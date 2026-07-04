Así que será para siempre: De las tazas de la Boda Real a los Anillos de Papel, el merchandising de la boda de Taylor y Travis ya ha llegado a Internet.

Así que será para siempre: De las tazas de la Boda Real...

Es oficial: Taylor Swift y Travis Kelce ahora son marido y mujer.

La pareja se casó el sábado (3 de junio) en el Madison Square Garden de la ciudad de Nueva York, en una ceremonia llena de estrellas oficiada por Adam Sandler. La lista de invitados incluyó a Selena Gomez, Ed Sheeran, Sabrina Carpenter, las hermanas HAIM y compañeros de equipo de Kelce de los Kansas City Chiefs. Y sí, la novia lució blanco, en un vestido de novia personalizado de Jonathan Anderson para Christian Dior Haute Couture.

A medida que los detalles de la ceremonia se van filtrando, con fotos que seguramente pronto seguirán, los Swifties expertos ya han comenzado a crear su propia mercancía de boda y regalos de boda inspirados en la pareja real. Estos son todos artículos no oficiales, por supuesto, pero bueno, son realmente románticos y hacen excelentes regalos de bodas para los fans de Taylor Swift, o divertidas colecciones para los fans de la cultura pop, ya seas soltero, tengas pareja o estés un poco desanimado.

Echa un vistazo a la mejor mercancía inspirada en la boda de Taylor Swift y Travis Kelce para comprar en línea ahora.

Conmemora la ocasión con esta taza de cerámica hecha por fans, que muestra una imagen de la pareja diseñada como un escudo real, junto con una corona de bola de espejos sobre ellos. Más detalles curiosos: hay un lobo y una cabeza de flecha que representan la mascota y el estadio de los Kansas City Chiefs, respectivamente, junto con un símbolo de mariposa y unicornio para Taylor (con una serpiente asomando también si entiendes el código). Como explica el vendedor de Etsy, dos plumas azules en la parte inferior del diseño son “símbolo de la historia de amor que están escribiendo”.

Elige entre más de una docena de colores de camisetas y luego elige la letra que deseas que se imprima en ella. Las camisetas 100% de algodón están disponibles en tallas de XS a 3XL.

Inspirado en la letra de “Paper Rings”, una canción del álbum Lover de Swift de 2019, esta idea de regalo de boda te ofrece un plato de cerámica en forma de corazón para tus anillos, pulseras, llaves y otros pequeños accesorios. También puedes elegir que la misma cita se imprima en un clásico plato redondo de joyería.

Mientras esperamos para averiguar qué canción bailaron Taylor y Travis para su primer baile, o qué se sirvió en la recepción, puedes brindar por la pareja feliz con estas copas de champán, que están grabadas con letras de la canción de Swift, “Invisible String”, de su álbum ganador del Grammy de 2020, Folklore.

Este set te ofrece dos copas de champán hechas de cristal real. El vendedor de Etsy asegura que las copas son aptas para lavavajillas, y los revisores dicen que las inscripciones no se desvanecen ni siquiera después de un uso repetido.

Las fotos de la boda oficial aún no han salido (al momento de esta escritura), pero la ilustradora Louise Anglicas ha creado este libro de pegatinas imaginando cómo cree que podría ser la ceremonia de Swift y Kelce.

Hay 24 páginas con varias ubicaciones, fondos e incluso invitaciones de boda falsas, y puedes crear tu propia versión de las festividades con las 500 pegatinas reutilizables que van desde flores hasta vestidos. Incluido con el libro hay una cadena de tono plateado con un dije de corazón de pedrería roja hecha a mano en el extremo. La cadena mide 18 pulgadas de largo mientras que el corazón tiene un cierre y broche de llave.

Amazon también vende este libro de trivia inspirado en la boda de Taylor y Travis. Obtén 128 páginas de preguntas, rompecabezas, sopas de letras, acertijos y más.

Incluso hay secciones sobre los famosos amigos de la pareja (muchos de los cuales estuvieron en la boda), la icónica gira de Eras de Swift y hasta las mascotas de la pareja.

Por supuesto, Kelce siempre ha profesado su amor por su ahora esposa y por su música, pero esta sudadera oficial lo hace oficial. Es una gran idea de regalo para cualquiera que se una al “lado Swift” después de casarse también.

Redbubble tiene este diseño disponible en una camiseta o impreso en esta cómoda sudadera extragrande, en diez colores diferentes y tallas de XS a 3XL.

Y si realmente quieres conmemorar las nupcias de Swift y Kelce, puedes adquirir este libro infantil, que cuenta la historia de cómo Taylor y Travis se conocieron y se enamoraron.

Como parte de la serie de biografías de Little Golden Book, este libro de imágenes de 48 páginas se lanzó en marzo y actualmente tiene un descuento del 17% en Amazon.