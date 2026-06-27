Las empresas dicen que las alertas de tráfico cerca de MetLife en los días de partido de la Copa del Mundo están perjudicándolos.

Las empresas dicen que las alertas de tráfico cerca de MetLife en...

CARLSTADT, Nueva Jersey (WABC) – Muchas empresas alrededor del estadio MetLife esperaban un auge durante la Copa del Mundo.

Algunas dicen que ese auge nunca llegó y muchos afirman que sus negocios están en crisis.

Steve’s Sizzling Steaks en Carlstadt, Nueva Jersey, está a cinco minutos del estadio MetLife.

El restaurante en la Ruta 17 ha estado presente desde 1936.

Incluso tienen la cabina telefónica para demostrarlo.

En una noche típica, está lleno de actividad, pero en un día de partido de la Copa del Mundo, es un pueblo fantasma.

De hecho, el gerente dice que en los días de partido, las ventas han disminuido en un 60 por ciento.

Por eso ahora están reduciendo el personal cuando hay acción de la Copa del Mundo en el MetLife.

El Departamento de Transporte del Estado ha estado emitiendo alertas de embotellamiento, advirtiendo a los conductores que eviten ciertas carreteras en los días de partido.

“Todos están evitando. Prestan total atención a eso y todo está vacío”, dijo un cliente.

“¿Por qué de repente quieren decirnos dónde está el tráfico? Nunca les importaba eso durante el resto del año. ¿Pero ahora? ¿Ahora que queremos tráfico?”, dijo el gerente Henry Ditonto.

El restaurante incluso tiene una cámara web transmitiendo en vivo en su sitio web solo para mostrar a los clientes que el estacionamiento está vacío, esperando convencer a algunos clientes a que salgan.

Respecto a ese auge económico de la Copa del Mundo del que les dijeron que vendría, dicen que sabían incluso antes de que empezaran los juegos que eso no iba a suceder.

“Fuimos a algunos de los hoteles de la zona para hacerles saber que si querían dejar un menú para su gente que llegaba, pero nos dijeron que solo tenían como un 40% de capacidad”, dijo Ditonto.

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