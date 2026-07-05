Ex lanzador de los Blue Jays se une a la AL Oeste después de una estancia de 3 días en Toronto

TORONTO, ON – 01 DE AGOSTO: Vista detallada de un logo de los Blue Jays en un círculo de bateo antes de un juego de temporada regular entre los Baltimore Orioles y los Toronto Blue Jays el 01 de agosto de 2023 en el Rogers Centre en Toronto, ON. (Foto de Brandon Sloter/Icon Sportswire via Getty Images) Icon Sportswire via Getty Images

Las oportunidades de las ligas mayores pueden desaparecer tan rápido como llegan, especialmente para los relevistas veteranos que intentan mantener sus lugares en las plantillas.

Para los lanzadores que van de una organización a otra, una salida complicada puede cambiar la trayectoria de toda una temporada, y parece haber sido el caso del ex lanzador derecho de los Toronto Blue Jays, Austin Voth.

Después de unirse a los Blue Jays para lanzar algunas entradas importantes mientras el equipo luchaba por armar un cuerpo de lanzadores saludable, Voth fue designado para asignación por el equipo dos veces antes de irse a los Minnesota Twins. Ahora ha sido cortado nuevamente y espera una estadía más larga con un nuevo club de la Liga Americana.

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Los Texas Rangers añaden al ex lanzador de los Toronto Blue Jays después de una estadía de 3 días La última movida de Voth llega después de que eligiera la agencia libre tras su salida de la organización de los Minnesota Twins, encontrando rápidamente un nuevo hogar en la Liga Americana Oeste. â€œ Voth eligió la agencia libre de los Twins la semana pasada en lugar de aceptar una asignación directa a Triple-A St. Paul, â€ dijo David Shovein según informó NBC Sports . â€œEl lanzador derecho de 34 años ha jugado tres partidos en las ligas mayores esta temporada, registrando una efectividad de 9.90, un WHIP de 2.50 y una relación de ponches y bases por bolas de 3/6 en 10 entradas entre los Twins y los Blue Jays.â€ La movida le da a los Rangers otra opción de profundidad experimentada mientras continúan navegando la larga temporada regular. A pesar de las dificultades de Voth en la acción limitada de las ligas mayores este año, ha jugado partes de múltiples temporadas de MLB y sigue siendo un brazo organizacional viable. ForbesLos Bravos adquieren a un campocorto de 23 años rápidamente después de que los Tigers lo cortaran