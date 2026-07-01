Predicción: Australia vs Egipto

Dos equipos que iniciarán sus respectivas aventuras en la Copa del Mundo de la Ronda de 32 el viernes por la noche, Australia se enfrentará a Egipto en Texas.

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Veredicto: Egipto califica

Mejores probabilidades: 8/11

Casa de apuestas: BetUS

Australia

Comenzando con Australia, iniciando su aventura en la Copa del Mundo con una declaración importante el 14 de junio al obtener una merecida victoria por 2-0 contra Turquía, los Socceroos han luchado por aprovechar esa actuación como base. Sin embargo, al finalizar su aventura en el Grupo D con un empate sin goles ante Paraguay la semana pasada al obtener un segundo lugar detrás de Estados Unidos, el equipo de Tony Popovic está buscando una ventaja clínica en la última parte. Iniciando la última parte de sus preparativos previos al torneo con una derrota por 1-0 contra México el 31 de mayo, Australia ha fallado en registrar más de un gol en nueve de sus últimas 11 apariciones en todas las competiciones. Del mismo modo, al empatar dos veces en blanco en el Grupo D, los hombres de Popovic deberían prepararse para un examen riguroso en Texas.

Noticias del equipo de Australia

Ambos con problemas de lesiones respectivas durante la fase de grupos de Australia este verano, los Socceroos no podrán contar con el dúo del delantero de Melbourne City Mathew Leckie y el joven ex jugador de Borussia Monchengladbach Jacob Italiano.

A pesar de atravesar un Campeonato infame con el Leicester City la temporada pasada, Harry Souttar comenzará en el corazón de la defensa de Australia el viernes por la noche. Consolidando su lugar como la primera opción de Popovic, el portero de 22 años Patrick Beach comenzará entre los palos en Texas.

Egipto

En cuanto a Egipto, aunque los Faraones podrían haber concluido sus preparativos previos al torneo con una derrota reñida por 2-1 contra los gigantes sudafricanos Brasil, los hombres de Hossam Hassan deberían encontrar un ambiente en su campamento alto. Iniciando su aventura este verano con un empate reñido por 1-1 ante Bélgica el 15 de junio, cerraron en segundo lugar en el Grupo B y sumaron cinco puntos. De hecho, a pesar de no poder reclamar una medalla de bronce de la CAN en enero, Egipto ha sufrido una sola derrota en cualquiera de sus últimos ocho enfrentamientos en todos los formatos dentro de los 90 minutos. Logrando una victoria contundente por 3-0 cuando se enfrentaron a Australia en su único enfrentamiento histórico en noviembre de 2010, el equipo de Hassan sueña con repetir la actuación el viernes por la noche.

Noticias del equipo de Egipto

Abandonando cojeando en la primera mitad durante la victoria por 3-1 de Egipto contra Nueva Zelanda el 22 de junio, se espera que los Faraones estén sin Hamdi Fathy de 31 años el viernes por la noche. Sin embargo, el defensor de Zamalek Hossam Abdelmaguid regresará al equipo de Hassan después de recuperarse de una conmoción cerebral.

Anunciando antes del torneo de este verano que pondrá fin a su icónico mandato con los gigantes de la Premier League Liverpool, Mohamed Salah llevará gran parte de la amenaza ofensiva de Egipto aquí.

Factores Clave a Considerar en Australia vs Egipto

Cuando Australia y Egipto se enfrentaron en su único encuentro histórico en noviembre de 2010, los Faraones se impusieron de manera rutinaria con una victoria amistosa por 3-0.

Continuando con sus preparativos de verano, Australia ha registrado solo una victoria en cualquiera de sus cinco apariciones anteriores.

Los Socceroos han fallado en registrar más de un gol en nueve de sus últimas 11 apariciones en todas las competiciones.

Egipto ha sufrido solo una derrota en cualquiera de sus últimos ocho enfrentamientos en todos los formatos dentro de los 90 minutos.

Seis de las últimas siete apariciones de Australia han terminado con menos de 2.5 goles.

Conclusión

En lo que sin duda puede considerarse como un sorprendente enfrentamiento de la Ronda de 32 este fin de semana, podríamos estar preparados para un partido reñido en Texas. Sin embargo, con Egipto aún sin sufrir una sola derrota en la Copa del Mundo desde su llegada a América del Norte este verano, los pesos pesados africanos encuentran un ambiente alto en su campamento. Al obtener una victoria rutinaria por 3-0 cuando se enfrentaron a Australia en su único encuentro histórico en noviembre de 2010, esperamos que Egipto extienda su aventura en la Copa del Mundo.

Veredicto: Egipto califica

Mejores probabilidades: 8/11

Casa de apuestas: BetUS