Abdullah Mason vs. Albert Bell Livestream: Cómo ver La Pelea de TNT Sports en línea gratis

Los fanáticos del boxeo están celebrando el Día de la Independencia con un gran evento televisado esta noche, cuando el campeón de la OMB Abdullah Mason defienda su título de peso ligero contra Albert Bell en vivo desde Cleveland.

La pelea por el título es parte de la transmisión inaugural de “The Fight” de TNT Sports, que contará con una serie mensual de combates de boxeo programados para transmitirse en TNT y truTV, así como en DAZN. Mason, de 22 años, es actualmente el campeón mundial más joven del boxeo y defenderá su cinturón de la OMB contra Albert Bell, quien llegó como reemplazo de último momento del boxeador galés Joe Cordina, cuya visa estadounidense fue denegada la semana pasada después de ser acusado en conexión con una agresión reciente.

La pelea Mason vs. Bell se llevará a cabo en vivo esta noche, sábado 4 de julio a las 8 p.m. ET / 5 p.m. PT. Puedes ver “The Fight” en televisión con cualquier paquete de cable que incluya TNT.

¿No tienes cable? Transmite la pelea de Mason vs. Bell en línea con un servicio de transmisión en vivo como DirecTV. El servicio de transmisión lleva una señal en vivo de TNT en todos sus paquetes para que puedas ver la pelea en línea sin necesidad de cable. DirecTV también ofrece una prueba gratuita que puedes usar para ver Mason vs. Bell en línea de forma gratuita.

También puedes ver la pelea de Mason vs. Bell en línea a través de Hulu + Live TV, que ofrece más de 90 canales de televisión en vivo (incluido TNT) además de la biblioteca de shows y películas a la carta del servicio de streaming. Hulu + Live TV también ofrece una prueba gratuita para que puedas ver la transmisión en línea gratuita de TNT “The Fight”.

DAZN es el hogar de transmisión oficial del evento de esta noche y puedes registrarte en el servicio deportivo por tan solo $24.99 al mes. Además de más de 100 peleas de boxeo al año, DAZN ofrece repeticiones en vivo y a la carta de fútbol, baloncesto, BKFC y deportes de motor, entre otros.

También puedes encontrar una transmisión de TNT en línea a través de Sling y su plan “Sling Orange”. El plan normalmente comienza en $45 al mes, pero puedes obtener un Pase de un Día de Sling por $4.99 para ver la pelea de esta noche en vivo y a la carta durante 24 horas.

Mason defenderá su título de peso ligero de la OMB contra Bell frente a su audiencia local en el Wolstein Center de Cleveland. Por supuesto, el evento también coincide con el aniversario número 250 de Estados Unidos, lo que lo convierte en un espectáculo aún mayor.

La pelea co-estelar enfrenta a Bruce “Shu Shu” Carrington y su título de peso pluma del CMB contra Rene Palacios. Otros combates programados para la noche incluyen a Tiger Johnson vs. Christopher Guerrero, y Deric “Scooter” Davis vs. Carlos Ramos.

Mira la pelea en vivo en DAZN o transmite la señal de TNT en vivo en línea de forma gratuita a través de DirecTV aquí.