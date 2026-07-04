61 tripulaciones inscritas en Finlandia, entre ellas, de nuevo, Sébastien Ogier y Vincent Landais.

Al final de la semana, los organizadores del Rally de Finlandia, décima prueba del Campeonato del Mundo de Rally, levantaron el velo sobre su lista de inscritos. Francia volverá a estar bien representada.

Con once coches en la categoría reina, el Rally de Finlandia será sin duda uno de los más poblados de la temporada 2026 del WRC. Por parte de Hyundai, el local Esapekka Lappi tendrá la tarea de ayudar a Adrien Fourmaux y Thierry Neuville en su búsqueda de una nueva o primera victoria en el WRC. Martins Sesks, por su parte, viajará a bordo del Ford Puma Rally1 de M-Sport. Por lo demás, estarán presentes los presentadores habituales del campeonato, empezando por Sébastien Ogier y Vincent Landais. Vencedores en Grecia, los vigentes campeones del mundo realizaron una excelente operación contable y regresaron con grandes pasos a la carrera por el título. Estonia, y luego Finlandia, podrían permitirles volver a la pista, incluso si Elfyn Evans, en teoría, sufriera menos por la barrida inherente a su posición de líder provisional del campeonato… Posición que quizás ya no ocupe de aquí a Finlandia (del 30 de julio al 2 de agosto).

Rally de Finlandia: muchos franceses en el WRC2 y un invitado distinguido

El Rally de Finlandia también será una etapa importante de la temporada para los miembros del WRC2. Roope Korhonen, actual líder del campeonato, podría aprovechar al máximo esta prueba para tomar una ventaja capital en la carrera por el título, quien, en el momento de escribir estas líneas, aún tendrá una prueba más que inscribir para finalizar su cosecha de puntos tras Estonia y Finlandia. Léo Rossel, Nikolay Gryazin, Yohan Rossel, Robert Virves y Teemu Suninen, entre los candidatos al título, estarán presentes, a diferencia de Alejandro Cachon o Jan Solans. Por parte francesa, además de los hermanos Rossel viajarán Arthur Pelamourgues, Pablo Sarrazin, Adrien Mosca, Mattéo Chatillon y Eliott Delecour, pero la verdadera sorpresa de esta lista de inscritos viene de la presencia de Jari-Matti Latvala copilotado por el ex Campeón de Europa Juho Hänninen, a bordo de un Toyota GR Yaris Rally2. Esta será su cuarta participación consecutiva en el evento y la tercera a bordo de esta montura. Consiguió la segunda posición en WRC2 en 2024 y 2025, aunque se mostró transparente en el campeonato.

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Los jóvenes talentos también estarán presentes en el Rally de Finlandia

Sensación del Rally Real de Escandinavia, segunda prueba del Campeonato de Europa de Rally, el estonio Jaspar Vaher hará su segunda aparición en la Copa del Mundo después de descubrir el WRC en Estonia. Líder durante mucho tiempo en Suecia antes de cometer un error el domingo que permitió ganar a Mikko Heikkilä, también presente en Finlandia, el joven piloto, de sólo 19 años, es considerado una estrella en ascenso y se le promete un futuro brillante. Otros jóvenes veteranos también tendrán ambiciones, ya que los residentes del Junior WRC vivirán su penúltima prueba de la temporada en Finlandia antes de volar a Chile. En esta categoría estará presente un francés, Corentin Silvestre, que copilotará al turco Kerem Kazaz.

WRC – Rallye de Finlandia

La lista de entrada

N° Piloto Copiloto Auto Equipo #33 Elfyn Evans Scott Martín Toyota GR Yaris Rally1 Toyota Gazoo Racing WRT #18 Takamoto Katsuta Aarón Johnston Toyota GR Yaris Rally1 Toyota Gazoo Racing WRT #1 Sébastien Ogier Vicente Landais Toyota GR Yaris Rally1 Toyota Gazoo Racing WRT #5 Sami Pajarí Marko Salminen Toyota GR Yaris Rally1 Toyota Gazoo Racing WRT2 #99 Oliver Solberg Elliott Edmondson Toyota GR Yaris Rally1 Toyota Gazoo Racing WRT #11 Thierry Neuville Martijn Wydaeghe Hyundai i20 N Rally1 Hyundai Shell Mobis WRT #16 Adrien Fourmaux Alexandre Coria Hyundai i20 N Rally1 Hyundai Shell Mobis WRT #4 Esapekka Lappi Enni MÃ¤lkÃ¶nen Hyundai i20 N Rally1 Hyundai Shell Mobis WRT #55 Jose McErlean Tratado de Eoin Ford Puma Rally1 M-Sport Ford WRT #95 Jon Armstrong Shane Byrne Ford Puma Rally1 M-Sport Ford WRT #22 MÄ rtiÅ†Å¡ Sesks Renärs Francis Ford Puma Rally1 M-Sport Ford WRT

WRC2/Rally2

N° Piloto Copiloto Auto Equipo #20 Roope Korhonen Anssi Viinikka Toyota GR Yaris Rally2 Rautio Motorsport #21 Léo Rossel Guillaume Mercoiret Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale Equipo juvenil 2C #23 Nikolai Griazin Konstantin Alexandrov Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale Lancia Corse HF #24 Yohan Rossel Arnaud Dunand Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale Lancia Corse HF #25 Robert Cuerdas Jakko Viilo Código Å Fabia RS Rally2 Toksport WRT #26 Teemu Suninen Janni Hussi Toyota GR Yaris Rally2 – #27 Fabrizio Zaldávar Marcelo Der Ohannesian Código Å Fabia RS Rally2 – #28 Emil Lindholm Gabriel Morales Código Å Fabia RS Rally2 Toksport WRT #29 Gus Greensmith Jonás Andersson Toyota GR Yaris Rally2 – #30 Yuki Yamamoto James Fulton Toyota GR Yaris Rally2 Imprimir deporte #31 Lauri Joona Antti Linnaketo Código Å Fabia RS Rally2 – #32 Arthur Pelamourgues Bastien Pouget Hyundai i20 N Rally2 – #34 taylor gill Daniel Brkic Toyota GR Yaris Rally2 – #35 Mille Johansson Johan GrÃ¶nvall Ford Fiesta Rally2 M-Sport Ford WRT #36 Mattéo Chatillon Maxence Cornuau Código Å Fabia RS Rally2 – #37 Pablo Sarrazín Yannick Roche Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale – #38 Giovanni Trentino Pietro Elia Ometto Código Å Fabia RS Rally2 MT Racing Srl #39 Romet Jurgenson Siim Oja Ford Fiesta Rally2 M-Sport Ford WRT #40 Jari-Matti Latvala Juho HÃ¤nninen Toyota GR Yaris Rally2 JML-Sports Oy #41 Jaspar Vaher Rait Jansen Toyota GR Yaris Rally2 Toyota Gazoo Racing WRT NG #42 Mikko Heikkilä Kristian Temonen Código Å Fabia RS Rally2 – #43 Patricio Enoc Plata Sim Código Å Fabia RS Rally2 Imprimir deporte #44 Tuukka Kauppinen Topi Luhtinen Toyota GR Yaris Rally2 Rautio Motorsport #45 Joosep Ralf NÃµgene Alex Lesk Toyota GR Yaris Rally2 – #46 Takumi Matsushita Pekka Kelander Toyota GR Yaris Rally2 Toyota Gazoo Racing WRT NG #47 Shotaro Goto Jussi Lindberg Toyota GR Yaris Rally2 Toyota Gazoo Racing WRT NG #48 Martín Prokop Michael Ernst Código Å Fabia RS Rally2 – #49 Eliott Delecour Fabrice Gordon Código Å Fabia RS Rally2 – #50 Conner Martell Alessandro Gelsomino Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale Equipo juvenil 2C #51 Adrien Mosca Julia Amblard Toyota GR Yaris Rally2 Imprimir deporte #52 UÄŸur Soylu Mehmet Akif Yalın Código Å Fabia RS Rally2 GP Garaje Mi Equipo #53 Johannes KeferbÃ¶ck Ilka menor Toyota GR Yaris Rally2 –

WRC3

N° Piloto Copiloto Auto Equipo #54 Mateo Fontana Alessandro Arnaboldi Ford Fiesta Rally3 – #56 Tymoteusz Abramowski Jakub Wróbel Ford Fiesta Rally3 – #57 Nataniel Brown Javier Martinez Ford Fiesta Rally3 – #58 Jarkko Nikara Tomiya Maekawa Renault Clio Rally3 Toyota Gazoo Racing WRT NG #59 Río Ogata Mikaël Korhonen Renault Clio Rally3 Toyota Gazoo Racing WRT NG #60 Kanta Yanaguida Villa Manninenmäki Renault Clio Rally3 Toyota Gazoo Racing WRT NG #61 Ciudad Pynnönen Niklas Heino Renault Clio Rally3 – #62 Riku Tahko Markus Soininen Ford Fiesta Rally3 – #63 Ismo Leikola Tuomo Hannonen Ford Fiesta Rally3 –

WRC júnior

N° Piloto Copiloto Auto Equipo #64 Calle Carlberg Jørgen Eriksen Ford Fiesta Rally3 – #65 Ali Turkkan Oytún Albayrak Ford Fiesta Rally3 Equipo Castrol Ford Turquía #66 Gil Membrado Adrián Pérez Ford Fiesta Rally3 – #67 Leevi Lassila Mikko Lukka Ford Fiesta Rally3 – #68 Craig Rahill Conor Smith Ford Fiesta Rally3 Academia de Rallyes de Irlanda del Automovilismo #69 Kerem Kazaz Corentín Silvestre Ford Fiesta Rally3 Equipo de gasolina de oficina

Otros comprometidos