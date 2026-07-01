Los fanáticos del Mundial de Argentina restauran la fe en la humanidad al devolver la billetera perdida con un cántico hilarante

Con titulares horribles, políticas y gobiernos decididos a convencernos de que la humanidad está condenada, la Copa Mundial de la FIFA 2026 sigue brindando momentos que parecen exactamente lo contrario. La última dosis de alegría inesperada surgió de Dallas, donde un grupo de fanáticos argentinos se reunieron para asegurarse de que un hombre llamado Juan Manuel Montero No tuvo una noche estresante después de perder su billetera.

En un video viral del 27 de junio, se puede ver a los fanáticos argentinos convirtiendo el caos en comunidad con una canción. Utilizando un canto clásico de fútbol en la terraza, un aficionado fue izado sobre los hombros de alguien para que pudiera guiar a la multitud. Juntas, decenas de voces comenzaron a corear una y otra vez el nombre completo del dueño de la billetera, Juan Manuel Montero.

Una vez que Montero finalmente salió de la multitud, la celebración se hizo más fuerte. La felicidad estalló cuando los fanáticos prorrumpieron en otro cántico, esta vez gritando alegremente en español: “¡Lo encontró! ¡Lo encontró!â€ Luego, levantándolo en el aire.

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A Internet, como era de esperar, le encantó cada segundo. â€œLa Copa del Mundo me da esperanza para la humanidad. ¡Me encanta esto!», comentó una persona. Otro resumió el momento perfectamente: “Esta debe ser la manera más extraña, pero la mejor, de devolver una billetera”.

Otros quedaron especialmente encantados por lo naturalmente colectivo que se sintió todo el asunto. “El maldito fútbol está aquí restaurando mi fe en la humanidad”, escribió un comentarista. Otro añadió: “Así es como se ve una sociedad cohesiva”.

© Getty Un fanático mexicano y japonés se abrazan durante el partido de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Japón y Holanda en el FIFA Fan Festival en el Zócalo de la Ciudad de México, México.

Otro aficionado dijo que Estados Unidos tiene mucho que aprender. “Los estadounidenses tienen mucho que aprender. Esta visita del aficionado mundial fue reveladora”, escribieron. “El resto del mundo es mucho mejor que nosotros”, añadió otra persona.

No es la única historia conmovedora que surge del torneo. La Copa del Mundo 2026 ha tenido muchos momentos virales gracias a Internet, incluido el suéter navideño que se volvió viral el día de la inauguración cuando un grupo de estudiantes afuera apoyaba la bandera de México.

un niño llamado santiago Llevaba un suéter con Papá Noel y rápidamente se volvió viral. Una vez identificado, tuvo una experiencia que le cambió la vida: su propia camiseta oficial deSantiago Giménez.

Lamentablemente, la Copa Mundial de la FIFA 2026 finalizará el domingo 19 de julio de 2026 y los aficionados de todo el mundo regresarán a sus países de origen. Hasta entonces, ha sido increíble ver a los fanáticos del fútbol celebrar victorias y derrotas juntos con unidad. No importa a quién apoyes, todos podemos intentar ser buenas personas.