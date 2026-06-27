Copa del Mundo 2026; Una noche en Miami – Los escoceses del apocalipsis

Si bien el entrenador en jefe de Escocia, Steve Clarke, había perdido la esperanza de que su equipo escapara de su grupo de la Copa del Mundo, este grupo particular de nativos escoceses claramente no lo había hecho.

Los escoceses, paralizados por una combinación mortal de despilfarro y autodestrucción, necesitaban jugar al billar. De hecho, necesitaban billar mientras jugaban con los ojos vendados y sin bola blanca.

Incluso John Higgins, el mago de Wishaw, tendría dificultades para sacarlos de este aprieto.

Para progresar, el equipo de Clarke necesita que cuatro equipos terceros terminen con tres puntos y una diferencia de goles inferior a -3, o con menos puntos.

Hasta la victoria de España esa misma noche en Miami, todos los grupos asentados habían hecho lo contrario. Ahora, con Egipto ganando, parecía que los escoceses necesitarían dos de los tres grupos inestables del sábado para salir adelante.

Una tarea monumentalmente difícil, pero no imposible, dado el golpe de aire de los escoceses en este bar cuando Mahmoud Sabre marcó el primer gol de Egipto.

Nueve minutos más tarde, mientras un hombre con una camiseta de la Premier League intentaba sin éxito encantar a una joven a unos metros de distancia en la barra, Irán empató, rompiendo el ambiente en una mesa en particular.

La música pareció subir aún más de volumen a medida que avanzaba el partido y la tensión para el grupo de escoceses aumentaba.

La sala se balanceaba y bailaba samba al ritmo mientras la obra continuaba. En la esquina, Lionel Messi se movía casi a cámara lenta, balanceando metódicamente los brazos contra una corriente imaginaria.

Dicen que el ritmo es bailarín. Leo estaba bailando a su propio ritmo aquí.

Los hermanos del Apocalipsis permanecieron impasibles mientras el partido avanzaba en la segunda mitad, con Egipto retrocediendo aún más ante la marcha de Mohamed Salah.