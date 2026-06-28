Concierto de Vanilla Ice en Freedom 250 cancelado debido al clima

Vanilla Ice, el rapper de “Ice Ice Baby”, uno de los últimos artistas musicales presentes en la desafortunada Great American State Fair, tuvo su concierto cancelado el viernes después de que el mal tiempo golpeara a Washington, D.C.

La actuación de Vanilla Ice en el desafortunado concierto Freedom 250 fue cancelada el viernes debido a “mal tiempo” en el área de Washington, D.C.

El rapper de “Ice Ice Baby” fue uno de los últimos artistas en pie en la Trump respaldada “Gran Feria Estatal Americana” después de que la mayoría de la alineación, incluidos Morris Day, Martina McBride, Young MC, Bret Michaels y otros, se retiraran.

Vanilla Ice defendió su decisión de permanecer en Freedom 250, diciendo: “Estoy aquí para festejar con América, hombre… No creo que deba ser sobre algo político o algo así. Ni siquiera voto, así que no me importa”. El rapper añadió: “Iría a tocar para Putin y tocaría en Irán si quieres. No importa. Hay fans en todas partes. La música no es política, hombre. Es universal”.

Lamentablemente, Vanilla Ice no tocó para nadie el viernes después de que el clima cancelara su concierto Freedom 250 solo dos horas antes de su presentación.

“Debido al mal tiempo en la zona, la Gran Feria Estatal Americana Freedom 250 y la Zona de Fans de la Copa Mundial de la FIFA 2026 estarán cerradas por el resto del día – viernes 26 de junio de 2026”, dijeron los organizadores en las redes sociales.

Mientras que la Gran Feria Estatal Americana reabrió el sábado, la actuación de Vanilla Ice no fue reprogramada, ya que la banda de jazz del Ejército de los Estados Unidos tomará el escenario principal en su lugar.