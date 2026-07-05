Los votos de boda de Taylor Swift y Travis Kelce: Lo que los invitados han revelado.

Taylor Swift y Travis Kelce escribieron y leyeron sus votos matrimoniales en “pequeños libros”, compartieron los invitados que asistieron a su ceremonia el 3 de julio en el Madison Square Garden de la Ciudad de Nueva York. ¿Qué más sabemos sobre los votos de la boda de la pareja?

Robin Roberts de GMA reveló el detalle de los “pequeños libros” en la transmisión del sábado por la mañana, en la que habló sobre la celebración del viernes por la noche de Swift y Kelce con otros asistentes como Michael Strahan y George Stephanopoulos.

Stephanopoulos también reveló que los votos de Swift y Kelce fueron “todo lo que esperarías: reales, vulnerables, serios y alegres, profundamente amorosos” en un informe separado en ABC News la noche de la boda.

El evento de boda de Swift y Kelce fue diseñado como un “jardín dentro del Garden”, añadió Stephanopoulos la mañana siguiente en GMA. “Fue simplemente hermoso”.

Aunque los presentadores de GMA fueron cuidadosos en mantener breve su reporte sobre la boda, otro invitado destacado, el CEO de AMC, Adam Aron, escribió y publicó en las redes sociales un relato más detallado de la experiencia en la boda de Swift y Kelce, revelando más detalles personales sobre lo que la novia y el novio dijeron en sus votos.

Aron describió los votos de la boda de Swift y Kelce de la siguiente manera: “Largas, entretenidas, personales, encantadoras, emocionales, irreverentes y entrañables exploraciones de cada uno sobre cómo se conocieron, por qué quieren estar juntos por toda la eternidad, las promesas que hicieron al unir a sus muy queridas dos familias (la de Kelce y la de Swift) como una sola, y comprometiéndose a su nueva vida mutua juntos”.

Aunque su informe sobre la boda ha sido eliminado, el ejecutivo de AMC soltó más detalles sobre su momento del “sí, acepto,” diciendo que culminó en “un beso que te deja sin aliento”.

También habló bastante sobre la decoración, diciendo que “grandes fotos infladas de Taylor y Travis en cada edad, año tras año desde el año de un año hasta la adolescencia tardía, estaban en exhibición,” y que “una pequeña porción del MSG estaba acordonada, sin ninguna noción de que un juego de baloncesto o hockey hubiera compartido alguna vez ese espacio. De alguna manera mágicamente, alguien creó un jardín al aire libre en un retiro campestre exuberante.”

La fiesta después de la ceremonia fue como “un escenario del ‘Jardín Secreto’ que fue simplemente exquisito. Con ‘árboles’ iluminados de cinco pisos de altura,” dijo Aron.

Los pequeños detalles compartidos sobre la boda de Swift y Kelce hasta ahora podrían recordar un tema sobre el que la celebrada cantautora ha escrito antes. Los votos leídos de un libro, y un concepto general de jardín, quizás tienen vínculos personales para Swift, quien una vez escribió sobre ir “a jardines secretos en mi mente; lo leí en un libro cuando era una niña precoz” en su álbum de 2024 El Departamento de Poetas Torturados: La Antología, que hace referencia a la clásica novela infantil El Jardín Secreto de Frances Hodgson Burnett. El Jardín Secreto también fue llevado al cine (dirigido por Agnieszka Holland, producido ejecutivamente por Francis Ford Coppola) que fue popular entre los niños en los años 90.

Si los votos escritos a mano trajeron lágrimas a los ojos de alguien, Swift estaba preparada para ello: a los invitados de la boda se les entregaron pañuelos de encaje personalizados bordados con un monograma “TT,” así como la fecha del evento del 3 de julio de 2026, su ubicación en la Ciudad de Nueva York y la letra de “Blank Space” con “Así que será para siempre” bordado en cursiva.