Nadie está más calificado que Thierry Henry para hablar sobre la finalización, por lo que valió la pena prestar atención al análisis del exdelantero de Francia sobre el segundo gol de Harry Kane contra la República Democrática del Congo (RDC).

“Al golpear con el interior del pie, envolviendo casi la pelota mientras el cuerpo está desequilibrado, debes mantener el equilibrio en el momento crucial para realizar el disparo”, dijo Henry en Fox después del partido. “¿Sabes lo difícil que es generar poder en ese momento? ¿Al final del juego? ¿Para redirigirlo así? Si hiciera eso ahora, me rompería la espalda.”

Fue una técnica y atletismo extraordinarios de Kane. El delantero ha calificado este gol como uno de sus favoritos con Inglaterra y explicó que no solo se debió a la potencia de piernas. Kane giró todo su cuerpo, agitó los brazos para darle un impulso extra y no se preocupó por caer al césped.

Aquí teníamos a un atleta operando en su máximo poder físico. Kane es la razón por la que Inglaterra sigue en la Copa del Mundo y Thomas Tuchel sigue en su trabajo. El capitán salvó a Inglaterra contra la RDC, igualando con un cabezazo inteligente, y luego anotó un espectacular gol para asegurar un cruce de octavos de final contra México. Fue una actuación asombrosa, quizás el momento emblemático de Kane a nivel internacional, y refuerza aún más el argumento del delantero para ser considerado entre los mejores jugadores en la historia de Inglaterra.

¿En qué posición se encuentra Kane? Muy por delante como el máximo goleador del país (los goles contra la RDC fueron su 83º y 84º en 118 partidos), al menos entre los diez primeros. Cuanto más ha avanzado Kane, mejor se ha vuelto. Tiene cinco goles en los primeros cuatro partidos de Inglaterra, poniéndolo en la contienda por otro Botín de Oro. Ha superado el récord goleador de Gary Lineker en Copas del Mundo.

Este es un gran moderno que resistirá la prueba del tiempo. Tuvieron este debate en el podcast Stick to Football esta semana; no parecía ridículo cuando Gary Neville, Roy Keane, Ian Wright y Jill Scott tenían a Kane allá arriba junto a Bobby Moore y Sir Bobby Charlton entre los tres mejores de Inglaterra.

(Nota: Harry Kane ha sido destacado por su excelente desempeño en la Copa del Mundo y su impacto en la historia del fútbol inglés.)

Lo que le falta al delantero del Bayern de Múnich es una actuación destacada en la parte decisiva de un torneo. Moore era el capitán de Inglaterra cuando ganaron la Copa del Mundo de 1966 y Charlton ganó el Balón de Oro ese año. Kane todavía se queda un poco corto. Se desvaneció en torneos anteriores y a veces llegó con una condición física no óptima.

Kane estuvo tranquilo en la final de la Eurocopa 2020. Aseguró la desilusión en la Copa del Mundo de 2022, al fallar un penal al final que podría haberlo empatado 2-2 en los cuartos de final contra Francia, y fue descartado en algunos sectores después de ser sustituido en la final de la Eurocopa 2024 contra España.

La idea era que Kane se estaba desacelerando. No del todo. Tiene 72 goles para su club y país esta temporada. Está en la contienda por ganar el Balón de Oro y, con una distancia total de 43,433 metros, ha recorrido más terreno que cualquier otro jugador de Inglaterra en la Copa del Mundo.

(Nota: A pesar de momentos difíciles en torneos anteriores, Harry Kane ha demostrado un rendimiento sobresaliente durante la Copa del Mundo actual.)

Las estadísticas resumen la incansable búsqueda de Kane por mejorar. Ha añadido capas a su juego, ningún otro delantero es mejor para retroceder y jugar pases mortales, y la fuerza de su segundo gol contra la RDC es un recordatorio de cómo cuida su cuerpo. La pausa invernal en Alemania ha ayudado. Lo mismo hacer descansar a Kane debido a la dominancia del Bayern en la Bundesliga.

“Probablemente es como mejor me he sentido en mi carrera”, dijo Kane. “Hice un esfuerzo consciente al comienzo de esta temporada para estar aún más en forma, para cuidarme más, buscando diferentes formas de recuperarme mejor. Además, necesitas un poco de suerte para mantenerte libre de lesiones.

“Si ves a los líderes entrenando y corriendo como yo, solo ayuda. Lo has visto en los juegos. Estoy dispuesto a correr más y hacer lo que sea necesario para ayudar al equipo. Veo mis estadísticas después de cada juego y es realmente satisfactorio.”

Trabajando en tándem con Jude Bellingham, Kane ha marcado la diferencia para Inglaterra. Hay problemas en el resto del equipo. Los extremos han dejado mucho que desear. El centro del campo luce fatigado, la defensa ha tambaleado y hay una crisis de lesiones en el lateral derecho. Ahora Inglaterra tiene que lidiar con la efervescencia del Estadio Azteca, un equipo de México imparable y el desafío de la altitud en la Ciudad de México.

(Nota: El liderazgo y desempeño de Harry Kane son cruciales para Inglaterra en este momento de la Copa del Mundo.)

“Hay poco que podríamos hacer con el entrenamiento de altitud”, dijo Kane. “Hicimos entrenamiento de calor en Florida durante 10 días para aclimatarnos. La altitud era casi imposible de preparar, al menos que nos quedáramos en México todo el tiempo o nos basáramos allí durante 10 días. Logísticamente, eso no hubiera sido genial para el resto del torneo. No hubiera valido la pena.

“Es un gran tema de conversación y tendrá una pequeña diferencia, pero somos atletas profesionales. Debemos enfrentarnos a la adversidad de vez en cuando. Estamos haciendo todo lo posible con pequeños consejos para ayudarnos. Tendremos que lidiar con eso. No hay otra manera alrededor de ello. Si superamos eso, entonces todas esas cosas harán que la victoria se sienta aún más especial.”

(Nota: Harry Kane y la selección inglesa enfrentan desafíos físicos y tácticos en la Copa del Mundo actual.)

Kane habló sobre alcanzar su mejor momento en el momento adecuado. Kyle Walker, el ex lateral derecho de Inglaterra, observó el rendimiento contra la RDC y dijo que a veces no hay nada mejor que ganar después de jugar mal.

“100%”, dijo Kane. “Raramente ves al equipo salir con todo desde el principio y mantenerlo así hasta el final. Ocurre, pero bastante raramente. El fútbol de torneos se trata de acostumbrarse unos a otros. Lo que aprendes en el fútbol de torneos es que no siempre hay una forma perfecta de ganar.

“Esperamos poder jugar a nuestro estilo, pero nos enfrentamos a un equipo que está jugando en casa, jugando por orgullo, jugando por un lugar en la siguiente ronda de la Copa del Mundo. Es posible que debas luchar. Es posible que tengas que encontrar una forma difícil de ganar.”

(Nota: La mentalidad y determinación de Harry Kane son fundamentales para el éxito de Inglaterra en la Copa del Mundo actual.)

Kane suena confiado. Ha crecido como líder y se ha vuelto más vocal. Hizo una reunión en el campo y entregó un mensaje apasionado a sus compañeros después de la victoria sobre la RDC en Atlanta. “Es algo que normalmente no me gusta hacer en público”, dijo Kane. “A veces siento que puede parecer un poco escenificado.

“Fue más para asegurarnos de celebrar ese momento. Después del partido contra Panamá, sentí que realmente no celebramos el momento tanto como deberíamos. A veces es fácil como jugador de Inglaterra dar las cosas por sentado y simplemente decir: ‘Está bien, vencimos a Panamá, estamos en la cima del grupo, es lo que es’. Pero esa no siempre ha sido la situación en Inglaterra.”

(Nota: Harry Kane destaca la importancia de celebrar los logros y mantener la concentración en los desafíos por delante.)

El objetivo es crear nuevos recuerdos. Inglaterra está lista para superar los obstáculos en su camino. Kane lo ha hecho desde que era un niño. Contra la RDC, tuvo que superar el no recibir un penal durante la primera mitad. Todavía está molesto con los árbitros por decidir que fabricó el contacto con el portero de la RDC, Lionel Mpasi.

“Es un penal claro”, dijo Kane. “Cuando estás viajando a la velocidad a la que viajamos en el campo y luego recibes un empujón por la espalda también, en esa situación llegué primero al balón. Tienes dos opciones, puedes intentar saltar sobre el portero, y si lo haces probablemente te caerás de todos modos, y no recibirás un penal. No es mi problema que el portero haya salido corriendo. Realmente no sé qué quería que hiciera el árbitro.

“El inició el contacto, me golpeó, me estoy cayendo y traté de protegerme. Si mantengo mi pierna plantada en el suelo, corro el riesgo de una lesión grave, muy grave. Es falta. Si no fuera el portero y fuera un defensor usando sus pies, es falta. Me sorprendió mucho que no se pitara, me sorprendió mucho que el VAR no interviniera. Al final no importa porque ganamos.”

(Nota: Harry Kane ha expresado su frustración por una decisión arbitral durante el partido contra la RDC en la Copa del Mundo actual.)