Terroristas explotando el ciberespacio para reclutamiento y financiamiento, según COAS

Los Terroristas Están Explotando el Ciberespacio para el Reclutamiento y el Financiamiento, Dice el COAS

El Ejército nigeriano ha advertido que terroristas y otros grupos criminales están aprovechando cada vez más el ciberespacio para reclutar miembros, recaudar fondos, coordinar ataques y difundir propaganda, describiendo esta tendencia como una creciente amenaza para la seguridad nacional de Nigeria.

El Jefe de Estado Mayor del Ejército (COAS), Teniente General Waidi Shaibu, expresó su preocupación el martes en el Seminario de la Escuela de Guerra Cibernética del Ejército nigeriano de 2026 en Abuja.

Representado por el Subjefe de Servicios Especiales y Programas, Mayor General Jeremiah Manjang, el Jefe del Ejército dijo que el ciberespacio se ha convertido en un ámbito estratégico donde tanto actores estatales como no estatales operan con una velocidad sin precedentes, haciendo que las amenazas cibernéticas sean cada vez más sofisticadas y difíciles de contrarrestar.

Según él, los actores hostiles ya no necesitan presencia física para perturbar infraestructuras críticas, comprometer información sensible, manipular la opinión pública o socavar la seguridad nacional a través de ataques cibernéticos anónimos.

Destacó que el terrorismo, la insurgencia, la bandolerismo, el secuestro, las agitaciones separatistas, los crímenes organizados, la desinformación y la información errónea están siendo facilitados, coordinados y amplificados cada vez más a través de plataformas digitales y redes cibernéticas.

â€œLa realidad es que los grupos terroristas y criminales ahora están explotando el ciberespacio para el reclutamiento, la propaganda, la recaudación de fondos, la recopilación de inteligencia, la coordinación de ataques y la ocultación de transacciones financieras ilícitas. Esto exige una respuesta nacional proactiva y coordinada,â€ dijo.

Shaibu dijo que el cambiante panorama de seguridad ha obligado al Ejército nigeriano a fortalecer sus capacidades de guerra cibernética para enfrentar eficazmente las amenazas asimétricas y tecnológicas emergentes.

Abogó por una inteligencia cibernética mejorada impulsada por inteligencia artificial, aprendizaje automático y análisis avanzado de datos para mejorar los sistemas de alerta temprana, la detección de amenazas y las capacidades de seguridad predictivas.

El Jefe del Ejército también llamó a una mayor colaboración entre las instituciones gubernamentales, militares, agencias de aplicación de la ley, académicos y el sector privado, enfatizando que la ciberseguridad requiere un enfoque coordinado y multisectorial.

También subrayó la necesidad de una inversión sostenida en capacidades cibernéticas autóctonas, investigación, innovación tecnológica y desarrollo de capacidades humanas para proteger la soberanía digital de Nigeria y mejorar la resistencia nacional contra las amenazas cibernéticas en evolución.

Según él, la integración de capacidades cibernéticas en operaciones militares convencionales mejoraría significativamente la vigilancia, la recopilación de inteligencia, el análisis geoespacial, los sistemas de mando y control, la conciencia situacional y la efectividad operativa general.

Anteriormente, el Comandante de la Escuela de Guerra Cibernética del Ejército nigeriano, Brigadier General Jacob Bawa, dijo que el seminario se organizó para profundizar la conciencia sobre ciberseguridad, fortalecer la resiliencia cibernética y fomentar una mayor colaboración entre las partes interesadas.

Bawa observó que la creciente dependencia de Nigeria de las tecnologías digitales ha expuesto infraestructuras críticasâ€”incluyendo telecomunicaciones, sistemas de energía, instituciones financieras y bases de datos gubernamentalesâ€”a ciberdelincuentes, organizaciones terroristas y actores estatales hostiles.

Dijo que la Escuela de Guerra Cibernética fue establecida como un centro de excelencia para la formación, educación e investigación en guerra cibernética, y agregó que los participantes examinarían temas relacionados con la resiliencia cibernética, la inteligencia de amenazas, la respuesta a incidentes, la guerra cibernética y las tecnologías emergentes con el objetivo de desarrollar recomendaciones prácticas para fortalecer la arquitectura de ciberseguridad de Nigeria.

También hablando en el seminario, el Recurso Global de Ciberseguridad, Abdulhakeem Ajijola, dijo que la seguridad nacional depende cada vez más de la protección de sistemas digitales, y señaló que la inteligencia artificial está transformando las operaciones militares, las estructuras de mando y la protección de infraestructuras críticas.

Ajijola instó a Nigeria a desarrollar capacidades cibernéticas soberanas, advirtiendo que la excesiva dependencia de software, plataformas digitales y inteligencia artificial controladas por extranjeros podría socavar la resiliencia nacional, la continuidad operativa y la toma de decisiones independiente durante períodos de crisis.

Destacó que si bien la tecnología debería mejorar la seguridad nacional y la eficiencia operacional, la responsabilidad de las decisiones operativas críticas debe permanecer en manos de comandantes humanos.

Por PRNigeria