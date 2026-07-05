Copa del Mundo 2026: la disputa entre Erling Haaland y Gabriel se globaliza cuando Noruega se enfrenta a Brasil

Una de las disputas personales más apasionantes de la Premier League se globalizará el domingo cuando Brasil se enfrente a Noruega en los octavos de final de la Copa del Mundo.

La fuerza irresistible del delantero noruego del Manchester City Erling Haaland se topa con el objeto inamovible de Brasil: el defensa del Arsenal Gabriel en el estadio de Nueva York y Nueva Jersey.

Haaland y Gabriel han sido figuras centrales mientras sus clubes luchan por la supremacía nacional, creando una rivalidad que regularmente desemboca en animosidad.

El resultado de su último enfrentamiento contribuirá en gran medida a decidir si Brasil o Noruega avanzan a los cuartos de final, donde se enfrentarán a Inglaterra o México.

El exdelantero inglés Chris Sutton le dijo a BBC Sport: “A pesar de todas las luchas por la Bota de Oro entre grandes como Lionel Messi, Kylian Mbappé, Harry Kane y Haaland, no ha habido grandes duelos personales. Ahora tenemos uno.

“Este es el duelo personal más destacado de la Copa del Mundo hasta ahora y no se equivoquen, tendrá una enorme influencia en el resultado del partido.

“Es lo más destacado debido al mal sentimiento que sabemos que existe entre la pareja. Estoy seguro de que hay un nivel de respeto que los grandes jugadores tienen entre sí, pero todo lo que hemos visto entre ellos sugiere que no se agradan demasiado”.

El ex capitán de Inglaterra, Alan Shearer, también disfruta del enfrentamiento entre ambos y dice: “Será una gran batalla porque definitivamente hay algunos problemas”.

“No se caen bien, lo cual está bien, no es necesario que te guste tu oponente, y los hemos visto tener enfrentamientos antes, así que definitivamente es algo que esperamos con ansias”.

Para mayor intriga está la peculiaridad estadística de que Brasil, cinco veces campeón del mundo, nunca ha vencido a Noruega en cuatro intentos: empató dos y perdió dos.

Esto convierte a Noruega en el único equipo al que se ha enfrentado la Selecao, pero al que nunca ha ganado.