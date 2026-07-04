Brad Paisley, Kimberly Williams

Brad Paisley y Kimberly Williams-Paisley agradecieron a Taylor Swift y Travis Kelce por donar a su organización sin fines de lucro con sede en Nashville, The Store, antes de la boda de la pareja de celebridades el viernes por la noche.

La pareja, vestida con sus trajes de boda, compartió un video en Instagram agradeciendo a Swift y Kelce por su “increíble donación”.

“En la víspera de la boda de Tay y Trav, es realmente algo increíble de pensar, el regalo que le dieron a The Store,” dijo Paisley. “Solo queríamos tomar un segundo y decir que es transformador. Alimentará a muchas familias, y qué manera de comenzar un matrimonio. Estoy muy emocionado.”

Williams-Paisley continuó, “Estamos tan, tan agradecidos por su donación. Esto va a llegar muy lejos, como dijo Brad. La inseguridad alimentaria está en su punto máximo en Nashville y el momento es crítico. Estamos realmente agradecidos por su generosidad. Y felicidades por su próxima boda.”

El jueves, Swift y Kelce donaron un generoso regalo de $26 millones a través de 20 organizaciones benéficas en los EE. UU. La lista de organizaciones benéficas se basa en ciudades que tienen conexiones personales tanto para Swift como para Kelce. Incluyen el Banco de Alimentos Regional de Los Ángeles, The Store de Nashville, Helping Harvest en la ciudad natal de Reading, P.A. de Swift, el Hospital de Niños Mercy de Kansas City y Harvesters – The Community Food Network, After-School All-Stars en la ciudad natal de Cleveland de Kelce, junto con varias organizaciones benéficas nacionales como Feeding America National, ASPCA National, Dolly Parton’s Imagination Library National y Grammy in the Schools National.

Esta es la segunda contribución que Swift ha hecho a The Store en el último año. En enero, Paisley reveló que la estrella pop los incluyó en sus donaciones antes de las vacaciones.

“Estamos increíblemente agradecidos a Taylor Swift por incluir a The Store en su donación de fin de año,” escribió la organización sin fines de lucro en Facebook el martes. “Su generoso regalo nos ayuda a seguir proporcionando alimentos con dignidad y elección a familias en todo el centro de Tennessee, especialmente mientras nos preparamos para abrir nuestra segunda ubicación. Gracias, Taylor, por usar tu voz y generosidad para ayudar a los vecinos necesitados.”

The Store, lanzado en 2020, tiene como objetivo “combatir la inseguridad alimentaria en el centro de Tennessee con empatía, dignidad y respeto”. Su sitio web señala que la organización “trasciende la ayuda alimentaria tradicional, ofreciendo soluciones integrales a la hambruna y la pobreza”.

“Nuestro enfoque no solo aborda las necesidades alimentarias inmediatas, sino que también promueve una solución sostenible a la inseguridad alimentaria,” explica el sitio web. “Al capacitar a individuos y familias con elección, educación y apoyo, The Store está redefiniendo lo que significa proporcionar asistencia alimentaria y teniendo un impacto duradero en la lucha contra el hambre.”