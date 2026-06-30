Elliot Page muestra su físico tonificado tras engancharse al boxeo.

Lizzo simplemente quería sentirse mejor de pies a cabeza.

“Una vez empecé a hacer ejercicio por salud mental, para tener un equilibrio mental o endorfinas, para no mirarme en el espejo y sentirme avergonzada de mí misma, y sentirme asqueada de mí misma,” explicó la cantante de “Good as Hell” en un TikTok de mayo de 2023, “el ejercicio me ha ayudado a cambiar mi mente, no mi cuerpo”.

Reconoció en un TikTok de enero de 2025 que estaba en un “viaje de pérdida de peso intencional”, su objetivo era simplemente ser la mejor versión de sí misma.

“Incluso al final de mi viaje de pérdida de peso, no me considerarán delgada en absoluto,” dijo Lizzo. “Todavía seré considerada mórbidamente obesa en el BMI y algunos a los internet seguirán llamándome ‘de espalda grande.’ Pero yo seré feliz.”

Un segundo después, el video saltó a Lizzo exclamando, “¡Y soy feliz!”, mientras mostraba una pantalla que indicaba que su porcentaje de grasa corporal había disminuido en un 16 por ciento y había reducido 10.5 puntos de su Índice de Masa Corporal (BMI).

“Que esto sea un recordatorio de que puedes hacer cualquier cosa, cualquier cosa, que te propongas,” agregó. “Ahora supongo que es hora de establecer nuevas metas.”