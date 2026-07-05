Ex lanzador de los Blue Jays se une a la AL Oeste después de una estancia de 3 días en Toronto

Las oportunidades de las ligas mayores pueden desaparecer tan rápido como llegan, especialmente para los relevistas veteranos que intentan mantener sus lugares en las plantillas.
Para los lanzadores que van de una organización a otra, una salida complicada puede cambiar la trayectoria de toda una temporada, y parece haber sido el caso del ex lanzador derecho de los Toronto Blue Jays, Austin Voth.
Después de unirse a los Blue Jays para lanzar algunas entradas importantes mientras el equipo luchaba por armar un cuerpo de lanzadores saludable, Voth fue designado para asignación por el equipo dos veces antes de irse a los Minnesota Twins. Ahora ha sido cortado nuevamente y espera una estadía más larga con un nuevo club de la Liga Americana.
Los Texas Rangers añaden al ex lanzador de los Toronto Blue Jays después de una estadía de 3 días
La última movida de Voth llega después de que eligiera la agencia libre tras su salida de la organización de los Minnesota Twins, encontrando rápidamente un nuevo hogar en la Liga Americana Oeste.
â€œ Voth eligió la agencia libre de los Twins la semana pasada en lugar de aceptar una asignación directa a Triple-A St. Paul, â€ dijo David Shovein según informó NBC Sports. â€œEl lanzador derecho de 34 años ha jugado tres partidos en las ligas mayores esta temporada, registrando una efectividad de 9.90, un WHIP de 2.50 y una relación de ponches y bases por bolas de 3/6 en 10 entradas entre los Twins y los Blue Jays.â€
La movida le da a los Rangers otra opción de profundidad experimentada mientras continúan navegando la larga temporada regular. A pesar de las dificultades de Voth en la acción limitada de las ligas mayores este año, ha jugado partes de múltiples temporadas de MLB y sigue siendo un brazo organizacional viable.
Un lanzador de los Toronto Blue Jays encuentra nuevo hogar después de una reencuentro breve
La decisión de los Blue Jays de prescindir de Voth llegó casi inmediatamente después de su última oportunidad con el club.
â€œVoth fue subido al roster de las Grandes Ligas (de los Blue Jays) y permitió cinco carreras con cinco hits y cuatro bases por bolas en 3.1 entradas en labores de relevo,â€ informó CBS Sports en mayo. â€œPosteriormente, perdió su lugar en el roster de 40 jugadores en favor de Hayden Juenger, cuyo contrato fue seleccionado de Triple-A Buffalo (al día siguiente) en una transacción correspondiente.â€
Esa movida resultó ser la última entre los Blue Jays y el relevista, y representó solo una estadía de tres días para poner fin a su contrato.
â€œToronto ha designado a Voth para asignación dos veces esta temporada, y la primera designación a principios de abril vio a Voth elegir la agencia libre en lugar de aceptar una asignación directa a Triple-A, aunque pronto volvió a firmar con los Jays en un nuevo contrato de ligas menores,â€ señaló Mark Polishuk para MLB Trade Rumors. â€œEn ambos casos, Voth fue designado después de lanzar algunas entradas en un juego de bullpen, permitiendo una carrera en 2 2/3 entradas en una derrota por 3-0 ante los White Sox el 5 de abril, y fue golpeado duramente con cinco carreras en 3 1/3 entradas en una victoria por 6-5 sobre los Orioles.â€
En definitiva, en dos juegos para los Blue Jays esta temporada, Voth lanzó seis entradas y permitió seis carreras merecidas. Ahora, Voth intentará reconstruir su valor con la organización de los Rangers y abrirse paso de regreso a las Grandes Ligas una vez más.