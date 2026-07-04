Literatura de resistencia: Entre Europa Central y el presente

Esej Milana Kundery â€žZachÃ³d porwany alboÂ tragedia Europy Åšrodkowejâ€ ukazaÅ‚ siÄ™Â w listopadzie 1983 roku weÂ francuskim czasopiÅ›mie â€žLe DÃ©batâ€. WÂ kwietniu 1984 roku opublikowano tÅ‚umaczenie wÂ amerykaÅ„skim â€žThe New York Review of Booksâ€. PoÂ obu stronach Atlantyku ruszyÅ‚a wielojÄ™zyczna dyskusja, wiÄ™cÂ doÂ polskiego przekÅ‚adu opublikowanego wÂ numerze 5. â€žZeszytÃ³w Literackichâ€ zÂ 1984 roku dodano teksty polemiczne przeÅ‚oÅ¼one zÂ wÄ™gierskiego, francuskiego iÂ angielskiego. PrzezÂ nastÄ™pne lata esej nabieraÅ‚ wagi, aÅ¼Â naÂ poczÄ…tku lat 90. okazaÅ‚o siÄ™, Å¼eÂ dla Europy Åšrodkowej tekst maÂ takie znaczenie jak â€žKoniec historiiâ€ Francisa Fukuyamy dla polityki globalnej
Historia podÂ dyktando eseju
WÂ eseju Kundera przedstawiaÅ‚ dramat PolakÃ³w, WÄ™grÃ³w iÂ CzechÃ³w (SÅ‚owakÃ³w nieÂ wymieniaÅ‚), ktÃ³rzyÂ wÂ wyniku postanowieÅ„ jaÅ‚taÅ„skich znaleÅºli siÄ™ poÂ 1945 roku podÂ dominacjÄ… Rosji Radzieckiej.
SpoÅ‚ecznoÅ›ci teÂ regularnie podnosiÅ‚y bunty przeciw komunizmowi â€“Â naÂ WÄ™grzech iÂ wÂ Polsce wÂ roku 1956, wÂ Polsce iÂ wÂ CzechosÅ‚owacji wÂ roku 1968, wÂ Polsce wÂ latach 1970, 1976 iÂ 1980. PrzyczynÄ… buntÃ³w byÅ‚o doÅ›wiadczanie przemocy, natomiast podstawÄ… oporu â€“Â wÅ‚asne dziedzictwo kulturowe. Europa Åšrodkowa wedÅ‚ug Kundery
chciaÅ‚a byÄ‡ esencjonalnym obrazem Europy zÂ caÅ‚ym jej wielowymiarowym bogactwem. MaÅ‚Ä… arcyeuropejskÄ… EuropÄ…, miniaturowym modelem Europy narodÃ³w wedle zasady: maksimum rÃ³Å¼norodnoÅ›ci naÂ minimum przestrzeni. JakÅ¼e zatem nieÂ miaÅ‚a jej przeraÅ¼aÄ‡ sÄ…siednia Rosja, ktÃ³raÂ wyrastaÅ‚a zÂ zasady przeciwnej: minimum rÃ³Å¼norodnoÅ›ci naÂ maksimum przestrzeni? (s. 56).
PoÂ jednej stronie Kundera usytuowaÅ‚ zatem â€žarcyEuropÄ™â€ zÂ jej bogactwem narodÃ³w, kultur, wiar iÂ jÄ™zykÃ³w, zÂ charakterystycznÄ… dla niej pochwaÅ‚Ä… rÃ³Å¼norodnoÅ›ci iÂ zasadÄ… rozwiÄ…zywania konfliktÃ³w spoÅ‚ecznych bezÂ uÅ¼ycia siÅ‚y. PoÂ drugiej stronie umieÅ›ciÅ‚ â€žanty-ZachÃ³dâ€ (s. 59), czyli RosjÄ™, wÂ ktÃ³rejÂ jednolitoÅ›Ä‡ toÂ obowiÄ…zujÄ…ca zasada toÅ¼samoÅ›ciowa, aÂ przemoc toÂ metoda jej egzekwowania.
BudujÄ…c tÄ™Â opozycjÄ™ â€“Â opartÄ… naÂ wyidealizowanym obrazie Europy Åšrodkowej iÂ zhorroryzowanym wizerunku Rosji â€“Â pisarz dokonaÅ‚ rzeczy niezwykÅ‚ej: rozsunÄ…Å‚ WschÃ³d iÂ ZachÃ³d, odsÅ‚aniajÄ…c zapomniany obszar Europy; wprowadziÅ‚ doÂ ogÃ³lnoeuropejskiej debaty wizerunek regionu, naÂ ktÃ³rymÂ kultura stanowi oÂ toÅ¼samoÅ›ci zbiorowej; zaproponowaÅ‚ pozapolitycznÄ… narracjÄ™, ktÃ³raÂ wyjaÅ›niaÅ‚a ponadnarodowy opÃ³r wobec ZwiÄ…zku Radzieckiego; uzasadniÅ‚ postawÄ™ rewindykacyjnÄ… wobec Zachodu. Rosja Sowiecka wÂ jego ujÄ™ciu okazywaÅ‚a siÄ™ kolonizatorem obcych sobie kulturowo przestrzeni, Europa Zachodnia zaÅ› wychodziÅ‚a naÂ zdrajczyniÄ™, ktÃ³raÂ uÂ schyÅ‚ku IIÂ wojny Å›wiatowej wÂ zamian zaÂ bezpieczeÅ„stwo iÂ sytoÅ›Ä‡ porzuciÅ‚a swojÄ… mÅ‚odszÄ… siostrÄ™. Mimo uproszczeÅ„ (aÂ moÅ¼e dziÄ™ki nim?) Kundera przemieniÅ‚ geopolitykÄ™ wÂ geopoetykÄ™. PrzezÂ caÅ‚y okres powojenny mapa Europy byÅ‚a zakÅ‚adniczkÄ… determinant ideologicznych. Zimna wojna opieraÅ‚a siÄ™ naÂ uznaniu nienaruszalnoÅ›ci granic, aÂ wiÄ™cÂ â€“Â nienaruszalnoÅ›ci narracji. Esej oÂ Europie Åšrodkowej uruchomiÅ‚ wyobraÅºniÄ™ iÂ mapa okazaÅ‚a siÄ™ pochodnÄ… opowieÅ›ci, aÂ nieÂ polityki.
WÂ licznych polemikach zÂ esejem Kundery kwestionowano jednolity obraz Rosji iÂ kultury rosyjskiej, podwaÅ¼ano obraz Europy Åšrodkowej bezÂ przeÅ›ladowaÅ„, rozszerzano obszar oÂ paÅ„stwa baÅ‚tyckie. ChoÄ‡ jednak spierano siÄ™ oÂ rozlegÅ‚oÅ›Ä‡ iÂ cechy toÅ¼samoÅ›ciowe, zasadniczo wÂ drugiej poÅ‚owie lat 80. byt zwany â€žEuropÄ… ÅšrodkowÄ…â€ uznawano zaÂ peÅ‚noprawnÄ… inspiracjÄ™. NieÂ kwestionowano ani faktycznoÅ›ci samej opowieÅ›ci, ani jej przydatnoÅ›ci wÂ budowaniu przyszÅ‚ej Europy. Akceptowano cel: opowiedziana przezÂ KunderÄ™ mapa kulturowo-geograficzna ukazywaÅ‚a Åšrodek toÅ¼samy zÂ Zachodem, coÂ prowadziÅ‚o doÂ przyspieszenia historii, ktÃ³raÂ powinna zakoÅ„czyÄ‡ siÄ™ powtÃ³rnym przyÅ‚Ä…czeniem Åšrodka doÂ Zachodu.
PoÂ rozpadzie imperium sowieckiego iÂ poÂ odzyskaniu niepodlegÅ‚oÅ›ci przezÂ paÅ„stwa Europy Åšrodkowej historia regionu zaczÄ™Å‚a toczyÄ‡ siÄ™ podÂ dyktando eseju: wÂ 1991 roku Polska, CzechosÅ‚owacja (odÂ 1993 roku â€“Â Czechy iÂ SÅ‚owacja) orazÂ WÄ™gry zawiÄ…zujÄ… sojusz zwany GrupÄ… WyszehradzkÄ…, opierajÄ…cy nowe stosunki miÄ™dzy paÅ„stwami naÂ wspÃ³lnej tradycji kulturowej. TeÂ same paÅ„stwa wÂ 1992 roku utworzyÅ‚y CEFTA (Central European Free Trade Agreement, Åšrodkowoeuropejskie Porozumienie oÂ Wolnym Handlu) â€“Â pierwszy miÄ™dzynarodowy sojusz posÅ‚ugujÄ…cy siÄ™ okreÅ›leniem â€žEuropa Åšrodkowaâ€ jako peÅ‚noprawnÄ… kategoriÄ… politycznÄ…; wÂ 1994 roku paÅ„stwa Europy Åšrodkowej zÅ‚oÅ¼yÅ‚y wniosek oÂ czÅ‚onkostwo wÂ Unii Europejskiej, wÂ 2003 roku podpisaÅ‚y traktat akcesyjny, aÂ wÂ 2004 oficjalnie (razem zÂ szeÅ›cioma innymi paÅ„stwami) zostaÅ‚y przyjÄ™te doÂ UE.
RÃ³wno dwadzieÅ›cia lat poÂ ukazaniu siÄ™ â€žZachodu porwanegoâ€ nastÄ…piÅ‚ wiÄ™cÂ moment speÅ‚nienia programu geograficzno-kulturowego wyraÅ¼onego przezÂ esej: ZwiÄ…zek Radziecki straciÅ‚ swoje imperialne panowanie nadÂ poÅ‚owÄ… kontynentu, aÂ Europa Åšrodkowa poÅ‚Ä…czyÅ‚a siÄ™ zÂ ZachodniÄ…. Rok 2004 zakoÅ„czyÅ‚ dramatyczne dÄ…Å¼enia doÂ instytucjonalnego zakorzenienia Europy Åšrodkowej wÂ Unii.
Koniec ten okazaÅ‚ siÄ™ rÃ³wnoczeÅ›nie poczÄ…tkiem nieoczekiwanego konfliktu
Niefrasobliwy kartograf
DziÅ›, poÂ kolejnych dwÃ³ch dekadach, wÂ czterdziestÄ… rocznicÄ™ pierwodruku, wznowienie â€žTragedii Europy Åšrodkowejâ€ jest zasadne. Wydawnictwo W.A.B. postanowiÅ‚o oprzeÄ‡ polskÄ… edycjÄ™ naÂ wydaniu francuskim zÂ roku 2021 iÂ decyzjÄ™ tÄ™Â naleÅ¼y uszanowaÄ‡. AleÂ bezÂ trudu moÅ¼na wyobraziÄ‡ sobie edycjÄ™ nieco bogatszÄ…, zaopatrzonÄ… wÂ teksty krytyczne. PoniewaÅ¼ wÂ tejÂ edycji polemik zabrakÅ‚o, wiÄ™cÂ rozpocznÄ™ spÃ³r â€“Â wÂ nadziei, Å¼eÂ ktoÅ› wkrÃ³tce doÂ mnie doÅ‚Ä…czy. Uruchomienie dyskusji wydaje miÂ siÄ™Â konieczne, poniewaÅ¼ lektura â€žZachodu porwanegoâ€ wÂ roku 2023 wywoÅ‚uje konfuzjÄ™.
ZÂ jednej strony moÅ¼emy dziÄ™ki esejowi zrozumieÄ‡ historyczny proces, ktÃ³ryÂ dokonaÅ‚ siÄ™ wÂ latach 90., poÅ›piech, zÂ jakim kroczono drogÄ… naÂ ZachÃ³d, aÂ takÅ¼e mit â€žpowrotu doÂ Europyâ€, ktÃ³ryÂ mÃ³wiÅ‚, Å¼eÂ paÅ„stwa Åšrodka nieÂ tyle â€žsÄ… przyjmowane doâ€, ile odzyskujÄ… swoje dawne miejsce wÅ›rÃ³d paÅ„stw Europy. ZÂ drugiej strony esej wydaje siÄ™ kompletnie oderwany odÂ dalszego ciÄ…gu, zwÅ‚aszcza odÂ ostatniej dekady iÂ serii pytaÅ„ â€ždlaczego?â€: dlaczego dwadzieÅ›cia lat poÂ wejÅ›ciu doÂ Unii Polska iÂ WÄ™gry chcÄ… zÂ niej wyjÅ›Ä‡?; dlaczego Polska, WÄ™gry iÂ SÅ‚owacja cieszÄ… siÄ™ zÅ‚Ä… sÅ‚awÄ… paÅ„stw najbardziej nietolerancyjnych dla rozmaitych mniejszoÅ›ci?; dlaczego wÅ‚aÅ›nie uÂ nas podwaÅ¼ane sÄ…Â prawa czÅ‚owieka iÂ zasada rozdziaÅ‚u wÅ‚adz?; dlaczego tuÂ gwaÅ‚cona jest konstytucja, upartyjniane sÄ…Â media publiczne, aÂ dobra wspÃ³lne przeksztaÅ‚cane sÄ…Â wÂ dodatek doÂ pensji dla posÅ‚usznych urzÄ™dnikÃ³w alboÂ wÂ Å‚apÃ³wkÄ™ dla wyborcÃ³w? JeÅ›li esej Kundery maÂ przetrwaÄ‡, jeÅ›li maÂ byÄ‡ czymÅ› wiÄ™cej niÅ¼ tekstem sycÄ…cym nostalgiÄ™, trzeba poddaÄ‡ goÂ sprawdzianowi teraÅºniejszoÅ›ci iÂ zapytaÄ‡, coÂ Å‚Ä…czy goÂ zÂ historiÄ… poÂ roku 2004.
WÂ czytaniu, ktÃ³re doÂ dziÅ› znajduje wielu zwolennikÃ³w, tekst Kundery wyraÅ¼a prawdÄ™ wspÃ³lnÄ… dla wszystkich spoÅ‚eczeÅ„stw Europy Åšrodkowej, prawdÄ™ mÃ³wiÄ…cÄ… oÂ kulturowej przynaleÅ¼noÅ›ci ÅšrodkowoeuropejczykÃ³w doÂ cywilizacji europejskiej. Koncept ten straci naÂ oczywistoÅ›ci, jeÅ›li zapytamy, coÂ autor rozumie przezÂ â€žEuropÄ™ ÅšrodkowÄ…â€.
DoÅ›Ä‡ szybko moÅ¼na siÄ™ zorientowaÄ‡, Å¼eÂ Kundera odnosi Ã³wÂ termin wyÅ‚Ä…cznie doÂ trzech paÅ„stw â€“Â Polski, CzechosÅ‚owacji iÂ WÄ™gier. PaÅ„stwa teÂ nieÂ sÄ…Â uÂ niego synekdochÄ…, poprzez ktÃ³rÄ… odsyÅ‚a doÂ krajÃ³w oÂ podobnej charakterystyce historycznej czyÂ kulturowej leÅ¼Ä…cych miÄ™dzy Wschodem aÂ Zachodem. Przeciwnie: trzy paÅ„stwa toÂ caÅ‚oÅ›Ä‡. Pisarz czÄ™Å›ciowo iÂ instrumentalnie odwoÅ‚uje siÄ™ doÂ Europy Åšrodkowej utoÅ¼samianej zÂ Austro-WÄ™grami orazÂ doÂ obszaru zajÄ™tego poÂ IIÂ wojnie przezÂ ZwiÄ…zek Radziecki, leczÂ nieÂ wÅ‚Ä…cza ich doÂ Europy Åšrodkowej. TaÂ gra wÂ historiÄ™ iÂ geografiÄ™ pozwala autorowi zachowaÄ‡ znacznÄ… swobodÄ™ â€“Â byÂ nieÂ powiedzieÄ‡ niefrasobliwoÅ›Ä‡ â€“Â kartograficznÄ….
Polega ona naÂ tym, Å¼eÂ Kundera odwoÅ‚uje siÄ™ doÂ c.k. Austro-WÄ™gier, aleÂ przyznaje sobie prawo doÂ arbitralnej selekcji. GdybyÂ pisarz miaÅ‚ naÂ myÅ›li caÅ‚e paÅ„stwo HabsburgÃ³w istniejÄ…ce wÂ okresie 1867â€“1918, musiaÅ‚by uwzglÄ™dniÄ‡ nieÂ tylkoÂ PolskÄ™, Czechy, SÅ‚owacjÄ™ iÂ WÄ™gry, leczÂ takÅ¼e UkrainÄ™, RumuniÄ™, ChorwacjÄ™, SerbiÄ™ iÂ SÅ‚oweniÄ™. TylkoÂ wÂ odniesieniu doÂ tejÂ konstelacji â€“Â dziewiÄ™tnaÅ›cie narodÃ³w iÂ etnosÃ³w, 52 mln ludzi, 670 tys. km2 â€“Â mÃ³gÅ‚ uÅ¼yÄ‡ okreÅ›lenia â€žmaksimum rÃ³Å¼norodnoÅ›ci naÂ minimum obszaruâ€, poniewaÅ¼ Polska, Czechy iÂ WÄ™gry wÂ okresie miÄ™dzywojennym juÅ¼ nieÂ reprezentowaÅ‚y Å¼yczliwego zrÃ³Å¼nicowania (stawaÅ‚y siÄ™ raczej paÅ„stwami agresywnie nacjonalistycznymi). Pisarz przechwyciÅ‚ wiÄ™cÂ zÂ habsburskiej Europy Åšrodkowej jednÄ… zÂ najwaÅ¼niejszych jej wÅ‚aÅ›ciwoÅ›ci, jakÄ… byÅ‚o ogromne zrÃ³Å¼nicowanie (etniczne, jÄ™zykowe, religijne iÂ kulturowe), aÂ jednoczeÅ›nie caÅ‚kowicie arbitralnie wykroiÅ‚ zÂ historycznej mapy trzy paÅ„stwa.
Dlaczego takÂ postÄ…piÅ‚? PoniewaÅ¼ wiedziaÅ‚, Å¼eÂ â€žniezadowolone narody Å›rodkowoeuropejskie doprowadziÅ‚y doÂ rozpadu monarchii wÂ roku 1918, nieÂ uÅ›wiadamiajÄ…c sobie, Å¼eÂ mimo niedostatkÃ³w byÅ‚a ona niezastÄ…pionaâ€ (s. 64). WÂ tym ciekawym komentarzu â€“Â â€žmimo niedostatkÃ³w byÅ‚a niezastÄ…pionaâ€ â€“Â mieÅ›ci siÄ™ kÅ‚opot iÂ jego rozwiÄ…zanie: autor nieÂ mÃ³gÅ‚ wykorzystaÄ‡ paÅ„stwa habsburskiego jako idei nadrzÄ™dnej, skoro nieÂ wszystkie narody jÄ…Â akceptowaÅ‚y, aÂ zarazem nieÂ mÃ³gÅ‚ wpisaÄ‡ wÂ EuropÄ™ ÅšrodkowÄ… ruchÃ³w paÅ„stwowotwÃ³rczych, skoro rozbiÅ‚y one Å›rodkowoeuropejskÄ… caÅ‚oÅ›Ä‡. Sprytne posuniÄ™cie Kundery polegaÅ‚o wiÄ™cÂ naÂ tym, Å¼eÂ jawnie odwoÅ‚aÅ‚ siÄ™ doÂ pamiÄ™ci oÂ c.k. Austro-WÄ™grzech, aÂ jednoczeÅ›nie wskazaÅ‚ naÂ PolakÃ³w, CzechÃ³w iÂ WÄ™grÃ³w jako narody, wÂ ktÃ³rychÂ pragnienie przynaleÅ¼noÅ›ci doÂ Europy jest silniejsze odÂ pragnienia autonomii. WÂ ten sposÃ³b zaÂ cenÄ™ odtrÄ…cenia ogromnej poÅ‚aci Europy Åšrodkowej wyznaczyÅ‚ â€žprawdziwyâ€ Åšrodek.
Lud iÂ dodekafonia
IdeÄ™ jednoczÄ…cÄ… trzy paÅ„stwa Kundera znajduje wÂ kulturze, ktÃ³rÄ… opisuje, nader ogÃ³lnikowo, jako: wyraz zbiorowej toÅ¼samoÅ›ci (s. 51), inspiracjÄ™ doÂ wspÃ³lnych dziaÅ‚aÅ„ (s. 52), wiÄ™Åº spoÅ‚ecznÄ… (s. 53).
GdybyÂ doÂ wzniosÅ‚ej dykcji Kundery dodaÄ‡ nieco konkretu, moÅ¼na byÂ powiedzieÄ‡, Å¼eÂ kultura europejska â€“Â tworzona iÂ dziedziczona przezÂ narody Europy Åšrodkowej â€“Â byÅ‚a dla PolakÃ³w, CzechÃ³w iÂ WÄ™grÃ³w podstawÄ… poczucia przynaleÅ¼noÅ›ci, jÄ™zykiem pozwalajÄ…cym zrozumieÄ‡ swojÄ… toÅ¼samoÅ›Ä‡ iÂ wyraziÄ‡ sprzeciw wobec opresji Wschodu. WÂ takim ujÄ™ciu kultura jest nieÂ tyle zbiorem dzieÅ‚ iÂ twÃ³rcÃ³w, wykazem stylÃ³w iÂ konwencji, ile jÄ™zykiem gÅ‚Ä™bokich prawd iÂ codziennÄ… praktykÄ… toÅ¼samoÅ›ciowÄ….
DoÂ kogo jednak naleÅ¼y taÂ kultura? Kto jÄ…Â zna, uprawia, tworzy? Kto naÂ niej siÄ™ wyznaje iÂ kto doÂ niej siÄ™ przyznaje? OdpowiedÅº naÂ teÂ pytania pozwala odkryÄ‡ wÂ eseju kolejnÄ… ciekawÄ… sprzecznoÅ›Ä‡: Kundera wyraÅºnie zaznacza, Å¼eÂ wÂ Europie Åšrodkowej, inaczej niÅ¼ wÂ Zachodniej, kultura Å‚Ä…czy caÅ‚e spoÅ‚eczeÅ„stwa â€“Â nieÂ tylkoÂ jest tworzona jako wyraz wspÃ³lnych dÄ…Å¼eÅ„, leczÂ takÅ¼e jest odbierana przezÂ wszystkich. NieÂ maÂ charakteru elitarnego â€“Â pozostaje bezpoÅ›rednim wyrazem zbiorowego Å¼ycia, aÂ wiÄ™cÂ jest wspÃ³lna. Kiedy jednak autor podaje przykÅ‚ady, siÄ™ga doÂ tradycji wysokiego modernizmu. Wymienia Arnolda SchÃ¶nberga iÂ system dodekafoniczny, praskÄ… szkoÅ‚Ä™ strukturalnÄ…, BÃ©lÄ™ BartÃ³ka, Franza KafkÄ™, Jaroslava HaÅ¡ka, Roberta Musila, Hermanna Brocha, Witolda Gombrowicza, Brunona Schulza, StanisÅ‚awa Ignacego Witkiewiczaâ€¦
SÄ…dziÄ‡ moÅ¼na, Å¼eÂ pierwsi czytelnicy eseju â€“Â wybitni intelektualiÅ›ci, historycy, dysydenci â€“Â dostrzegli wÅ›rÃ³d wymienionych twÃ³rcÃ³w â€žswoichâ€ pisarzy iÂ uznali ich zaÂ prawdziwych reprezentantÃ³w Europy Åšrodkowej. JaÂ jednak szukam linii oporu, aÂ nieÂ zgody. MuszÄ™ wiÄ™cÂ zapytaÄ‡, doÂ jakiej grupy spoÅ‚ecznej naleÅ¼Ä… odbiorcy muzyki dodekafonicznej iÂ praskiego strukturalizmu orazÂ powieÅ›ci Musila iÂ Brocha. Kundera pisze coÂ prawda, Å¼eÂ wÂ Europie Åšrodkowej â€žlud iÂ kulturaâ€ sÄ…Â jednoÅ›ciÄ…, jednak â€žludemâ€ wÂ tekÅ›cie okazuje siÄ™ wzorcotwÃ³rcza warstwa spoÅ‚eczna, skÅ‚adajÄ…ca siÄ™ zÂ elit artystycznych iÂ zÂ mieszczaÅ„skiej inteligencji. Warstwa taÂ naÂ przeÅ‚omie XIX iÂ XX wieku zaczÄ™Å‚a uczyÄ‡ siÄ™ rozumienia sztuki modernistycznej, aÂ pÃ³Åºniej wprowadziÅ‚a jÄ…Â doÂ edukacji iÂ zapewniÅ‚a arcydzieÅ‚om modernizmu trwaÅ‚e miejsce wÂ kanonicznych zestawach. BezÂ wÄ…tpienia Kafka, Musil, Gombrowicz iÂ pozostali zasÅ‚ugujÄ… naÂ miejsce wÂ kanonie. Problem wÂ tym, Å¼eÂ wÂ kanonach tych poza HaÅ¡kiem nieÂ maÂ reprezentacji kultury ludowej, naÂ ktÃ³rÄ… Kundera siÄ™ powoÅ‚uje.
JeÅ¼eli zatem wczeÅ›niej udaÅ‚o siÄ™ odnaleÅºÄ‡ wÂ eseju miejsce, wÂ ktÃ³rymÂ autor przypisaÅ‚ trzem narodom Europy Åšrodkowej zdolnoÅ›Ä‡ poskromienia dÄ…Å¼eÅ„ suwerennoÅ›ciowych naÂ rzecz przynaleÅ¼noÅ›ci doÂ Europy caÅ‚oÅ›ciowej, toÂ teraz odkrywamy, Å¼eÂ jego koncepcja Europy Åšrodkowej, choÄ‡ tworzona wÂ imieniu caÅ‚ych narodÃ³w, maÂ swoje klasowe ograniczenie: idea Kundery, podobnie jak estetyka Kantowska, jest inteligencko-mieszczaÅ„ska â€“Â zÂ myÅ›lÄ… oÂ kulturze tejÂ warstwy zostaÅ‚a stworzona, doÂ niej zostaÅ‚a zaadresowana, tÄ™Â warstwÄ™ wykorzystuje jako reprezentacjÄ™ spoÅ‚ecznych caÅ‚oÅ›ci.
Mamy juÅ¼ zatem dwa symptomatyczne wykluczenia: pierwsze polegaÅ‚o na tym, Å¼e autor wykroiÅ‚ z Austro-WÄ™gier trzy paÅ„stwa, dziÄ™ki czemu mÃ³gÅ‚ uznaÄ‡ krwawy proces samostanowienia paÅ„stw i narodÃ³w za historiÄ™ przedawnionÄ… w kontekÅ›cie jednoczÄ…cej i nadrzÄ™dnej idei Europy Åšrodkowej. Wykluczenie drugie wyraÅ¼aÅ‚o siÄ™ w pominiÄ™ciu klas ludowych â€“ ich potrzeb, toÅ¼samoÅ›ci zbiorowych, praktyk kulturowych â€“ i w potraktowaniu inteligencji mieszczaÅ„skiej jako klasy spoÅ‚ecznej, ktÃ³ra stanowi dla wszystkich wzorzec uczestnictwa w kulturze. Oznacza to, Å¼e koncepcja Kundery jest bezradna wobec suwerennoÅ›ciowych aspiracji â€žnarodÃ³w Europy Åšrodkowejâ€ oraz konfliktÃ³w przebiegajÄ…cych wewnÄ…trz nich.
Od arcyEuropy do antyEuropy
W eseju Kundery jest jeszcze jedno znikniÄ™cie. OdsÅ‚oni siÄ™ ono, gdy zapytamy, dlaczego autor nie sprÃ³bowaÅ‚ â€“ co byÅ‚oby zarazem antyradzieckie i solidarystyczne â€“ zrÃ³wnaÄ‡ Europy Åšrodkowej z obszarem skolonizowanym przez ZSRR. Dlaczego, mimo ustawicznego wskazywania na RosjÄ™ RadzieckÄ…, nie powoÅ‚aÅ‚ siÄ™ na jednoÅ›Ä‡ doÅ›wiadczenia komunistycznego i â€“ obok Polski, CzechosÅ‚owacji oraz WÄ™gier â€“ nie uwzglÄ™dniÅ‚ Rumunii, Albanii, NRD, BuÅ‚garii, a takÅ¼e wschodniego pasa Europy, czyli Litwy, Åotwy, Estonii, BiaÅ‚orusi i Ukrainy?WyjaÅ›nienie wydaje siÄ™ proste: Kundera traktowaÅ‚ komunizm wyÅ‚Ä…cznie jako opresjÄ™ â€“Â czysto zewnÄ™trzny ucisk, ktÃ³ryÂ ograniczaÅ‚ Å¼ycie, zabieraÅ‚ wolnoÅ›Ä‡, niszczyÅ‚ kulturÄ™, aleÂ niczego nieÂ zmieniÅ‚ wÂ gospodarce, strukturze spoÅ‚ecznej czyÂ wÂ praktykach kulturalnych. Takie ujÄ™cie pozwoliÅ‚o Kunderze stworzyÄ‡ opowieÅ›Ä‡ oÂ paÅ„stwach, ktÃ³re poÂ IIÂ wojnie nieÂ potrzebowaÅ‚y radykalnych zmian. Tymczasem miÄ™dzywojenne paÅ„stwa Europy Åšrodkowej miaÅ‚y powaÅ¼ne problemy iÂ Åºle sobie zÂ nimi radziÅ‚y: wÂ Polsce iÂ naÂ WÄ™grzech (nieÂ mÃ³wiÄ…c oÂ Rumunii czyÂ Albanii) przetrwaÅ‚y resztki struktur feudalnych, miÄ™dzy miastami aÂ prowincjÄ… panowaÅ‚y ogromne nierÃ³wnoÅ›ci rozwojowe, brakowaÅ‚o bitych drÃ³g iÂ mostÃ³w, uprzemysÅ‚owienie byÅ‚o sÅ‚abe, aÂ bezrobocie wysokie, edukacja Å›rednia byÅ‚a elitarna, aÂ analfabetyzm â€“Â masowy, polityka wobec mniejszoÅ›ci etnicznych byÅ‚a coraz okrutniejsza, aÂ polityka zagraniczna coraz mniej racjonalna. UÂ Kundery Å¼aden zÂ tych problemÃ³w siÄ™ nieÂ pojawia, dziÄ™ki czemu autor moÅ¼e sugerowaÄ‡, Å¼eÂ komunizm, rozumiany jako czysta przemoc, panowaÅ‚ nadÂ EuropÄ… ÅšrodkowÄ…, aleÂ doÂ jej wnÄ™trza nieÂ przeniknÄ…Å‚. AÂ dowodem przechowania europejskiej toÅ¼samoÅ›ci sÄ…Â wÅ‚aÅ›nie bunty: ci, ktÃ³rzyÂ protestowali przeciw Rosji Radzieckiej â€“Â dlatego autor wybraÅ‚ PolskÄ™, WÄ™gry iÂ CzechosÅ‚owacjÄ™ â€“Â toÂ jedyni depozytariusze idei Europy Åšrodkowej.
MyÅ›lenie Kundery miaÅ‚o wiÄ™cÂ charakter ekskluzywistyczny, poniewaÅ¼ autor uznawaÅ‚, Å¼eÂ naÂ przynaleÅ¼noÅ›Ä‡ doÂ Europy Åšrodkowej trzeba sobie zasÅ‚uÅ¼yÄ‡. Kryteria przezÂ niego zaproponowane patronowaÅ‚y reaktywacji Europy Åšrodkowej wÂ latach 90. AÂ wÂ dalszej perspektywie doprowadziÅ‚y doÂ aktualnego antyeuropejskiego zwrotu wÂ polityce polskiej, wÄ™gierskiej iÂ sÅ‚owackiej. Kundera nieÂ jest rzecz jasna odpowiedzialny zaÂ Ã³wÂ zwrot. AleÂ podtrzymywanie mitu stworzonego przezÂ KunderÄ™ wÂ logiczny sposÃ³b zaostrza konflikt miÄ™dzy EuropÄ… ÅšrodkowÄ… aÂ UniÄ…. Pisarz okreÅ›liÅ‚ bowiem naszÄ… europejskoÅ›Ä‡ jako prawdziwszÄ… odÂ europejskiej â€“Â opartÄ… naÂ autentycznych podstawach kulturowych, egalitarnÄ…, ofiarnÄ…. Razem zÂ tym heroiczno-mieszczaÅ„skim mitem pisarz wrÄ™czyÅ‚ trzem narodom, aÂ Å›ciÅ›lej: ich liderom, przywilej definiowania toÅ¼samoÅ›ci europejskiej wÂ oparciu oÂ â€žautentycznÄ… kulturÄ™â€. Zgodnie zÂ tymi przekonaniami toÅ¼samoÅ›ci europejskiej nieÂ musi okreÅ›laÄ‡ jÄ™zyk prawa, zasada poszanowania demokracji, troska oÂ sÅ‚abszych, dÄ…Å¼enie doÂ wyrÃ³wnywania poziomu Å¼ycia. Jej wyznacznikiem okazuje siÄ™ misja kulturalna. ToÂ ona pozwala prezydentowi WÄ™gier mÃ³wiÄ‡ oÂ â€žmoralnej wyÅ¼szoÅ›ciâ€ WÄ™gier nadÂ â€žzgniÅ‚ym Zachodemâ€, aÂ prezydentowi Polski nazywaÄ‡ UniÄ™ EuropejskÄ… â€žwyimaginowanÄ… wspÃ³lnotÄ…â€. ToÂ ona prowadzi doÂ oskarÅ¼ania Zachodu oÂ przesadÄ™ wÂ stosowaniu zasady rÃ³wnoÅ›ci wobec prawa, aÂ takÅ¼e doÂ uznawania zwolennikÃ³w obecnoÅ›ci Polski czyÂ WÄ™gier wÂ Unii zaÂ zdrajcÃ³w ojczyzny.
OskarÅ¼enie oÂ zdradÄ™ wÅ‚asnej ojczyzny kierowane podÂ adresem kogoÅ›, kto chciaÅ‚by widzieÄ‡ swoje paÅ„stwo wÂ Unii Europejskiej, wydaje siÄ™ radykalnie przeciwne idei Kundery, ktÃ³ryÂ pisaÅ‚, Å¼eÂ wÂ Europie Åšrodkowej â€žojczyzna iÂ Europa toÂ jednoâ€. AleÂ droga odÂ proeuropejskiego eseju Kundery doÂ antyeuropejskiej narracji konserwatywno-prawicowej prowadzi przezÂ bramkÄ™ wyjÄ…tkowoÅ›ci. Kundera wbiÅ‚ przecieÅ¼ EuropÄ™ ÅšrodkowÄ… wÂ swoiste poczucie poniÅ¼onej wyÅ¼szoÅ›ci: jesteÅ›my poniÅ¼eni podlegÅ‚oÅ›ciÄ… wobec ZSRR iÂ rÃ³wnoczeÅ›nie wywyÅ¼szeni nawet ponad ZachÃ³d, jako Å¼eÂ Europa Zachodnia nieÂ jest juÅ¼ â€žprawdziwÄ…â€ EuropÄ…. WÅ‚aÅ›nie wÂ oparciu oÂ takie myÅ›lenie polityczni liderzy Polski, WÄ™gier czyÂ SÅ‚owacji sÄ…dzÄ…, Å¼eÂ majÄ… prawo dyktowaÄ‡ Brukseli swoje warunki, powoÅ‚ywaÄ‡ siÄ™ naÂ wartoÅ›ci kultury Å›rodkowoeuropejskiej iÂ groziÄ‡ exitem.
LÄ™k wÂ dziejach Europy Åšrodkowej
Esej Kundery zÂ caÅ‚Ä… pochwaÅ‚Ä… Åšrodka sprawia wraÅ¼enie odwrÃ³conej rozprawy IstvÃ¡na BibÃ³ â€žNÄ™dza maÅ‚ych paÅ„stw wschodnioeuropejskichâ€ opublikowanej wÂ 1946 roku. Oba teksty rÃ³Å¼ni niemal wszystko (objÄ™toÅ›Ä‡, spÃ³jnoÅ›Ä‡ argumentacji, wiedza historyczna), wÅ‚Ä…cznie zÂ podstawowym przekonaniem: wedÅ‚ug Kundery Europa Åšrodkowa jest szansÄ… odrodzenia Europy jako kulturowej caÅ‚oÅ›ci, natomiast wedÅ‚ug BibÃ³ Europa Åšrodkowa odÂ XIX wieku toÂ â€žnajbardziej zapalny punkt Å›wiataâ€. Obaj autorzy byli zgodni tylkoÂ coÂ doÂ jednego: dla ksztaÅ‚towania Europy Åšrodkowej kluczowe znaczenie miaÅ‚ lÄ™k przedÂ znikniÄ™ciem zÂ mapy.
WspÃ³lny punkt jest zarazem punktem rozstania. BibÃ³ pisaÅ‚, Å¼eÂ â€žegzystencjalny lÄ™k oÂ wspÃ³lnotÄ™â€ (s. 55) popychaÅ‚ PolakÃ³w, WÄ™grÃ³w iÂ CzechÃ³w wÂ okresie miÄ™dzywojennym doÂ stawiania sprawy narodu ponad demokracjÄ…, aÂ wiÄ™cÂ doÂ gwaÅ‚cenia demokracji, stosowania cenzury, ograniczania wolnoÅ›ci obywatelskich: â€žPojawiÅ‚y siÄ™ rozmaite zmienne formy faÅ‚szowania iÂ korumpowania demokracji, odÂ metod czÄ™sto nieÅ›wiadomych poÂ najbardziej wulgarne: wygrywanie przeciw rozwojowi demokracji powszechnego prawa wyborczego, niezdrowy iÂ oparty naÂ niejasnych kryteriach system koalicji iÂ kompromisÃ³w [â€¦], wreszcie pucze iÂ przejÅ›ciowe dyktaturyâ€ (s. 57). WÂ wyniku tego procesu wyksztaÅ‚ciÅ‚ siÄ™ wÂ Europie Åšrodkowej â€žfaÅ‚szywy realistaâ€ (s. 57) jako typ polityka, ktÃ³ryÂ wywoÅ‚uje wÂ spoÅ‚eczeÅ„stwie â€žstan histeriiâ€. Cechuje Ã³wÂ stan brak â€žrÃ³wnowagi miÄ™dzy rzeczami istniejÄ…cymi, moÅ¼liwymi iÂ poÅ¼Ä…danymiâ€ (s. 60). Czyli: przekonanie, Å¼eÂ naleÅ¼yÂ nam siÄ™Â to, czego chcemy.
Ten sam lÄ™k przedÂ â€žznikniÄ™ciem zÂ mapyâ€ pojawia siÄ™ uÂ Kundery (s. 63). Autor zaczyna esej odÂ przywoÅ‚ania depeszy â€“Â â€žUmieramy zaÂ WÄ™gry iÂ EuropÄ™â€ (s. 45) â€“Â ktÃ³rÄ… dyrektor agencji prasowej wysÅ‚aÅ‚ wÂ Å›wiat podczas wÄ™gierskiej rewolucji wÂ 1956 roku. Pisarz wielokrotnie powraca doÂ motywu gotowoÅ›ci umierania zaÂ EuropÄ™ jako dowodu naÂ europejskÄ… toÅ¼samoÅ›Ä‡ mieszkaÅ„cÃ³w Europy Åšrodkowej. WÂ ten sposÃ³b nadaje radykalnie odmienny charakter lÄ™kowi; uÂ BibÃ³ afekt ten deformuje wszystko (demokracjÄ™, myÅ›l politycznÄ…, zdolnoÅ›Ä‡ analizy rzeczywistoÅ›ci, stan psychiczny spoÅ‚eczeÅ„stwa), natomiast uÂ Kundery lÄ™k przemienia siÄ™ wÂ fundacyjnÄ… odwagÄ™, ktÃ³raÂ nadaje spÃ³jnoÅ›Ä‡ Europie Åšrodkowej iÂ wiÄ…Å¼e jÄ…Â zÂ Zachodem.
Transformacja energii strachu wydaje siÄ™ jednak raczej zakrywaÄ‡ niÅ¼ nazywaÄ‡ problem. Odwaga nieÂ prowadzi bowiem uÂ Kundery doÂ skonfrontowania siÄ™ zÂ historiÄ… wÅ‚asnÄ… Europy Åšrodkowej. SzansÄ™ naÂ takie samopoznanie dawaÅ‚ rok 1989, aleÂ skorzystano zÂ niej wedle podpowiedzi Kundery, powtarzajÄ…c wymyÅ›lone przezÂ niego idealizacje. WynikaÅ‚y one zÂ lÄ™ku przedÂ odkryciem prawdy, aÂ dotyczyÅ‚y kolejno: tolerancji, ustroju orazÂ podziaÅ‚Ã³w klasowych.
PochwaÅ‚a Å›rodkowoeuropejskiej tolerancji byÅ‚a moÅ¼liwa, poniewaÅ¼ Kundera nieÂ wspomina oÂ HolokauÅ›cie, aÂ nieobecnoÅ›Ä‡ Holokaustu zwalnia zÂ obowiÄ…zku pamiÄ™tania oÂ masowym, kolaboranckim iÂ zbrodniczym antysemityzmie PolakÃ³w, CzechÃ³w, SÅ‚owakÃ³w iÂ WÄ™grÃ³w. DziÄ™ki tejÂ aktywnej niepamiÄ™ci Europa Åšrodkowa moÅ¼e odgrywaÄ‡ naÂ miÄ™dzynarodowej scenie trwoÅ¼nÄ… psychodramÄ™ niewinnoÅ›ci. Jednak reÅ¼yserem tego spektaklu jest strach przedÂ prawdÄ…, aÂ ochrona kÅ‚amstwa zawsze wymaga przemocy â€“Â popycha doÂ tworzenia prawa majÄ…cego cenzurowaÄ‡ sztukÄ™ iÂ naukÄ™, doÂ prewencyjnego antysemityzmu, doÂ zamazywania Å›ladÃ³w iÂ tworzenia historii kompensacyjnej.
Drugie ÅºrÃ³dÅ‚o lÄ™ku tkwiÅ‚o wÂ historii demokracji. ZÂ eseju Kundery wynika, Å¼eÂ paÅ„stwa Åšrodka sÄ…Â zakorzenione wÂ europejskich tradycjach wolnoÅ›ciowych. Tymczasem wÂ drugiej dekadzie okresu miÄ™dzywojennego Polska iÂ WÄ™gry toÂ paÅ„stwa autorytarne zmierzajÄ…ce szybkimi krokami kuÂ faszyzmowi: stosowano wÂ nich agresywnÄ… politykÄ™ asymilacyjnÄ… wobec mniejszoÅ›ci, aÂ najtrudniejsze konflikty rozwiÄ…zywano metodÄ… przewrotu bÄ…dÅº wiÄ™zieÅ„ oÂ zaostrzonym rygorze. Zapomnienie oÂ tych â€žtradycjachâ€, ich wyparcie zÂ wÅ‚asnej historii powoduje, Å¼eÂ dzisiejsze paÅ„stwa Åšrodka powracajÄ… doÂ dawnych metod, powoÅ‚ujÄ…c siÄ™ przy okazji naÂ â€“Â zagwarantowanÄ… imÂ przezÂ koncepcjÄ™ Kundery â€“Â wyjÄ…tkowoÅ›Ä‡. WÂ imiÄ™ wÅ‚asnej â€žprawdziwejâ€ europejskoÅ›ci szukajÄ… zatem wÂ Unii miejsca pozwalajÄ…cego zachowaÄ‡ â€žmaksimum korzyÅ›ci przy minimum odpowiedzialnoÅ›ciâ€. Przy okazji popeÅ‚niajÄ… samobÃ³jstwo separatystyczne naÂ raty: wÂ 2015 roku Polska iÂ WÄ™gry zgodnie odmÃ³wiÅ‚y przyjÄ™cia migrantÃ³w zÂ Syrii wÂ liczbie siedmiu tysiÄ™cy osÃ³b, odÂ 2021 roku Polska wyrokiem TSUE pÅ‚aci 1 mln euro dziennie zaÂ stosowanie przepisÃ³w pozwalajÄ…cych Izbie Dyscyplinarnej SÄ…du NajwyÅ¼szego miÄ™dzy innymi naÂ uchylanie immunitetÃ³w sÄ™dziowskich, zaÅ› odÂ roku 2022 wÂ zwiÄ…zku zÂ nieprzestrzeganiem unijnych standardÃ³w praworzÄ…dnoÅ›ci Polsce iÂ WÄ™grom wstrzymano wypÅ‚atÄ™ Å›rodkÃ³w naÂ Krajowy Plan Odbudowy.
Trzecie ÅºrÃ³dÅ‚o lÄ™ku spoczywa wÂ historii ekonomicznej. Wbrew twierdzeniom Kundery podobieÅ„stwo paÅ„stwom Europy Åšrodkowej nadawaÅ‚y przedwojenna bieda iÂ zapÃ³Åºnienie cywilizacyjne. Wyznanie tejÂ prawdy wiÄ…zaÅ‚oby siÄ™ jednak nieÂ tylkoÂ zÂ utratÄ… idealizacyjnego wizerunku, leczÂ takÅ¼e zÂ koniecznoÅ›ciÄ… przyznania, Å¼eÂ powojenne reformy â€“Â choÄ‡ nieÂ podÂ sowieckim bagnetem â€“Â byÅ‚y niezbÄ™dne. JednakÅ¼e poÂ 1989 roku przejÄ™to zÂ eseju Kundery postrzeganie â€žnarodÃ³wâ€ Europy Åšrodkowej jako tworÃ³w wewnÄ™trznie spÃ³jnych iÂ jednolitych. WynikÅ‚e stÄ…d wyparcie historii biedy byÅ‚o jednoznaczne zÂ uznaniem, Å¼eÂ zrÃ³Å¼nicowane klasy iÂ grupy spoÅ‚eczne startujÄ… poÂ roku 1989 naÂ rÃ³wnych warunkach iÂ zÂ rÃ³wnych pozycji. Skutki objawiÅ‚y siÄ™ pÃ³Åºno, aleÂ sÄ…Â zÂ nami doÂ dziÅ› podÂ postaciÄ… utrzymujÄ…cych siÄ™ rozwarstwieÅ„ majÄ…tkowych iÂ pozrywanych wiÄ™zi spoÅ‚ecznych. Jedynym dyskursem zdolnym szachowaÄ‡ neoliberalne rzÄ…dy byÅ‚ katolicyzm sprzymierzony zÂ nacjonalizmem, wiÄ™cÂ Polska, SÅ‚owacja iÂ WÄ™gry sÄ…Â dziÅ› naÂ dobrej drodze doÂ faszyzmu, ktÃ³ryÂ zaÂ Viktorem OrbÃ¡nem moÅ¼na nazwaÄ‡ â€žchrzeÅ›cijaÅ„skim nacjonalizmemâ€. ToÂ wyliczenie powinno dawaÄ‡ doÂ myÅ›lenia: trzy spoÅ›rÃ³d czterech paÅ„stw â€žKunderowejâ€ Europy Åšrodkowej, wchodzÄ…ce poÂ 1989 roku wÂ nowy etap historii podÂ hasÅ‚ami demokracji, pluralizmu iÂ praw czÅ‚owieka, sÄ…Â dziÅ› paÅ„stwami pÃ³Å‚demokratycznymi, wÂ ktÃ³rychÂ ministrowie kwestionujÄ… prawa czÅ‚owieka iÂ status mniejszoÅ›ci (etnicznych orazÂ seksualnych), aÂ naÂ dodatek podwaÅ¼ajÄ… sensownoÅ›Ä‡ pozostawania wÂ Unii. TakÂ wyglÄ…dajÄ… konsekwencje â€“Â reaktywowanej przezÂ czeskiego pisarza â€“Â teorii wyjÄ…tkowoÅ›ci Europy Åšrodkowej.
Prawdziwa tragedia, aÂ moÅ¼e farsa
Kundera nieÂ jest winien nacjonalizmu wÂ Polsce czyÂ naÂ WÄ™grzech. AleÂ jego esej sprzyja wypieraniu elementarnych prawd oÂ naszym regonie â€“Â oÂ antysemityzmie jako wiÄ™zi spoÅ‚ecznej, oÂ autorytaryzmie jako metodzie rzÄ…dzenia, oÂ niesolidarnoÅ›ci jako zasadzie polityki spoÅ‚ecznej. TreÅ›ci wyparte powracajÄ… podÂ postaciÄ… kÅ‚amstw, ktÃ³re moÅ¼na wprowadziÄ‡ doÂ polityki paÅ„stwowej tylkoÂ wÂ warunkach separacji odÂ Unii.
WÅ‚aÅ›nie dlatego â€žZachÃ³d porwanyâ€ wymaga dziÅ› krytycznej lektury. Ostatnie dekady dowiodÅ‚y przecieÅ¼, Å¼eÂ mit wyjÄ…tkowoÅ›ci Europy Åšrodkowej prowadzi najpierw doÂ zapomnienia oÂ bliskich sÄ…siadach, potem doÂ gwaÅ‚cenia demokracji uÂ siebie, aÂ naÂ koÅ„cu doÂ kÅ‚amliwego nazywania suwerennoÅ›ciÄ… stanu niepodlegania europejskiemu prawu. Aby nieÂ wejÅ›Ä‡ wÂ tÄ™Â koleinÄ™, trzeba poszerzyÄ‡ rozumienie zagroÅ¼eÅ„.
WÂ zakoÅ„czeniu eseju Kundera dramatycznie pisze, Å¼eÂ prawdziwÄ… tragediÄ… Europy Åšrodkowej jest ZachÃ³d, ktÃ³ryÂ juÅ¼ nieÂ wierzy wÂ kulturÄ™ iÂ ktÃ³ryÂ wÂ zwiÄ…zku zÂ tym â€žtraci poczucie swojej toÅ¼samoÅ›ci kulturowejâ€ (s. 92). Autor zastanawia siÄ™ nadÂ tym, coÂ zastÄ…pi kulturÄ™, czyli â€žnajwyÅ¼sze wartoÅ›ci zdolne jednoczyÄ‡ EuropÄ™â€ (s. 80), aleÂ wÂ prÃ³bnych odpowiedziach (â€žOsiÄ…gniÄ™cia techniki? Rynek? Media?â€, s. 80) czuÄ‡ raczej ironiÄ™ niÅ¼ ciekawoÅ›Ä‡.
NieÂ sÄ…dzÄ™, Å¼ebyÂ Europie Åšrodkowej zagraÅ¼aÅ‚ dziÅ› pusty aksjologicznie ZachÃ³d. SÄ…dzÄ™ natomiast, Å¼eÂ najwiÄ™kszym zagroÅ¼eniem dla Europy Åšrodkowej jest ona sama. KtoÅ› jednak mÃ³gÅ‚by powiedzieÄ‡, Å¼eÂ Kundera miaÅ‚ racjÄ™ chociaÅ¼ wtedy, gdyÂ demonizowaÅ‚ RosjÄ™ â€“Â jest jesieÅ„ 2023 roku, mija pÃ³Å‚tora roku odÂ momentu zbrojnej napaÅ›ci Rosji naÂ UkrainÄ™. Obawiam siÄ™ jednak, Å¼eÂ nawet tuÂ racjÄ™ trzeba podwaÅ¼yÄ‡. Zgodnie bowiem zÂ esejem Kundery wÂ roku 1989 Polska, CzechosÅ‚owacja iÂ WÄ™gry przedstawiÅ‚y siÄ™ Europie jako jedyne paÅ„stwa Åšrodka. GdybyÂ wÂ 1990 roku â€“Â wbrew esejowi â€“Â zawiÄ…zano sojusz Åšrodkowoeuropejskich PaÅ„stw Postkomunistycznych, Ukraina byÅ‚aby dziÅ› czÄ™Å›ciÄ… Unii Europejskiej iÂ nieÂ staÅ‚aby siÄ™ ofiarÄ… rosyjskiej napaÅ›ci. Dlatego wÅ‚aÅ›nie sÄ…dzÄ™, Å¼eÂ najwiÄ™kszym zagroÅ¼eniem dla Europy Åšrodkowej jest ona sama â€“Â jej niesolidarnoÅ›Ä‡ wobec paÅ„stw sÄ…siednich, jej lÄ™k przedÂ prawdami tkwiÄ…cymi wÂ historii lokalnej, jej postprawdy wytwarzajÄ…ce postrzeczywistoÅ›Ä‡, jej obojÄ™tnoÅ›Ä‡ wobec niesprawiedliwoÅ›ci.
JeÅ›li wiÄ™cÂ Kundera pytaÅ‚ dramatycznie oÂ wartoÅ›ci zdolne zapewniÄ‡ jednoÅ›Ä‡ Europie, toÂ odpowiedÅº widaÄ‡ wÂ unijnym niepoprzestawaniu naÂ wygodzie â€“Â wÂ rozwijaniu pomocy poÂ pandemii, weÂ wspieraniu Ukrainy, wÂ planach relokacji uchodÅºcÃ³w, wÂ wycofywaniu siÄ™ zÂ gospodarki wÄ™glowej. WÂ odpowiedziach tych, zwiÄ…zanych zÂ klimatem, demografiÄ… iÂ migracjami, odpowiedziach zawsze niepeÅ‚nych iÂ niedoskonaÅ‚ych, pojawia siÄ™ wiÄ™cej prawdy, solidarnoÅ›ci iÂ sprawiedliwoÅ›ci niÅ¼ wÂ polityce paÅ„stw Europy Åšrodkowej. Prawdziwa tragedia (aÂ moÅ¼e farsa) polegaÅ‚aby naÂ tym, Å¼eÂ Europa Åšrodkowa odÅ‚Ä…czy siÄ™ odÂ tego procesu iÂ sprÃ³buje przeczekaÄ‡ historiÄ™ naÂ uboczu. IÂ wÃ³wczas Åšrodek przesunie siÄ™ naÂ peryferie.