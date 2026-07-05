Por qué Taylor Swift invitó a 1,000 invitados a su boda: Todos con los que he hablado

Si parecía que todos los que Taylor Swift haya conocido asistieron a su boda con Travis Kelce en el Madison Square Garden, es porque la cantante siempre planeó una gran lista de invitados. La pareja dio la bienvenida a cientos de personas al lugar de Nueva York el 3 de julio, incluyendo a celebridades de la industria musical, del mundo de los deportes y de Hollywood.

Sin embargo, según una entrevista con Swift el año pasado, este era el plan desde el principio. La cantante apareció en The Graham Norton Show para promocionar The Life of a Showgirl en octubre, apareciendo en el programa junto a Cillian Murphy, Greta Lee, Jodie Turner-Smith, Domhnall Gleeson y Lewis Capaldi. Durante la entrevista, el presentador Graham Norton preguntó si la boda tendría lugar en 2026.

“¡Oh, lo sabrás!” dijo ella sobre el evento. “Entonces, vas a lo grande”, respondió Norton. “Solo quiero decir que pensaba invitarte”, confirmó ella.

“Si me estás invitando, es muy grande”, dijo Norton.

Swift explicó que no estaba estresada por la boda porque no estaba editando demasiado la lista de invitados. “Sé que será divertido planearlo porque creo que las únicas bodas estresantes son aquellas en las que tienes un pequeño número de invitados y la gente está en el límite, ¿verdad?” dijo ella. “Y tienes que evaluar y evaluar tu relación con ellos para ver si deberían estar allí. No voy a hacer eso. Cualquiera con quien haya hablado está invitado.”

Añadió, “Es como, ‘Oh, tenemos que habernos encontrado ocho veces.’ Es como, ‘Estás en el límite. Nos hemos visto cinco veces.’ Será divertido. No debería haber dicho eso.”

Resulta que Swift cumplió su palabra. La boda fue una reunión de amigos famosos, incluyendo a Selena Gomez, Lena Dunham, Karlie Kloss, Zoë Kravitz, Ed Sheeran, Sombr y las hermanas Haim. Las raíces de la música country de Swift estuvieron bien representadas con Brad Paisley, Miranda Lambert, Kelsea Ballerini, Joe Don Rooney de Rascal Flatts y Maren Morris.

Además de la industria musical, Swift también se aseguró de invitar a celebridades con las que ha entablado amistad a lo largo de los años, como Marisa Hargitay de Law & Order: SVU. Dakota Johnson, Julianne Moore, Ethan Hawke, Hugh Grant, Jason Sudeikis, Charlie Day, Emma Stone, Tom Hanks, Steven Spielberg y Jessica Chastain aumentaron la emoción de la lista de A-listers. La presentadora de los Globos de Oro, Nikki Glaser, una fanática de Swift de toda la vida, también consiguió una invitación, al igual que el presentador de The Tonight Show, Jimmy Fallon. La estrella de Saturday Night Live, Marcello Hernández, asistió con su novia Ana Amelia Batlle.

Por supuesto, varios atletas estaban del lado de Kelce en el pasillo, incluidos sus compañeros de equipo de los Kansas City Chiefs y el entrenador Andy Reid. Otros jugadores de la NFL, como el mariscal de campo de los LA Rams, Matthew Stafford, también estuvieron presentes. Kelce llevó a la fiesta a los locutores deportivos Erin Andrews y Greg Olsen, quienes también son ex jugadores de la NFL. Abby Wambach, quien asistió con su esposa Glennon Doyle, representó al fútbol, mientras que el comisionado de la NFL, Roger Goodell, se unió a la fiesta.