Cuentas Trump: Fondos de inversión respaldados por Wall Street para niños en vivo.

Las cuentas de Trump, un vehículo de ahorro nombrado en honor al presidente de Estados Unidos y autorizado por los republicanos del Congreso, están listas para entrar en vigor el sábado, ofreciendo a los padres americanos una nueva forma de ahorrar dinero para sus hijos invirtiendo en fondos gestionados por importantes firmas de Wall Street.

Todas las cuentas establecidas para niños nacidos entre enero de 2025 y diciembre de 2028, casi la totalidad del segundo mandato de Donald Trump, recibirán $1,000 del gobierno. Los padres, amigos y empleadores podrán depositar hasta $5,000 al año en las cuentas.

Trump ha vinculado las cuentas tanto a la celebración del 250 aniversario de la independencia este sábado, como a su propia marca personal. Para abrir una cuenta, el Servicio de Impuestos Internos dirige a los padres a completar el formulario 4547, una aparente referencia a la posición de Trump como el 45º y 47º presidente.

Su debut se produce mientras los republicanos se preparan para las elecciones de mitad de mandato de noviembre en Estados Unidos, en las que defenderán su control del Congreso ante votantes preocupados por la gestión del presidente en la economía.

Creadas por la Ley One Big Beautiful Bill, la medida de política doméstica característica del segundo mandato de Trump que los republicanos del Congreso aprobaron el año pasado, las cuentas estarán controladas por los padres y tutores hasta que sus hijos cumplan 18 años, momento en el cual asumirán la responsabilidad y podrán utilizar los fondos ahorrados para financiar la universidad, comprar una casa o comenzar un negocio.

Se espera que el dinero en las cuentas se invierta en fondos que sigan los principales índices de Wall Street, y el miércoles, el departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció que todos los depósitos se destinarían por defecto a un fondo gestionado por el banco de inversión State Street que sigue el índice S&P 500. Los fondos gestionados por BlackRock, el mayor gestor de activos del mundo, y Vanguard estarán disponibles más adelante, según indicó el Tesoro.

A principios de este año, el departamento anunció que el Bank of New York Mellon y Robinhood, una plataforma de trading que permitía a inversionistas aficionados operar fácilmente en el mercado y disfrutaba de una creciente popularidad durante la pandemia de Covid, desarrollarían una aplicación para gestionar las cuentas.

El esfuerzo del gobierno ha atraído donaciones de multimillonarios, incluidos el fundador de Dell Technologies, Michael Dell, y su esposa Susan, quienes el año pasado contribuyeron con $6.25 mil millones para que 25 millones de niños menores de 10 años que viven en áreas pobres reciban $250 adicionales en sus cuentas. El gestor de fondos de cobertura Ray Dalio y su esposa Barbara donaron para que aproximadamente 300,000 niños que viven en áreas de bajos ingresos de Connecticut reciban $250 adicionales.

Los legisladores republicanos se refirieron al proyecto de ley del año pasado como la “Ley de Recortes de Impuestos para Familias Trabajadoras” y argumentaron que las familias se han beneficiado de las tasas impositivas más bajas que se extendieron indefinidamente.

Sin embargo, encuestas recientes han encontrado que el presidente de Estados Unidos está bajo el agua con los votantes en cuanto a su manejo de la economía. Una encuesta de PBS News/NPR/Marist publicada el mes pasado encontró que dos tercios de los encuestados desaprobaban su desempeño en ese tema.