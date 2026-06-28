Conclusiones de la conferencia de prensa posterior al borrador de Darche | Isleños de Nueva York

Después del Draft de la NHL de 2026, el gerente general y vicepresidente ejecutivo de los New York Islanders, Mathieu Darche, habló sobre el estado del equipo, abordando el draft, la agencia libre, la extensión de Tony DeAngelo y más.

ACTUALIZACIÓN DE VARLAM

Darche dejó claro que hay un lugar para que Semyon Varlamov juegue la próxima temporada si está completamente sano.

El viaje de recuperación de Varlamov ha sido largo, ya que el veterano guardameta no ha jugado un partido de la NHL desde noviembre de 2024. Varlamov logró regresar a la acción la temporada pasada, jugando dos partidos de la AHL para Bridgeport en un período de acondicionamiento al final de la temporada.

“Estamos entusiasmados [by] la forma en que jugó en la AHL”, dijo Darche. â€œEn este momento, si estÃ¡ sano, planeamos con Ã©l. Con un poco de suerte [Varlamov] Nos da las 25-30 salidas que queremos de un suplente. Sería una gran incorporación para nosotros si eso funciona”.

Darche agregó que buscarán contratar porteros para protegerse, aunque los porteros establecidos podrían no correr el riesgo de convertirse en el tercer guardameta de un equipo.

ACTUALIZACIÓN DE LA RFA

Darche dijo que los Islanders no planean calificar al defensa Adam Boqvist.

Si bien no proporcionó actualizaciones sobre el estado de los otros agentes libres de los Islanders, Darche dijo que quiere darle al defensa Isaiah George, de 22 años, la oportunidad de formar parte del equipo.

George ha jugado 37 partidos con los Islanders en dos temporadas, mientras que viene de una temporada en Bridgeport con 18 puntos (2G, 16A), la mayor cantidad de su carrera, en 47 partidos jugados.

“Cuando comience el campamento, Isaiah George tendrá todas las oportunidades de estar en este equipo y esperamos que encuentre la manera de estar en este equipo”, dijo Darche.