De archi-Europa a anti

En noviembre de 1983, la revista francesa Le Débat publicó un ensayo del escritor checo Milan Kundera titulado ‘Un occidente secuestrado: la tragedia de Europa Central’. Una traducción al inglés apareció en The New York Review of Books en abril de 1984, desatando un debate a ambos lados del Atlántico. La versión polaca, publicada en la edición de mayo de Zeszyty Literackie, fue acompañada de críticas al argumento de Kundera, traducidas del húngaro, francés e inglés. El impacto de ‘Un Occidente secuestrado’ en los debates sobre Europa Central en los años siguientes fue comparable al del ensayo de Francis Fukuyama ‘¿El fin de la historia?’ en los debates sobre política global.

Kundera describió el dilema desesperado enfrentado por polacos, húngaros y checos (sin mencionar a los eslovacos) tras las resoluciones de la Conferencia de Yalta de 1945, que dejaron a sus países bajo dominio soviético. Las poblaciones de los tres países se rebelaron repetidamente contra los regímenes comunistas. Hubo levantamientos en Hungría y Polonia en 1956, en Checoslovaquia y Polonia en 1968, y en Polonia en 1970, 1976 y 1980. Estas insurgencias contra la represión violenta tomaron fuerza de un sentido de herencia cultural.

El ensayo estableció una dicotomía entre ‘Occidente’, que representaba Europa Central con su variedad de nacionalidades, culturas, creencias e idiomas, y Rusia, un ‘anti-Occidente’ cuya identidad se basaba en la uniformidad a través de la fuerza. Kundera afirmó que Europa Central anhelaba ser una versión condensada de Europa misma en toda su variedad cultural, un pequeño arco europeo europeo, un modelo reducido de Europa formado por naciones concebidas según una regla: la mayor variedad dentro del menor espacio. ¿Cómo podría Europa Central no horrorizarse frente a una Rusia fundada en el principio opuesto: la menor variedad dentro del mayor espacio?

Al separar Oriente de Occidente y exponer un espacio olvidado entre ellos, Kundera logró algo extraordinario. Introdujo en el discurso europeo la imagen de una región en la que la cultura determinaba la identidad, una narrativa extra política que explicaba la resistencia a la Unión Soviética y que trascendía las identidades nacionales. Al mismo tiempo, sentó las bases para las reclamaciones de Europa Central hacia ‘Occidente’. Kundera argumentó que Rusia soviética había colonizado espacios culturalmente ajenos. Al final de la Segunda Guerra Mundial, sin embargo, Europa Occidental había traicionado a su “hermana menor” para proteger su seguridad y prosperidad.

A pesar de estas simplificaciones (o tal vez debido a ellas), Kundera logró transformar la geopolítica en geo-poética. Durante la era de posguerra, Europa había sido paralizada por la ideología. Así como cada lado reconocía la integridad territorial del otro bloque ideológico, también reconocía la integridad de las narrativas del otro. Kundera sugirió provocativamente que el mapa europeo había surgido tanto de discurso como de política.

El ensayo de Kundera encontró numerosos críticos. Algunos, como Adam Zagajewski, cuestionaron la imagen de una Rusia homogénea y la cultura rusa; otros impugnaron la sugerencia de Kundera de que Europa Central anteriormente estuvo libre de opresión. Czesław Miłosz sugirió que la región debería incorporar los estados bálticos. Pero a pesar de las desacuerdos sobre el alcance e identidad de Europa Central, a finales de la década de 1980, el concepto de ‘Europa Central’ de Kundera se había convertido en una fuente de inspiración. La veracidad de su narrativa no se cuestionó, ni su utilidad para construir el futuro de Europa. El objetivo de Kundera era ampliamente compartido: la identificación del Centro con el Oeste en el mapa cultural y geográfico de Europa. Una vez logrado esto, la historia llegaría a su conclusión.

Después de que los estados de Europa Central recuperaran su independencia, los eventos se desarrollaron según el guión de Kundera. En 1991, cuatro países de Europa Central – Polonia, Hungría y Checoslovaquia (disuelta en Chequia y Eslovaquia en 1993) – formaron el Grupo de Visegrado. Su alianza se basó en la noción de una tradición cultural compartida. En 1992, firmaron un pacto comercial conocido como el Acuerdo de Libre Comercio de Europa Central (CEFTA). Este fue el primer acuerdo internacional que incluía el término ‘Europa Central’ como categoría política. En 1994, los estados de Europa Central solicitaron la membresía en la Unión Europea; en 2003, firmaron el Tratado de Adhesión a la UE; y, en 2004, fueron recibidos oficialmente en la UE.

Veinte años después de la publicación del ensayo de Kundera, el programa geográfico y cultural delineado en él se había implementado. La Unión Soviética había perdido su dominio imperial sobre la mitad del continente y Europa Central se había unido al Oeste. Con la integración institucional tan esperada de la región en la Unión Europea, Europa Central finalmente había vuelto a sus raíces.

Pero resultó que el final también fue el comienzo de un conflicto inesperado.