En Caracas, este se siente como el momento más difícil en la historia moderna de Venezuela.

Cada mañana que los venezolanos se despiertan después de los dos terremotos, el día es un poco más oscuro, un poco más sombrío.

Significa otra noche en la que las oraciones por la recuperación milagrosa de sus seres queridos desaparecidos quedaron sin respuesta, en la que el sueño irregular de los supervivientes se ve interrumpido por pesadillas de edificios derrumbados y momentos de puro pánico.

Para el expolicía Jan Carlos Roa García y su familia fue otra noche durmiendo a la intemperie. Su edificio en Caracas no fue derribado pero es demasiado peligroso para regresar a él.

Con lágrimas rodando por sus mejillas, dice que no está seguro de saber siquiera cómo reconstruir la vida de su familia nuevamente.

“Si tuviera 30 años y no 50, entonces tal vez. Pero no sé por dónde empezar. Y hasta ahora nadie con autoridad se ha puesto en contacto con nosotros”.

Como servidor público leal, Jan Carlos tuvo cuidado de no criticar demasiado la respuesta del gobierno, a pesar de estar exhausto y enojado.

La música Zaira Castro no tenía tales reservas.

“Estamos todos bastante frustrados porque el gobierno no está mostrando lo que debería: una muestra seria de ayuda”, dice en una plaza a sólo una cuadra de dos edificios derrumbados.

“En realidad somos nosotros, los venezolanos, los que nos ayudamos unos a otros. Vivimos en una sociedad que ha crecido para ayudarse unos a otros. No dependemos del gobierno, eso ya no existe para nosotros”.

En la misma zona de la ciudad, llamada Chacao, la presidenta interina, Delcy Rodríguez, realizó un recorrido con el alcalde y fue blanco de la ira de los vecinos.

“¡Están haciendo campaña en medio de una tragedia! El gobierno no está haciendo nada por la gente”, gritó un residente.

A nivel personal conozco bien estas calles. Viví en el barrio afectado de Los Palos Grandes en Chacao durante varios años cuando era corresponsal de la BBC en Venezuela. Mi antiguo bloque de apartamentos estaba a sólo unos metros del edificio Petunia derrumbado, donde los equipos de rescate trabajan las 24 horas del día para llegar a los residentes atrapados. Una amiga publicó recientemente en las redes sociales que su madre se encontraba entre los desaparecidos bajo los escombros del edificio.

Fue un gran alivio ver mi antiguo edificio, el Alheli, todavía intacto y a su amable cuidador, Pedro, todavía afuera charlando con los residentes mayores en el porche. Uno de ellos se había torcido el tobillo al bajar del edificio. Todos coincidieron en que no podían recordar en sus vidas una tragedia tan grave en Venezuela.

En las zonas más afectadas –particularmente la ciudad costera de La Guaira– la desesperación es aún mayor. La escena alrededor de más de 100 edificios derrumbados es apocalíptica. Y a medida que las esperanzas se desvanecen, la ira crece.

“Todavía hay gente allí, necesitamos maquinaria”, dice la residente afectada Eileen Lada. “Ayúdenos, por favor”, suplica.