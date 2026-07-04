La Estrella de Dutton Ranch Juan Pablo Raba Tiene una Teoría Salvaje Sobre el Asesinato de [SPOILER]: Hay Muchas Preguntas por Responder

La temporada final de “Dutton Ranch” termina con un impacto cuando Rob-Will (Jai Courtney) es tiroteado en la puerta de su casa. Aunque no vimos a la persona que jala el gatillo, parece probable que el pistolero fuera su hermano adoptivo Joaquín (Juan Pablo Raba), quien fue instruido por su padre, Mariano (Raoul Max Trujillo), para llevar a cabo el asesinato y recuperar el Rancho 10 Pétalos bajo control.

El asesinato lleva a la hija de Rob-Will, Oreana (Natalie Alyn Lind), y a su madre, la matriarca de 10 Pétalos Beulah (Annette Bening), a la histeria, y obviamente será una pieza crucial mientras Rip (Cole Hauser) y Beth (Kelly Reilly) trabajan para recuperar a Carter (Finn Little) del cartel mexicano.

Pero en una entrevista posterior al final de la temporada con Raba, el actor reveló que no está convencido de que Joaquín haya sido quien realmente jaló el gatillo.

“Permítanme hacerles una pregunta: ¿Creen que Joaquín mató a Rob-Will?”, preguntó durante la entrevista. “Aquí está la cuestión, y no estoy siendo ingenioso aquí. ¡No creo que lo haya hecho! Realmente no. Si siguen la línea de tiempo de la escena, pueden revisarlo de nuevo, pero Rob-Will se despide de Oreana. 15 o 20 segundos después, escuchas un disparo y no hay corte. Así que quien lo hizo, literalmente: Ding-dong, la puerta se abre, dispara al tipo. ¿Me están diciendo que Joaquín hizo eso? No está borracho. No está drogado. ¿Y por qué? ¿Porque un tipo, su padre, que honestamente tiene que odiar de muchas maneras, le pidió? Creo que hay muchas preguntas por responder”.

Raba dice que la trayectoria de esta temporada transformó completamente a Joaquín y cómo lo interpretó.

“Está completamente sacado de su elemento,” dice. “Este tipo no es un vaquero. Este tipo no es un asesino. Este tipo, por amor a Dios, ¡es un chico universitario! Su posesión más preciada es su anillo de A&M. Su educación, eso es lo único que nadie le quitará. Ahora de repente tiene un arma apuntándole a la cabeza; ahora está tratando con asesinos, tiene que llamar a su padre. No quiere ser como su padre. Quiere ser un ranchero tejano. Podría haber hecho esa llamada hace 20 años, pero no quiso. Así que todo lo que comienza a sucederle es simplemente tan extraño, y no está actuando como si pudiera controlar las cosas más. Está realmente asustado”.

En cuanto a la próxima temporada, Raba dice que no sabe qué esperar pero está ansioso por ver qué nuevos desafíos enfrenta Joaquín.

“Me muero por recibir un nuevo guion y espero estar en él,” dice Raba. “Aquí está la cosa: Creo que una de las cosas más interesantes de cualquier universo relacionado con Taylor Sheridan es que no hay buenos ni malos personajes. Son las circunstancias las que terminan moldeando a los personajes. ¿Podrías decir en este punto que Rip o Beth son personajes completamente buenos? Les estás apoyando, ¿verdad? Entonces mi pregunta ahora con Joaquín es, ‘¿A dónde va desde aquí?’ He interpretado a los villanos, y todos esos villanos provienen de lugares muy comunes: dinero, drogas, poder, venganza. Nunca he interpretado a un villano, o a un tipo en general, que provenga del corazón”.

“Creo que la pena de Joaquín es lo que motiva esa llamada telefónica,” continúa. “Lo que eventualmente cambia todo, la vida de todos a su alrededor, es la pena. Es de no pertenecer. Es de decirle a la gente, ‘Oye, mamá, hice todo correcto. Tu verdadero hijo es un verdadero inútil, pero yo hice todo bien. Fui a la universidad, obtuve mi título. He limpiado tus porquerías durante años y años. Ni siquiera tengo una familia propia. ¿Y no me lo estás dando? ¿Qué es, mi sangre? ¿Es mi color? ¿Es mi cultura?’ Siento que eso se traduce muy bien en este momento histórico particular que estamos viviendo, no solo en EE. UU., sino en el mundo. ¿Por qué no me amarás? No he hecho nada malo. Creo que es una motivación asombrosa para lo que viene para Joaquín en una posible otra temporada. Creo que es un lugar hermoso para trabajar”.

Fact-check: El nombre del programa “Dutton Ranch” es ficticio.