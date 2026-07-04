Los Rojos reciben a los Orioles de Baltimore y buscan detener la racha de derrotas en casa

Orioles de Baltimore (41-48, cuarto en la División Este de la Liga Americana) vs. Rojos de Cincinnati (40-47, quinto en la División Central de la Liga Nacional)

Cincinnati; Sábado, 7:10 p.m.EDT

PROBABLES DE LANZAMIENTO: Orioles: Brandon Young (6-2, 3.11 de efectividad, 1.30 WHIP, 57 ponches); Rojos: Hunter Greene (0-0)

LÍNEA: Rojos -122, Orioles +100; más/menos son 9 carreras

En resumen: Los Rojos de Cincinnati reciben a los Orioles de Baltimore buscando detener su racha de cinco derrotas consecutivas en casa.

Cincinnati tiene un récord de 19-23 en casa y un récord de 40-47 en general. Los Rojos tienen un récord de 17-11 en juegos en los que conectaron dos o más jonrones.

Baltimore tiene un récord de 41-48 en general y un récord de 17-25 en juegos como visitante. Los Orioles han tenido marca de 22-41 en juegos en los que permitieron un jonrón.

El partido del sábado es la segunda vez que estos equipos se enfrentan esta temporada.

MEJORES RENDIMIENTOS: Elly De La Cruz tiene un promedio de bateo de .273 para liderar a los Rojos y tiene 14 dobles, dos triples y 13 jonrones. Sal Stewart tiene de 41-12 con tres jonrones y seis carreras impulsadas en los últimos 10 juegos.

Pete Alonso tiene 19 jonrones, 45 bases por bolas y 59 carreras impulsadas mientras batea .247 para los Orioles. Gunnar Henderson tiene de 40-10 con dos dobles, un triple y una impulsada en los últimos 10 juegos.

ÚLTIMOS 10 JUEGOS: Rojos: 3-7, promedio de bateo de .232, efectividad de 4.81, superados por 11 carreras

Orioles: 4-6, promedio de bateo de .207, efectividad de 3.49, superados por cinco carreras

LESIONES: Rojos: Ke’Bryan Hayes: IL de 10 días (espalda), Hunter Greene: IL de 60 días (codo), Brandon Williamson: IL de 60 días (hombro), Dane Myers: IL de 10 días (hombro), Blake Dunn: IL de 10 días (codo), Tony Santillan: IL de 15 días (oblicuo), Graham Ashcraft: IL de 60 días (antebrazo)

Orioles: Ryan Helsley: IL de 15 días (codo), Zach Eflin: IL de 60 días (codo), Yaramil Hiraldo: IL de 60 días (hombro), Chris Bassitt: IL de 15 días (espalda), Keegan Akin: IL de 15 días (codo), Ryan Mountcastle: IL de 60 días (pie), Felix Bautista: IL de 60 días (hombro), Colin Selby: IL de 60 días (hombro), Jordan Westburg: IL de 60 días (ucl)

___

Associated Press creó esta historia utilizando tecnología proporcionada por Escritura de datos y datos de radar deportivo.