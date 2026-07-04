Las interrupciones de Hormuz golpean la capital navideña de China y el gasto durante las vacaciones.

Las interrupciones de Hormuz golpean la capital navideña de China y el...

El fabricante de árboles artificiales Lou Liping está preocupado por una mala temporada navideña debido a la guerra en Irán.

La empresa de Lou, Kitty Christmas Factory, ha estado fabricando árboles artificiales para los mercados de EE. UU. y Europa durante casi tres décadas. Su instalación se encuentra en la ciudad de Yiwu, conocida como la capital navideña de China.

“Muchos clientes … están posponiendo pedidos”, dijo Lou a CNBC el viernes pasado en su sala de exhibición en el centro de exposiciones internacional de la ciudad. El centro alberga a cientos de fabricantes que contribuyen a la vasta producción del país de los árboles artificiales, el papel de aluminio, adornos y otras decoraciones del mundo.

Se estima que el 87% de la decoración navideña vendida en EE. UU. proviene de China, según la Asociación Americana del Árbol de Navidad, y gran parte proviene de Yiwu.

Lou dijo que los problemas de envío en el Estrecho de Hormuz y los altos precios del petróleo debido al conflicto en Irán han aumentado sus costos por árbol en un 10%. El material base de sus árboles es plástico PET derivado del petróleo. El precio del PET en sus hojas de pino artificiales ha subido un 5%, y el costo del plástico utilizado como embalaje para envíos ha aumentado un 15%, dijo.

Lou dijo que sus ingresos han disminuido aproximadamente un 12% debido a los pedidos perdidos.

Las fábricas de Yiwu suelen aumentar su producción en primavera para asegurarse de que sus productos estén en las estanterías de las tiendas para la temporada de compras navideñas.

“La guerra ocurrió en un mal momento, justo cuando necesitamos hacer nuestros envíos”, dijo la fabricante de papel de aluminio Yun Zhuomei a CNBC desde su stand en el centro de exposiciones. “Es muy doloroso para nosotros, los fabricantes.”

Yun dijo que los precios del plástico para su papel de aluminio han aumentado hasta un 40%.

Chen Lian, que fabrica luces navideñas, dijo que teme más aumentos de precios, con los proveedores adelantando los plazos de entrega para acomodar a los clientes preocupados por retrasos en el transporte.

“Todos necesitan entregar entre mayo y agosto, por lo que la demanda está concentrada”, dijo Chen. “Los precios de los materiales seguramente subirán.”

Para ajustarse, el fabricante de árboles artificiales Lou dijo que ha acelerado los envíos. Y cuando sus contratos con los clientes lo permiten, pasa parte del costo. Para el próximo año, dijo que tiene como objetivo diseñar una mayor variedad de árboles de gama baja para que más personas puedan comprar sus productos.

Pero para esta temporada, Lou dijo que es probable que los compradores estadounidenses se vean obligados a pagar al menos un 15% más.

“El precio de los árboles de Navidad en EE. UU. definitivamente subirá”, dijo. “Es inevitable.”