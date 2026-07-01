Unas tiendas para asesinos

El thriller coreano “A Shop for Killers” regresará para su segunda temporada el 22 de julio en Disney+ y Hulu.

La secuela de ocho episodios continúa con Jian dirigiendo la armería y Jinman regresando de entre los muertos, mientras la pareja trabaja para repeler a un humillado Babilonia, que recluta refuerzos extranjeros para reconstruir sus filas y buscar venganza.

Lee Dongwook (“Harbin”, “The Nice Guy”) y Kim Hyejun (“Connect”, “Cashero”) retoman sus roles como Jeong Jinman y Jeong Jian, respectivamente. Se unen a ellos las estrellas japonesas Hyunri (“Missing”, “Pachinko”) como la líder del equipo Q y Masaki Okada (“Drive My Car”, “Last Mile”) como el mercenario J. Los escritores de la temporada 1, Jee Hojin (“Newtopia”) y Lee Kwon (“Door Lock”), regresan para la nueva temporada, con Lee Kwon también como director.

La segunda temporada se estrenará con dos episodios el 22 de julio, seguidos de dos nuevos episodios cada miércoles hasta el final de la temporada el 12 de agosto.

La primera temporada de “A Shop for Killers” resultó ser un éxito global para las plataformas.

La serie forma parte de una ola de secuelas coreanas que llegarán a Disney+. “Made In Korea”, protagonizada por Hyun Bin como un agente especial corrupto y Jung Woosung como un fiscal, regresará con su segunda temporada más adelante este año, mientras que “Moving” ha comenzado la producción de su segunda temporada después de su paso como un drama superpoderoso coreano. La temporada 1 de “Made in Korea” se convirtió en el estreno original coreano más visto del 2025 en los mercados de Asia-Pacífico.

La temporada 1 de “A Shop for Killers” está disponible ahora, con la temporada 2 que se lanzará el 22 de julio en Disney+ internacionalmente y en Hulu en los Estados Unidos.