Literatura de resistencia: Entre Europa Central y el presente

Esej Milana Kundery â€žZachÃ³d porwany alboÂ tragedia Europy Åšrodkowejâ€ ukazaÅ‚ siÄ™Â w listopadzie 1983 roku weÂ francuskim czasopiÅ›mie â€žLe DÃ©batâ€. WÂ kwietniu 1984 roku opublikowano tÅ‚umaczenie wÂ amerykaÅ„skim â€žThe New York Review of Booksâ€. PoÂ obu stronach Atlantyku ruszyÅ‚a wielojÄ™zyczna dyskusja, wiÄ™cÂ doÂ polskiego przekÅ‚adu opublikowanego wÂ numerze 5. â€žZeszytÃ³w Literackichâ€ zÂ 1984 roku dodano teksty polemiczne przeÅ‚oÅ¼one zÂ wÄ™gierskiego, francuskiego iÂ angielskiego. PrzezÂ nastÄ™pne lata esej nabieraÅ‚ wagi, aÅ¼Â naÂ poczÄ…tku lat 90. okazaÅ‚o siÄ™, Å¼eÂ dla Europy Åšrodkowej tekst maÂ takie znaczenie jak â€žKoniec historiiâ€ Francisa Fukuyamy dla polityki globalnej

Historia podÂ dyktando eseju

WÂ eseju Kundera przedstawiaÅ‚ dramat PolakÃ³w, WÄ™grÃ³w iÂ CzechÃ³w (SÅ‚owakÃ³w nieÂ wymieniaÅ‚), ktÃ³rzyÂ wÂ wyniku postanowieÅ„ jaÅ‚taÅ„skich znaleÅºli siÄ™ poÂ 1945 roku podÂ dominacjÄ… Rosji Radzieckiej.

SpoÅ‚ecznoÅ›ci teÂ regularnie podnosiÅ‚y bunty przeciw komunizmowi â€“Â naÂ WÄ™grzech iÂ wÂ Polsce wÂ roku 1956, wÂ Polsce iÂ wÂ CzechosÅ‚owacji wÂ roku 1968, wÂ Polsce wÂ latach 1970, 1976 iÂ 1980. PrzyczynÄ… buntÃ³w byÅ‚o doÅ›wiadczanie przemocy, natomiast podstawÄ… oporu â€“Â wÅ‚asne dziedzictwo kulturowe. Europa Åšrodkowa wedÅ‚ug Kundery

chciaÅ‚a byÄ‡ esencjonalnym obrazem Europy zÂ caÅ‚ym jej wielowymiarowym bogactwem. MaÅ‚Ä… arcyeuropejskÄ… EuropÄ…, miniaturowym modelem Europy narodÃ³w wedle zasady: maksimum rÃ³Å¼norodnoÅ›ci naÂ minimum przestrzeni. JakÅ¼e zatem nieÂ miaÅ‚a jej przeraÅ¼aÄ‡ sÄ…siednia Rosja, ktÃ³raÂ wyrastaÅ‚a zÂ zasady przeciwnej: minimum rÃ³Å¼norodnoÅ›ci naÂ maksimum przestrzeni? (s. 56).

PoÂ jednej stronie Kundera usytuowaÅ‚ zatem â€žarcyEuropÄ™â€ zÂ jej bogactwem narodÃ³w, kultur, wiar iÂ jÄ™zykÃ³w, zÂ charakterystycznÄ… dla niej pochwaÅ‚Ä… rÃ³Å¼norodnoÅ›ci iÂ zasadÄ… rozwiÄ…zywania konfliktÃ³w spoÅ‚ecznych bezÂ uÅ¼ycia siÅ‚y. PoÂ drugiej stronie umieÅ›ciÅ‚ â€žanty-ZachÃ³dâ€ (s. 59), czyli RosjÄ™, wÂ ktÃ³rejÂ jednolitoÅ›Ä‡ toÂ obowiÄ…zujÄ…ca zasada toÅ¼samoÅ›ciowa, aÂ przemoc toÂ metoda jej egzekwowania.

BudujÄ…c tÄ™Â opozycjÄ™ â€“Â opartÄ… naÂ wyidealizowanym obrazie Europy Åšrodkowej iÂ zhorroryzowanym wizerunku Rosji â€“Â pisarz dokonaÅ‚ rzeczy niezwykÅ‚ej: rozsunÄ…Å‚ WschÃ³d iÂ ZachÃ³d, odsÅ‚aniajÄ…c zapomniany obszar Europy; wprowadziÅ‚ doÂ ogÃ³lnoeuropejskiej debaty wizerunek regionu, naÂ ktÃ³rymÂ kultura stanowi oÂ toÅ¼samoÅ›ci zbiorowej; zaproponowaÅ‚ pozapolitycznÄ… narracjÄ™, ktÃ³raÂ wyjaÅ›niaÅ‚a ponadnarodowy opÃ³r wobec ZwiÄ…zku Radzieckiego; uzasadniÅ‚ postawÄ™ rewindykacyjnÄ… wobec Zachodu. Rosja Sowiecka wÂ jego ujÄ™ciu okazywaÅ‚a siÄ™ kolonizatorem obcych sobie kulturowo przestrzeni, Europa Zachodnia zaÅ› wychodziÅ‚a naÂ zdrajczyniÄ™, ktÃ³raÂ uÂ schyÅ‚ku IIÂ wojny Å›wiatowej wÂ zamian zaÂ bezpieczeÅ„stwo iÂ sytoÅ›Ä‡ porzuciÅ‚a swojÄ… mÅ‚odszÄ… siostrÄ™. Mimo uproszczeÅ„ (aÂ moÅ¼e dziÄ™ki nim?) Kundera przemieniÅ‚ geopolitykÄ™ wÂ geopoetykÄ™. PrzezÂ caÅ‚y okres powojenny mapa Europy byÅ‚a zakÅ‚adniczkÄ… determinant ideologicznych. Zimna wojna opieraÅ‚a siÄ™ naÂ uznaniu nienaruszalnoÅ›ci granic, aÂ wiÄ™cÂ â€“Â nienaruszalnoÅ›ci narracji. Esej oÂ Europie Åšrodkowej uruchomiÅ‚ wyobraÅºniÄ™ iÂ mapa okazaÅ‚a siÄ™ pochodnÄ… opowieÅ›ci, aÂ nieÂ polityki.

WÂ licznych polemikach zÂ esejem Kundery kwestionowano jednolity obraz Rosji iÂ kultury rosyjskiej, podwaÅ¼ano obraz Europy Åšrodkowej bezÂ przeÅ›ladowaÅ„, rozszerzano obszar oÂ paÅ„stwa baÅ‚tyckie. ChoÄ‡ jednak spierano siÄ™ oÂ rozlegÅ‚oÅ›Ä‡ iÂ cechy toÅ¼samoÅ›ciowe, zasadniczo wÂ drugiej poÅ‚owie lat 80. byt zwany â€žEuropÄ… ÅšrodkowÄ…â€ uznawano zaÂ peÅ‚noprawnÄ… inspiracjÄ™. NieÂ kwestionowano ani faktycznoÅ›ci samej opowieÅ›ci, ani jej przydatnoÅ›ci wÂ budowaniu przyszÅ‚ej Europy. Akceptowano cel: opowiedziana przezÂ KunderÄ™ mapa kulturowo-geograficzna ukazywaÅ‚a Åšrodek toÅ¼samy zÂ Zachodem, coÂ prowadziÅ‚o doÂ przyspieszenia historii, ktÃ³raÂ powinna zakoÅ„czyÄ‡ siÄ™ powtÃ³rnym przyÅ‚Ä…czeniem Åšrodka doÂ Zachodu.

PoÂ rozpadzie imperium sowieckiego iÂ poÂ odzyskaniu niepodlegÅ‚oÅ›ci przezÂ paÅ„stwa Europy Åšrodkowej historia regionu zaczÄ™Å‚a toczyÄ‡ siÄ™ podÂ dyktando eseju: wÂ 1991 roku Polska, CzechosÅ‚owacja (odÂ 1993 roku â€“Â Czechy iÂ SÅ‚owacja) orazÂ WÄ™gry zawiÄ…zujÄ… sojusz zwany GrupÄ… WyszehradzkÄ…, opierajÄ…cy nowe stosunki miÄ™dzy paÅ„stwami naÂ wspÃ³lnej tradycji kulturowej. TeÂ same paÅ„stwa wÂ 1992 roku utworzyÅ‚y CEFTA (Central European Free Trade Agreement, Åšrodkowoeuropejskie Porozumienie oÂ Wolnym Handlu) â€“Â pierwszy miÄ™dzynarodowy sojusz posÅ‚ugujÄ…cy siÄ™ okreÅ›leniem â€žEuropa Åšrodkowaâ€ jako peÅ‚noprawnÄ… kategoriÄ… politycznÄ…; wÂ 1994 roku paÅ„stwa Europy Åšrodkowej zÅ‚oÅ¼yÅ‚y wniosek oÂ czÅ‚onkostwo wÂ Unii Europejskiej, wÂ 2003 roku podpisaÅ‚y traktat akcesyjny, aÂ wÂ 2004 oficjalnie (razem zÂ szeÅ›cioma innymi paÅ„stwami) zostaÅ‚y przyjÄ™te doÂ UE.

RÃ³wno dwadzieÅ›cia lat poÂ ukazaniu siÄ™ â€žZachodu porwanegoâ€ nastÄ…piÅ‚ wiÄ™cÂ moment speÅ‚nienia programu geograficzno-kulturowego wyraÅ¼onego przezÂ esej: ZwiÄ…zek Radziecki straciÅ‚ swoje imperialne panowanie nadÂ poÅ‚owÄ… kontynentu, aÂ Europa Åšrodkowa poÅ‚Ä…czyÅ‚a siÄ™ zÂ ZachodniÄ…. Rok 2004 zakoÅ„czyÅ‚ dramatyczne dÄ…Å¼enia doÂ instytucjonalnego zakorzenienia Europy Åšrodkowej wÂ Unii.

Koniec ten okazaÅ‚ siÄ™ rÃ³wnoczeÅ›nie poczÄ…tkiem nieoczekiwanego konfliktu

Niefrasobliwy kartograf

DziÅ›, poÂ kolejnych dwÃ³ch dekadach, wÂ czterdziestÄ… rocznicÄ™ pierwodruku, wznowienie â€žTragedii Europy Åšrodkowejâ€ jest zasadne. Wydawnictwo W.A.B. postanowiÅ‚o oprzeÄ‡ polskÄ… edycjÄ™ naÂ wydaniu francuskim zÂ roku 2021 iÂ decyzjÄ™ tÄ™Â naleÅ¼y uszanowaÄ‡. AleÂ bezÂ trudu moÅ¼na wyobraziÄ‡ sobie edycjÄ™ nieco bogatszÄ…, zaopatrzonÄ… wÂ teksty krytyczne. PoniewaÅ¼ wÂ tejÂ edycji polemik zabrakÅ‚o, wiÄ™cÂ rozpocznÄ™ spÃ³r â€“Â wÂ nadziei, Å¼eÂ ktoÅ› wkrÃ³tce doÂ mnie doÅ‚Ä…czy. Uruchomienie dyskusji wydaje miÂ siÄ™Â konieczne, poniewaÅ¼ lektura â€žZachodu porwanegoâ€ wÂ roku 2023 wywoÅ‚uje konfuzjÄ™.

ZÂ jednej strony moÅ¼emy dziÄ™ki esejowi zrozumieÄ‡ historyczny proces, ktÃ³ryÂ dokonaÅ‚ siÄ™ wÂ latach 90., poÅ›piech, zÂ jakim kroczono drogÄ… naÂ ZachÃ³d, aÂ takÅ¼e mit â€žpowrotu doÂ Europyâ€, ktÃ³ryÂ mÃ³wiÅ‚, Å¼eÂ paÅ„stwa Åšrodka nieÂ tyle â€žsÄ… przyjmowane doâ€, ile odzyskujÄ… swoje dawne miejsce wÅ›rÃ³d paÅ„stw Europy. ZÂ drugiej strony esej wydaje siÄ™ kompletnie oderwany odÂ dalszego ciÄ…gu, zwÅ‚aszcza odÂ ostatniej dekady iÂ serii pytaÅ„ â€ždlaczego?â€: dlaczego dwadzieÅ›cia lat poÂ wejÅ›ciu doÂ Unii Polska iÂ WÄ™gry chcÄ… zÂ niej wyjÅ›Ä‡?; dlaczego Polska, WÄ™gry iÂ SÅ‚owacja cieszÄ… siÄ™ zÅ‚Ä… sÅ‚awÄ… paÅ„stw najbardziej nietolerancyjnych dla rozmaitych mniejszoÅ›ci?; dlaczego wÅ‚aÅ›nie uÂ nas podwaÅ¼ane sÄ…Â prawa czÅ‚owieka iÂ zasada rozdziaÅ‚u wÅ‚adz?; dlaczego tuÂ gwaÅ‚cona jest konstytucja, upartyjniane sÄ…Â media publiczne, aÂ dobra wspÃ³lne przeksztaÅ‚cane sÄ…Â wÂ dodatek doÂ pensji dla posÅ‚usznych urzÄ™dnikÃ³w alboÂ wÂ Å‚apÃ³wkÄ™ dla wyborcÃ³w? JeÅ›li esej Kundery maÂ przetrwaÄ‡, jeÅ›li maÂ byÄ‡ czymÅ› wiÄ™cej niÅ¼ tekstem sycÄ…cym nostalgiÄ™, trzeba poddaÄ‡ goÂ sprawdzianowi teraÅºniejszoÅ›ci iÂ zapytaÄ‡, coÂ Å‚Ä…czy goÂ zÂ historiÄ… poÂ roku 2004.

WÂ czytaniu, ktÃ³re doÂ dziÅ› znajduje wielu zwolennikÃ³w, tekst Kundery wyraÅ¼a prawdÄ™ wspÃ³lnÄ… dla wszystkich spoÅ‚eczeÅ„stw Europy Åšrodkowej, prawdÄ™ mÃ³wiÄ…cÄ… oÂ kulturowej przynaleÅ¼noÅ›ci ÅšrodkowoeuropejczykÃ³w doÂ cywilizacji europejskiej. Koncept ten straci naÂ oczywistoÅ›ci, jeÅ›li zapytamy, coÂ autor rozumie przezÂ â€žEuropÄ™ ÅšrodkowÄ…â€.

DoÅ›Ä‡ szybko moÅ¼na siÄ™ zorientowaÄ‡, Å¼eÂ Kundera odnosi Ã³wÂ termin wyÅ‚Ä…cznie doÂ trzech paÅ„stw â€“Â Polski, CzechosÅ‚owacji iÂ WÄ™gier. PaÅ„stwa teÂ nieÂ sÄ…Â uÂ niego synekdochÄ…, poprzez ktÃ³rÄ… odsyÅ‚a doÂ krajÃ³w oÂ podobnej charakterystyce historycznej czyÂ kulturowej leÅ¼Ä…cych miÄ™dzy Wschodem aÂ Zachodem. Przeciwnie: trzy paÅ„stwa toÂ caÅ‚oÅ›Ä‡. Pisarz czÄ™Å›ciowo iÂ instrumentalnie odwoÅ‚uje siÄ™ doÂ Europy Åšrodkowej utoÅ¼samianej zÂ Austro-WÄ™grami orazÂ doÂ obszaru zajÄ™tego poÂ IIÂ wojnie przezÂ ZwiÄ…zek Radziecki, leczÂ nieÂ wÅ‚Ä…cza ich doÂ Europy Åšrodkowej. TaÂ gra wÂ historiÄ™ iÂ geografiÄ™ pozwala autorowi zachowaÄ‡ znacznÄ… swobodÄ™ â€“Â byÂ nieÂ powiedzieÄ‡ niefrasobliwoÅ›Ä‡ â€“Â kartograficznÄ….

Polega ona naÂ tym, Å¼eÂ Kundera odwoÅ‚uje siÄ™ doÂ c.k. Austro-WÄ™gier, aleÂ przyznaje sobie prawo doÂ arbitralnej selekcji. GdybyÂ pisarz miaÅ‚ naÂ myÅ›li caÅ‚e paÅ„stwo HabsburgÃ³w istniejÄ…ce wÂ okresie 1867â€“1918, musiaÅ‚by uwzglÄ™dniÄ‡ nieÂ tylkoÂ PolskÄ™, Czechy, SÅ‚owacjÄ™ iÂ WÄ™gry, leczÂ takÅ¼e UkrainÄ™, RumuniÄ™, ChorwacjÄ™, SerbiÄ™ iÂ SÅ‚oweniÄ™. TylkoÂ wÂ odniesieniu doÂ tejÂ konstelacji â€“Â dziewiÄ™tnaÅ›cie narodÃ³w iÂ etnosÃ³w, 52 mln ludzi, 670 tys. km2 â€“Â mÃ³gÅ‚ uÅ¼yÄ‡ okreÅ›lenia â€žmaksimum rÃ³Å¼norodnoÅ›ci naÂ minimum obszaruâ€, poniewaÅ¼ Polska, Czechy iÂ WÄ™gry wÂ okresie miÄ™dzywojennym juÅ¼ nieÂ reprezentowaÅ‚y Å¼yczliwego zrÃ³Å¼nicowania (stawaÅ‚y siÄ™ raczej paÅ„stwami agresywnie nacjonalistycznymi). Pisarz przechwyciÅ‚ wiÄ™cÂ zÂ habsburskiej Europy Åšrodkowej jednÄ… zÂ najwaÅ¼niejszych jej wÅ‚aÅ›ciwoÅ›ci, jakÄ… byÅ‚o ogromne zrÃ³Å¼nicowanie (etniczne, jÄ™zykowe, religijne iÂ kulturowe), aÂ jednoczeÅ›nie caÅ‚kowicie arbitralnie wykroiÅ‚ zÂ historycznej mapy trzy paÅ„stwa.

Dlaczego takÂ postÄ…piÅ‚? PoniewaÅ¼ wiedziaÅ‚, Å¼eÂ â€žniezadowolone narody Å›rodkowoeuropejskie doprowadziÅ‚y doÂ rozpadu monarchii wÂ roku 1918, nieÂ uÅ›wiadamiajÄ…c sobie, Å¼eÂ mimo niedostatkÃ³w byÅ‚a ona niezastÄ…pionaâ€ (s. 64). WÂ tym ciekawym komentarzu â€“Â â€žmimo niedostatkÃ³w byÅ‚a niezastÄ…pionaâ€ â€“Â mieÅ›ci siÄ™ kÅ‚opot iÂ jego rozwiÄ…zanie: autor nieÂ mÃ³gÅ‚ wykorzystaÄ‡ paÅ„stwa habsburskiego jako idei nadrzÄ™dnej, skoro nieÂ wszystkie narody jÄ…Â akceptowaÅ‚y, aÂ zarazem nieÂ mÃ³gÅ‚ wpisaÄ‡ wÂ EuropÄ™ ÅšrodkowÄ… ruchÃ³w paÅ„stwowotwÃ³rczych, skoro rozbiÅ‚y one Å›rodkowoeuropejskÄ… caÅ‚oÅ›Ä‡. Sprytne posuniÄ™cie Kundery polegaÅ‚o wiÄ™cÂ naÂ tym, Å¼eÂ jawnie odwoÅ‚aÅ‚ siÄ™ doÂ pamiÄ™ci oÂ c.k. Austro-WÄ™grzech, aÂ jednoczeÅ›nie wskazaÅ‚ naÂ PolakÃ³w, CzechÃ³w iÂ WÄ™grÃ³w jako narody, wÂ ktÃ³rychÂ pragnienie przynaleÅ¼noÅ›ci doÂ Europy jest silniejsze odÂ pragnienia autonomii. WÂ ten sposÃ³b zaÂ cenÄ™ odtrÄ…cenia ogromnej poÅ‚aci Europy Åšrodkowej wyznaczyÅ‚ â€žprawdziwyâ€ Åšrodek.

Lud iÂ dodekafonia

IdeÄ™ jednoczÄ…cÄ… trzy paÅ„stwa Kundera znajduje wÂ kulturze, ktÃ³rÄ… opisuje, nader ogÃ³lnikowo, jako: wyraz zbiorowej toÅ¼samoÅ›ci (s. 51), inspiracjÄ™ doÂ wspÃ³lnych dziaÅ‚aÅ„ (s. 52), wiÄ™Åº spoÅ‚ecznÄ… (s. 53).

GdybyÂ doÂ wzniosÅ‚ej dykcji Kundery dodaÄ‡ nieco konkretu, moÅ¼na byÂ powiedzieÄ‡, Å¼eÂ kultura europejska â€“Â tworzona iÂ dziedziczona przezÂ narody Europy Åšrodkowej â€“Â byÅ‚a dla PolakÃ³w, CzechÃ³w iÂ WÄ™grÃ³w podstawÄ… poczucia przynaleÅ¼noÅ›ci, jÄ™zykiem pozwalajÄ…cym zrozumieÄ‡ swojÄ… toÅ¼samoÅ›Ä‡ iÂ wyraziÄ‡ sprzeciw wobec opresji Wschodu. WÂ takim ujÄ™ciu kultura jest nieÂ tyle zbiorem dzieÅ‚ iÂ twÃ³rcÃ³w, wykazem stylÃ³w iÂ konwencji, ile jÄ™zykiem gÅ‚Ä™bokich prawd iÂ codziennÄ… praktykÄ… toÅ¼samoÅ›ciowÄ….

DoÂ kogo jednak naleÅ¼y taÂ kultura? Kto jÄ…Â zna, uprawia, tworzy? Kto naÂ niej siÄ™ wyznaje iÂ kto doÂ niej siÄ™ przyznaje? OdpowiedÅº naÂ teÂ pytania pozwala odkryÄ‡ wÂ eseju kolejnÄ… ciekawÄ… sprzecznoÅ›Ä‡: Kundera wyraÅºnie zaznacza, Å¼eÂ wÂ Europie Åšrodkowej, inaczej niÅ¼ wÂ Zachodniej, kultura Å‚Ä…czy caÅ‚e spoÅ‚eczeÅ„stwa â€“Â nieÂ tylkoÂ jest tworzona jako wyraz wspÃ³lnych dÄ…Å¼eÅ„, leczÂ takÅ¼e jest odbierana przezÂ wszystkich. NieÂ maÂ charakteru elitarnego â€“Â pozostaje bezpoÅ›rednim wyrazem zbiorowego Å¼ycia, aÂ wiÄ™cÂ jest wspÃ³lna. Kiedy jednak autor podaje przykÅ‚ady, siÄ™ga doÂ tradycji wysokiego modernizmu. Wymienia Arnolda SchÃ¶nberga iÂ system dodekafoniczny, praskÄ… szkoÅ‚Ä™ strukturalnÄ…, BÃ©lÄ™ BartÃ³ka, Franza KafkÄ™, Jaroslava HaÅ¡ka, Roberta Musila, Hermanna Brocha, Witolda Gombrowicza, Brunona Schulza, StanisÅ‚awa Ignacego Witkiewiczaâ€¦

SÄ…dziÄ‡ moÅ¼na, Å¼eÂ pierwsi czytelnicy eseju â€“Â wybitni intelektualiÅ›ci, historycy, dysydenci â€“Â dostrzegli wÅ›rÃ³d wymienionych twÃ³rcÃ³w â€žswoichâ€ pisarzy iÂ uznali ich zaÂ prawdziwych reprezentantÃ³w Europy Åšrodkowej. JaÂ jednak szukam linii oporu, aÂ nieÂ zgody. MuszÄ™ wiÄ™cÂ zapytaÄ‡, doÂ jakiej grupy spoÅ‚ecznej naleÅ¼Ä… odbiorcy muzyki dodekafonicznej iÂ praskiego strukturalizmu orazÂ powieÅ›ci Musila iÂ Brocha. Kundera pisze coÂ prawda, Å¼eÂ wÂ Europie Åšrodkowej â€žlud iÂ kulturaâ€ sÄ…Â jednoÅ›ciÄ…, jednak â€žludemâ€ wÂ tekÅ›cie okazuje siÄ™ wzorcotwÃ³rcza warstwa spoÅ‚eczna, skÅ‚adajÄ…ca siÄ™ zÂ elit artystycznych iÂ zÂ mieszczaÅ„skiej inteligencji. Warstwa taÂ naÂ przeÅ‚omie XIX iÂ XX wieku zaczÄ™Å‚a uczyÄ‡ siÄ™ rozumienia sztuki modernistycznej, aÂ pÃ³Åºniej wprowadziÅ‚a jÄ…Â doÂ edukacji iÂ zapewniÅ‚a arcydzieÅ‚om modernizmu trwaÅ‚e miejsce wÂ kanonicznych zestawach. BezÂ wÄ…tpienia Kafka, Musil, Gombrowicz iÂ pozostali zasÅ‚ugujÄ… naÂ miejsce wÂ kanonie. Problem wÂ tym, Å¼eÂ wÂ kanonach tych poza HaÅ¡kiem nieÂ maÂ reprezentacji kultury ludowej, naÂ ktÃ³rÄ… Kundera siÄ™ powoÅ‚uje.

JeÅ¼eli zatem wczeÅ›niej udaÅ‚o siÄ™ odnaleÅºÄ‡ wÂ eseju miejsce, wÂ ktÃ³rymÂ autor przypisaÅ‚ trzem narodom Europy Åšrodkowej zdolnoÅ›Ä‡ poskromienia dÄ…Å¼eÅ„ suwerennoÅ›ciowych naÂ rzecz przynaleÅ¼noÅ›ci doÂ Europy caÅ‚oÅ›ciowej, toÂ teraz odkrywamy, Å¼eÂ jego koncepcja Europy Åšrodkowej, choÄ‡ tworzona wÂ imieniu caÅ‚ych narodÃ³w, maÂ swoje klasowe ograniczenie: idea Kundery, podobnie jak estetyka Kantowska, jest inteligencko-mieszczaÅ„ska â€“Â zÂ myÅ›lÄ… oÂ kulturze tejÂ warstwy zostaÅ‚a stworzona, doÂ niej zostaÅ‚a zaadresowana, tÄ™Â warstwÄ™ wykorzystuje jako reprezentacjÄ™ spoÅ‚ecznych caÅ‚oÅ›ci.

Mamy juÅ¼ zatem dwa symptomatyczne wykluczenia: pierwsze polegaÅ‚o na tym, Å¼e autor wykroiÅ‚ z Austro-WÄ™gier trzy paÅ„stwa, dziÄ™ki czemu mÃ³gÅ‚ uznaÄ‡ krwawy proces samostanowienia paÅ„stw i narodÃ³w za historiÄ™ przedawnionÄ… w kontekÅ›cie jednoczÄ…cej i nadrzÄ™dnej idei Europy Åšrodkowej. Wykluczenie drugie wyraÅ¼aÅ‚o siÄ™ w pominiÄ™ciu klas ludowych â€“ ich potrzeb, toÅ¼samoÅ›ci zbiorowych, praktyk kulturowych â€“ i w potraktowaniu inteligencji mieszczaÅ„skiej jako klasy spoÅ‚ecznej, ktÃ³ra stanowi dla wszystkich wzorzec uczestnictwa w kulturze. Oznacza to, Å¼e koncepcja Kundery jest bezradna wobec suwerennoÅ›ciowych aspiracji â€žnarodÃ³w Europy Åšrodkowejâ€ oraz konfliktÃ³w przebiegajÄ…cych wewnÄ…trz nich.