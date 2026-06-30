A pesar de ser declarado agente extranjero por el Ministerio de Justicia ruso en 2025, el sociólogo Lev Gudkov se niega a autocensurarse y comprometer sus estándares científicos. El director del instituto de encuestas Levada Centre es el ‘Galileo Galilei’ de la sociología rusa, escriben los editores de Osteuropa en un número titulado ‘Fenómenos del miedo’.

Gudkov rastrea las profundas raíces del miedo que impregna la sociedad rusa, sus mecanismos institucionales y la costumbre de sumisión que provoca. Absorbido por los niños en casa, inculcado en las escuelas y deliberadamente intensificado por la propaganda, el miedo forma ‘el horizonte de lo cotidiano’, dando forma a cómo las personas se relacionan entre sí, consigo mismas y con el estado.

Circula por la sociedad como un sistema de ‘vasos comunicantes’, fluyendo de un dominio a otro. El poder estatal arbitrario e ilimitado ‘crea la impresión de que lo que está sucediendo no puede ser comprendido racionalmente y que la realidad es impredecible’. El futuro se vuelve opaco. Incluso las decisiones más triviales están cargadas de incertidumbre y ansiedad.

Una característica definitoria de este miedo vago es el tabú de expresarlo, o incluso de pensarlo: admitir un miedo al estado, incluso a uno mismo, es un ‘crimen de pensamiento’ que invita a las consecuencias mismas que se temen. El resultado es una incapacidad aprendida para interpretar de manera racional la realidad política y un miedo constante y molesto que es innombrable y así ‘desafía el desencanto’.

Para neutralizar este miedo, los ciudadanos lo redirigen hacia objetivos más seguros: ‘la lucha contra enemigos internos y externos, dificultades y crisis temporales, una guerra inminente’. Bajo estas condiciones, la única opción para una vida ‘normal’ (tolerable) es una reverencia casi religiosa por un estado ‘numinoso’, omnipotente, en el que ‘el miedo se fusiona con la admiración por la grandeza y el poder del líder’.

Traducción como estrategia de supervivencia

Mark Belorusez recuerda Kiev soviético en la década de 1970 como ‘un mar de ruso’ sembrado de ‘archipiélagos e islas de otros idiomas y culturas’, incluido el ucraniano. Una de esas islas era la Unión de Escritores, hogar de escritores conformistas que estaban felices de producir ‘textos apagados y empalagosos’ a cambio de seguridad y dinero. Pero otra era la escuela de poesía de Kiev, un grupo de escritores que vivían en los márgenes y que, con su forma experimental y su tema no convencional, operaban fuera de la esfera oficialmente sancionada de la literatura ucraniana. Sus obras nunca se publicaron ni se reseñaron, circulando en su lugar a través de samizdat, y la mayoría no ha sobrevivido.

Muchos de estos escritores también trabajaron como traductores al idioma ucraniano, en gran parte porque la traducción ofrecía una ‘estrategia de supervivencia’: un término medio entre los caminos del conformismo y la seguridad, y la libertad literaria combinada con la exclusión social y económica. ‘En muchos aspectos, los traductores disfrutaban de una mayor libertad que los autores, que estaban sujetos a un control político extremadamente estricto, especialmente en Ucrania’.

El prestigio de escritores como Boccaccio o Goethe dio a los traductores mayor libertad, tanto para usar palabras auténticamente ucranianas en lugar de préstamos rusos, como para experimentar con tono, imágenes y forma bajo el pretexto de fidelidad al autor original. Como resultado, la traducción jugó un papel crucial en elevar el estatus del ucraniano.

Convertir los grandes clásicos literarios al ucraniano no fue un esfuerzo neutral; expandió el rango expresivo del idioma y su autoridad cultural. Ediciones ucranianas enormemente populares de obras como el Decamerón o la poesía de Apollinaire ‘ayudaron a aumentar el prestigio de la literatura en lengua ucraniana entre la población predominantemente rusa de Kiev’.

La UE y Bielorrusia

A medida que empeora la situación de los derechos humanos en Bielorrusia y Moscú refuerza su control sobre Minsk, la UE debe repensar urgentemente su política hacia Bielorrusia y adoptar un enfoque más pragmático, argumenta Ina Rumiantseva. La dependencia de las sanciones ha sido ‘en gran parte ineficaz’ e incluso podría haber salido mal: ‘bajo una presión mayor, el régimen reacciona agresivamente’. En contraste, las negociaciones de EE.UU. han dado resultados concretos, incluida la liberación de cientos de presos políticos desde el verano de 2024, ‘un proceso en el que la UE casi no jugó ningún papel’.

La lección es clara: ‘las sanciones deben usarse como un instrumento diplomático activo, no como un sustituto de la diplomacia’. La prioridad inmediata es la liberación de más presos políticos, seguido de ‘mejoras en la movilidad y el fin de la crisis migratoria’.

La insistencia obstinada de la UE en las sanciones tiene múltiples causas: frustración por fracasos anteriores, una tendencia creciente a equiparar Bielorrusia con Rusia y una negativa idealista a negociar con los perpetradores de abusos contra los derechos humanos. Pero esta actitud de todo o nada simplemente empuja a Minsk más hacia el abrazo de Moscú, argumenta Rumiantseva, y ‘legitima sin saberlo la afirmación de Moscú de que Bielorrusia es parte de la “esfera de influencia” natural de Rusia’.

Los líderes de la UE deben bajar de su pedestal y aceptar la imposibilidad de una plena democratización y justicia a corto o medio plazo. Un enfoque más realista – centrado en pasos humanitarios alcanzables y verificables y la suspensión condicional y gradual de las sanciones para incentivar el compromiso continuo de Minsk – tiene muchas más posibilidades de éxito.

Armenia e Irán

Anna Gevorgyan examina la importancia estratégica de la relación entre Armenia e Irán en el cambiante panorama geopolítico del Cáucaso Sur. Tras la victoria de Azerbaiyán en la Guerra de Nagorno-Karabaj, Armenia e Irán comparten preocupaciones sobre la creciente alianza entre Azerbaiyán y Turquía. Con Rusia debilitada por su guerra en Ucrania y las fronteras de Armenia con Azerbaiyán y Turquía cerradas, Armenia depende de Irán para energía, conectividad regional y seguridad, y Ereván está ansioso por ‘aprovechar el deseo de Teherán de contrarrestar el eje Ankara-Bakú’.

Pero existen divergencias importantes en las prioridades de los dos países. Mientras que Armenia ‘aboga por el principio de autodeterminación de los armenios étnicos en Nagorno-Karabaj’, Irán, temiendo un movimiento separatista entre sus propios azeríes étnicos, ‘enfatiza el principio de integridad territorial’. Mientras tanto, Yereván busca fortalecer su posición mediante el fortalecimiento de los lazos con la UE y EE.UU. – un acto de equilibrio peligroso que corre el riesgo de alienar a Irán.

Estas tensiones también se reflejan en proyectos de conectividad competitivos. La visión de Teherán de una ruta de transporte norte-sur que conecta a Irán con Rusia está en desacuerdo con la ‘Ruta Trump para la Paz y la Prosperidad’, que se espera recorra de este a oeste desde Turquía hasta Azerbaiyán.

Armenia, al parecer, intenta tener lo mejor de ambos mundos con su ‘política equilibrada y equilibradora’. Pero mucho dependerá de ‘si Teherán continúa persiguiendo su enfoque pragmático reciente hacia la política del Cáucaso Sur’, así como otros desarrollos más allá del control de Ereván. Una escalada renovada entre Irán e Israel, o una desestabilización interna por parte de separatistas en el norte de Irán, podría cambiar el equilibrio regional a favor de Azerbaiyán.

[Context: Artículo que aborda varios aspectos políticos y sociales en Rusia, Ucrania, Bielorrusia, Armenia, Irán y la Unión Europea.] [Fact Check: La información ha sido convertida de manera neutral y fiel al contenido original del artículo.]