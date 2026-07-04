La ‘Dieta de 1776’: lo que realmente comieron los estadounidenses durante la fundación de la nación

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Muchos de los hábitos alimentarios de los colonos estadounidenses han regresado en los últimos años. Comían alimentos integrales mínimamente procesados ​​y de origen local e incorporaban regularmente vísceras en sus comidas.

El ganado y muchos cultivos del Viejo Mundo ya habían sido introducidos en América del Norte por exploradores y colonos europeos durante los siglos anteriores a la fundación de la nación.

Los primeros colonos adaptaron las tradiciones culinarias europeas utilizando ingredientes disponibles en América del Norte, informó el Centro para el Estudio de la Presidencia y el Congreso (CSPC).

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Los pueblos indígenas introdujeron el maíz a los colonos y se convirtió en un ingrediente central de muchas de sus recetas. Los frijoles, las calabazas y las patatas se encontraban entre otros cultivos que se incorporaron a la cocina colonial, según el CSPC.

“La harina de maíz apareció en platos como el pudín apresurado, una papilla espesa similar a la polenta, y los johnnycakes, simples pasteles a la plancha que eran populares desde Nueva Inglaterra hasta el sur”, informó History Facts.

Los Johnnycakes de harina de maíz, el cerdo asado y el queso crema son claramente alimentos americanos tempranos para los cuales el CSPC tiene recetas en su sitio web.

Las costumbres y cultivos regionales influyeron mucho en la alimentación de los colonos. El arroz y la okra crecieron bien y abundaron en el sur, donde las influencias francesas y africanas también moldearon los hábitos alimentarios. Los inmigrantes holandeses, ingleses y alemanes se asentaron en gran medida en el norte y establecieron las tradiciones culinarias de la región.

Los mariscos como el pez roca y el cangrejo dominaron las dietas de los primeros colonos de Maryland, informó NPR.

La carne era un símbolo de estatus, dijo a la publicación la historiadora gastronómica local Joyce White. La carne de res era muy apreciada y el pollo a menudo se reservaba para la producción de huevos.

“Si es tu cerdo o tu vaca la que viene de tu plantación, no querrás desperdiciarla”, dijo White.

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Thomas Jefferson era conocido por sus gustos decadentes y su afición por el vino francés y los macarrones con queso, informó NPR. Los registros muestran que los guisantes de ojo negro, las hojas de nabo y el jamón también formaban parte de la dieta del Padre Fundador.

El pescado y las carnes saladas y en conserva, como el tocino, las salchichas, el budín de hígado y los despojos, eran productos básicos de la dieta de la clase trabajadora, mientras que las clases altas se permitían lujos como la harina blanca y el azúcar.

El interés en estos alimentos tradicionales ha resurgido en los últimos años a medida que algunos estadounidenses buscan dietas centradas en ingredientes integrales y mínimamente procesados.

Los defensores del movimiento Make America Healthy Again, por ejemplo, han promovido las vísceras o despojos, como algunos de los alimentos más baratos y más ricos en nutrientes que la gente puede comer.

Los guisos que evolucionaron a medida que los ingredientes estuvieron disponibles también fueron comunes en los primeros días de Estados Unidos.

La cantidad de alcohol que consumieron los colonos fue “asombrosa”, dijo a NPR Adrian Miller, autor de “The President’s Kitchen Cabinet”.

“Fueron muy abiertos acerca de cuánto bebían”, dijo.

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George Washington escribió una receta de “cerveza pequeña” en un diario que llevó cuando era un joven coronel a cargo de la milicia de Virginia durante la Guerra de los Siete Años, informó anteriormente Fox News Digital. La Biblioteca Pública de Nueva York alberga la revista.

La “cerveza pequeña”, según la biblioteca, debe su nombre a la pequeña cantidad de alcohol que contiene. Fue rápido de preparar y más seguro de beber porque el proceso de elaboración ayudó a eliminar las bacterias en el agua y era una “bebida principal de todos los días”, informó la biblioteca.

“Si bien la Dieta 1776 tiene algunos aspectos positivos, como enfatizar los alimentos integrales, la cocina casera y menos alimentos ultraprocesados, no es una que recomendaría seguir demasiado literalmente”, dijo a Fox News Digital la dietista registrada Lisa R. Young, profesora adjunta de nutrición en la Universidad de Nueva York.

“Los estadounidenses coloniales a menudo comían alimentos como jamón salado, vísceras y otras carnes en conserva por necesidad”, dijo. “Hoy en día, sabemos que es mejor limitar las carnes procesadas y curadas porque tienen un alto contenido de sodio y grasas saturadas, y las vísceras, aunque ricas en nutrientes, es mejor consumirlas con moderación debido a su alto contenido de colesterol”.

Concéntrese en los aspectos más saludables de la dieta 1776, recomendó Young. Eso incluye muchas frutas y verduras, frijoles, cereales integrales, pescado y proteínas magras.

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“Por supuesto, se puede emular la dieta de los Padres Fundadores para la semana del 250 aniversario”, dijo. “Lo que comas durante un día o una semana no importará mucho en el orden de las cosas”.

Algunos de los Padres Fundadores bebían mucha cerveza, a menudo por la mañana, señaló Young.

“No deberíamos emular eso”, dijo.