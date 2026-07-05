¡ALERTA DE SPOILERS: Esta historia incluye líneas argumentales clave y detalles sobre “Te Encontraré”, que se está transmitiendo en Netflix!

La última serie de misterio y asesinato de Netflix de Harlan Coben, “Te Encontraré”, parece haber capturado la atención de casi todos. Solo miren los números.

Como informó Jennifer Maas de Variety el martes, “Te Encontraré” tuvo la semana dos más vista de la historia del servicio para una serie de habla inglesa en 2026, hasta ahora. Este hito llegó después de capturar 24 millones de vistas (convirtiéndola en el lanzamiento de programa de televisión más exitoso de Netflix del año) en la primera semana después de su debut el 18 de junio.

Estoy en una videollamada con la estrella Britt Lower cuando le cuento que no solo maratoneé la serie durante un fin de semana, sino que luchaba contra el sueño tarde en la noche solo para seguir viendo.

“Eso es lo que hace tan divertido este programa. Es verano y es como cuando eras un niño y luchas contra el sueño”, dice Lower. “¿Cuándo más tienes esa experiencia de no estar cansado, de quedarte despierto y seguir comiendo bocadillos? Estoy realmente emocionada por todos. Sigo recibiendo mensajes de texto de personas que no pueden conciliar el sueño, y yo pienso, ‘Bueno, la escuela está de vacaciones para el verano'”.

Lower protagoniza la serie de ocho episodios – una adaptación de la novela de Coben del mismo nombre – como Rachel, una periodista del Boston Globe que se propone demostrar que su ex cuñado David (Sam Worthington) fue condenado injustamente y enviado a la cárcel por el horrible asesinato de su hijo Matthew. Lo que se desarrolla es una fuga de prisión, encuentros con mafiosos de Boston y enredos con médicos y una familia adinerada aparentemente siniestra. También está el equipo de padre e hija del FBI (Chi McBride y Logan Browning) que están tras la pista del fugitivo David.

El misterio lleva a uno de los giros finales característicos de Coben. En este caso, el ex novio de Rachel, un heredero de una familia adinerada interpretado por Milo Ventimiglia, resulta ser el responsable de secuestrar a Matthew porque cree que es el padre del niño.

“Leí el libro antes de leer los guiones”, dice Lower. “Creo que solo teníamos tal vez tres o cuatro guiones al comenzar a filmar, y luego hacemos grabaciones por bloques, así que haces un par a la vez, y para cuando llega al final, ya tienes todos los guiones”.

Es Rachel quien pone en marcha la historia cuando visita a David en la cárcel después de notar a un niño que se parece extrañamente a Matthew en el fondo de una foto que un amigo había publicado en Facebook.

“El giro de [Hayden] realmente está conectado con por qué Rachel tiene este instinto en primer lugar y todo tiene más sentido”, dice Lower. “Oh, ella tenía este sexto sentido, y estaba conectado con esta persona que se suponía que era como su mejor amiga”.

Hayden no solo mata violentamente a un detective que lo acusa de estar relacionado con la desaparición de Matthew, sino que también mata a su propia madre (Madeleine Stowe). “Eso realmente es una buena elección de casting porque Milo es lo totalmente opuesto”, dice Lower. “Es la persona más encantadora y gentil”.

Pero otro giro final a considerar es cuando Rachel y David se ven tomados de las manos, lo que lleva a muchos espectadores – incluyéndome a mí – a preguntarse si se había desarrollado un romance entre los dos.

“Me encantó lo tranquilo que fue ese último momento”, dice Lower. “Creo que se siente tan merecido basado en todo por lo que hemos pasado juntos, y hay una sensación de que queda abierto hacia dónde los llevará la historia”.

Ella continúa, “Tienen esta comprensión no dicha de por lo que la otra persona ha pasado, y esa conexión se sintió más fuerte que cualquier tipo de romance. Tienen una soledad compartida y una creencia en su sistema familiar y un impulso para salvar a este niño. Realmente no hay lugar para mucho romance cuando piensas en todo lo que está sucediendo. Pero ese tipo de gesto suave de apoyo con el agarre de manos, pensé que era apropiado”.