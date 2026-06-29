Recordando la dulce historia de amor de Kellie Pickler y Kyle Jacobs.

Kellie Pickler Detalles de la “bendecida” vida en la primera entrevista desde la muerte de su esposo Kyle Jacobs

Kellie Pickler y Kyle Jacobs estaban planeando tener una gran boda, pensando que cuantos más, mejor para ver cómo se casaban.

Pero antes de enviar las invitaciones, la pareja con sede en Nashville de dos años se dio cuenta de algo.

“Cada vez que llegábamos a la lista de invitados, era como, ‘Oh Dios mío, odio a la mitad de estas personas’. Nada personal”, dijo Pickler en The Ellen DeGeneres Show un mes después de que ella y Jacobs se fugaran a Antigua. Intercambiaron votos en la playa el 1 de enero de 2011, lo que ella llamó “el día más increíble de mi vida”.

Ella tenía “1-1-11” grabado en el anillo de bodas de su esposo en un lado y “¡Ponlo de nuevo!” grabado en el otro, para que supiera exactamente qué hacer si alguna vez se lo quitaba.

No había un manual de instrucciones que seguir después de que Jacobs falleciera por suicidio el 17 de febrero de 2023. Y Pickler no fingió lo contrario.

“Una de las lecciones más hermosas que mi esposo me enseñó fue que en un momento de crisis, si no sabes qué hacer, ‘no hagas nada, simplemente quédate quieto'”, dijo a People en agosto de 2023, haciendo su primer comentario tras la muerte de Jacobs. “He elegido seguir su consejo.”