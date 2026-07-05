Paul Pelosi es atropellado y fugado en California, su auto quedó con daños importantes, dicen las autoridades

alternar título Adam Gray/AP

LOS ÁNGELES – El esposo de la ex presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, estuvo involucrado en un atropello y fuga en California que dejó un automóvil estacionado con daños “importantes”, dijeron las autoridades el sábado, y podría enfrentar cargos por delitos menores.

Paul Pelosi conducía su convertible marrón el viernes en Yountville, una ciudad en el corazón de la región vinícola, cuando chocó contra un automóvil estacionado legalmente al costado de la carretera, se detuvo brevemente y luego se alejó, dijo la Oficina del Sheriff del condado de Napa en un comunicado. No se reportaron heridos.

Un testigo vio la colisión y llamó al 911. Poco después, los agentes del sheriff encontraron a Pelosi con daños en la parte delantera de su automóvil en una carretera aproximadamente a un cuarto de milla de distancia. Según los informes, les dijo a los oficiales que sabía que había golpeado algo, pero que no estaba seguro de cuándo ni qué causó el daño.

Pelosi, de 86 años, no tenía alcohol en su organismo, según el comunicado. La oficina del sheriff lo remitió al Departamento de Vehículos Motorizados para un proceso que determine si puede continuar conduciendo, algo que, según los funcionarios, es común entre los conductores mayores.

Pelosi no fue arrestada y, como nadie resultó herido, la oficina del sheriff recomendó un cargo de delito menor por huir de la escena de un accidente.

Un empleado de Nancy Pelosi no respondió de inmediato a un correo electrónico en busca de comentarios.

Paul Pelosi se declaró culpable en 2022 de delitos menores por conducir bajo los efectos del alcohol en el condado de Napa y fue sentenciado a cinco días de cárcel y tres años de libertad condicional. Sin embargo, cumplió sólo dos días en la cárcel y recibió crédito por buena conducta durante otros dos días, dejándole sólo un día para cumplir un programa de trabajo en el juzgado.

Como parte de su libertad condicional, Pelosi debía asistir a una clase de tres meses para conductores ebrios e instalar un dispositivo de bloqueo de encendido, que obliga a los conductores a proporcionar una muestra de aliento para demostrar su sobriedad antes de arrancar el motor. También se le ordenó pagar alrededor de $5,000 en restitución a la víctima por facturas médicas y salarios perdidos, junto con casi $2,000 en multas.

Ese mismo año fue atacado y brutalmente golpeado con un martillo en la casa de la pareja en San Francisco.