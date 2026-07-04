¿La prueba moral que falló el padre fundador de Estados Unidos, Thomas Jefferson?

La estatua de bronce del hombre con ropas del siglo XVIII mira a lo lejos. La estatua se encuentra en la capital de Estados Unidos, Washington, y es una imagen de Thomas Jefferson. Su imagen también se puede encontrar tallada en las rocas del Monte Rushmore en Dakota del Sur, junto con las de otros tres presidentes de Estados Unidos, George Washington, Abraham Lincoln y Theodore Roosevelt.

Como autor de la Declaración de Independencia de Estados Unidos, Jefferson es bien conocido como uno de los padres fundadores del país. Jefferson era abogado, propietario de una plantación y político. Se desempeñó como primer secretario de Estado de la joven república, segundo vicepresidente y luego tercer presidente. Su mandato como presidente es recordado por lo que se conoce como la Compra de Luisiana, la adquisición del territorio de Luisiana a los franceses. Al comprar este vasto territorio, la joven nación casi duplicó su tamaño.

El monumento a Jefferson en Washington Imagen: Alexander Farnsworth/Picture Alliance

Pero como casi todos los íconos históricos célebres, Jefferson también tenía un lado oscuro, uno que en realidad sólo se ha discutido abiertamente durante las últimas décadas.

Este aspecto más oscuro de su biografía está estrechamente vinculado a Thaddeus Kosciuszko, un ingeniero militar de Polonia, que se convirtió en una de las figuras más importantes de la guerra estadounidense contra los británicos. Muchas calles, plazas y puentes en los EE. UU. llevan su nombre hoy en día, aunque la ortografía de su nombre no siempre es la misma, algunos lo llaman Tadeusz y otros dejan la “z” fuera de su apellido.

Kosciuszko también ha sido honrado en Polonia, donde se le celebra principalmente como líder del fallido levantamiento de 1794 contra la Rusia zarista, que dirigió cuando regresó por primera vez de Estados Unidos.

‘Un hijo de la libertad’

Jefferson conoció a Kosciuszko por primera vez en 1780 durante la guerra de independencia. El futuro presidente era entonces sólo el gobernador de Virginia, mientras que el oficial polaco ya se había hecho un nombre como ingeniero militar excepcionalmente talentoso.

Los dos hombres no desarrollaron una amistad más estrecha hasta 1797. Después de su liberación de la prisión rusa, Kosciuszko fue a Filadelfia, que entonces era la capital de Estados Unidos. Aún sufriendo el impacto de su encarcelamiento en Rusia, Kosciuszko se reunió periódicamente con Jefferson, quien para entonces se había convertido en vicepresidente.

En una carta a otro general, Jefferson escribió que veía a Kosciuszko con frecuencia. “Es el hijo más puro de la libertad que jamás haya conocido, y de esa libertad que debe llegar a todos, y no sólo a unos pocos o a los ricos”, dijo el vicepresidente.

Retrato de Tadeo Kosciuszko en un cuadro de Richard Cosway Imagen: Imágenes de bellas artes/Imágenes patrimoniales/Picture Alliance

Luego, cuando Kosciuszko decidió abandonar Estados Unidos de forma permanente en 1798, le pidió a Jefferson un favor extraordinario. Dejaría atrás la fortuna que había amasado en Estados Unidos y pidió que, tras su muerte, se utilizara para liberar y educar a los esclavos de Jefferson.

Kosciuszko era un acérrimo opositor de la servidumbre y la esclavitud y no fue coincidencia que, como oficial del ejército estadounidense, eligiera notoriamente a un soldado negro como su ayudante.

¿Fue la petición de Kosciuszko un intento de avergonzar a su amigo americano? ¿O simplemente quería recordarle los ideales estadounidenses por los que había arriesgado su propia vida?

Después de 250 años, ¿Estados Unidos sigue cumpliendo su promesa de 1776? Para ver este video, habilite JavaScript y considere actualizar a un navegador web que admita videos HTML5.

Promesa rota

Kosciuszko murió en Suiza en 1817 y dos años después de su muerte, en mayo de 1819, Jefferson compareció ante un tribunal local en Virginia con el testamento de su amigo. Jefferson explicó que él mismo no podía ejecutar los últimos deseos de Kosciuszko y pidió al tribunal que nombrara otro albacea.

En febrero de 1810, Jefferson le había asegurado a Kosciuszko que si le sucediera algo, cumpliría su promesa sobre el patrimonio de Kosciuszko. En su última carta a Jefferson antes de su muerte, Kosciuszko también le recordó a su amigo sus obligaciones.

Sin embargo, los últimos deseos de Kosciuszko nunca se cumplieron. No fue hasta 1852, después de décadas de batallas legales, que la Corte Suprema de Estados Unidos otorgó la propiedad a los herederos de Kosciuszko en Europa.

Extracto de una carta del presidente estadounidense Thomas Jefferson a su amigo polaco Thaddeus Kosciuszko Imagen: Bartosz Dudek

La historia de cómo el autor de la Declaración de Independencia no cumplió esta promesa ha fascinado a los historiadores estadounidenses. De hecho, después del descubrimiento de que Jefferson había tenido una relación sexual de años con su esclava Sally Hemmings, esto fue visto como otra grieta importante en la imagen del padre fundador.

El texto del testamento de Kosciuszko es profundamente conmovedor, dice Henry Wiencek, autor de una biografía crítica de Jefferson, “Master of the Mountain: Thomas Jefferson and His Slaves”.

Wiencek está convencido de que Jefferson no quería liberar a sus esclavos, probablemente porque eran más valiosos para él que el dinero del testamento del general polaco.

La ejecución del testamento de Kosciuszko habría destruido su lujoso estilo de vida y arruinado su estatus entre la élite económica del estado esclavista, sostiene el historiador estadounidense.

¿Demasiado mayor para correr riesgos?

La historiadora y profesora de derecho de Harvard Annette Gordon-Reed tiene una opinión diferente. Ella cree que los críticos de Jefferson subestiman las dificultades legales de su cargo.

Gordon-Reed señala que Kosciuszko redactó otros testamentos en Europa después de abandonar Estados Unidos. Jefferson, como abogado experimentado, reconoció que años de litigios eran inevitables.

Gordon-Reed dice que Jefferson ya era mayor en ese momento, tenía 75 años, y no quería asumir ese tipo de problema a su edad.

El periodista e historiador Alex Storozynski, experto en la vida de Kosciuszko, cree que la existencia de otros testamentos fue sólo una excusa para Jefferson. Si hubiera llevado a cabo los últimos deseos de Kosciuszko, habría estado en la vanguardia del movimiento emergente de su país para abolir la esclavitud, un movimiento que eventualmente resultó en la guerra civil estadounidense, y Jefferson evitaba ese tipo de posición.

La estatua de Tadeo Kosciuszko cerca de la Casa Blanca en Washington Imagen: NurPhoto/IMAGO

También hay una estatua de Kosciuszko en Washington, en Lafayette Square. Lleva el uniforme de un oficial estadounidense y sostiene los planos de las fortificaciones militares que ayudaron en gran medida a los estadounidenses a ganar la guerra contra los británicos. Desde su pedestal, Kosciuszko contempla la Casa Blanca, donde su amigo Jefferson fue el primer residente.

El rostro de la estatua de Kosciuszko está serio y el autor Wiencek está convencido de que debe ser una ironía. Porque si se midiera a los dos hombres por su compromiso con los ideales de libertad e igualdad, el militar polaco Kosciuszko era, en última instancia, un estadounidense más grande que el propio padre fundador Jefferson.

El autor agradece al Centro Internacional Robert H. Smith de Estudios Jefferson en Virginia, EE.UU., por su apoyo.

Esta historia fue escrita originalmente en alemán.