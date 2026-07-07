Copa del Mundo 2026: la carrera de Ronaldo en la Copa del Mundo termina en lágrimas cuando el ‘patético’ Martínez se marcha

Un tema recurrente en los últimos grandes torneos ha sido si Ronaldo debería ser titular.

Ha marcado 146 goles para su país, un récord en el fútbol internacional masculino, pero recientemente los cínicos han sugerido que no ofrece mucho más.

Y con fama y estatus que trasciende el juego, Martínez aparentemente no se atrevió a abandonarlo.

Pero un equipo lleno de algunos de los mejores defensores y mediocampistas del mundo tal vez esperaba hacerlo mejor que llegar a los octavos de final.

Cuatro miembros del equipo ganaron y ayudaron al Paris St-Germain a ganar los dos últimos títulos de la Liga de Campeones: el lateral izquierdo Nuno Mendes, los mediocampistas Vitinha y Joao Neves y el delantero Gonçalo Ramos, que se unió al AC Milan este verano.

Bruno Fernandes, del Manchester United, fue el jugador del año de la Premier League.

“¿Cómo es que Gonçalo Ramos no entró al campo?” preguntó Sutton.

“Es una absoluta vergüenza por parte del entrenador, simplemente complacer a su jugador estrella.

“Es el jugador más condecorado que jamás haya tenido Portugal, pero hay que ser más fuerte que eso”.

Ronaldo acabó el torneo con tres goles, un doblete ante Uzbekistán y un penalti ante Croacia.

Pero a pesar de que 10 jugadores marcaron más goles, sólo cuatro jugadores en el Mundial de 2026 tuvieron más remates que los 18 de Ronaldo.

Ronaldo hizo el mismo esfuerzo que el máximo goleador conjunto de siete goles, Erling Haaland.

En comparación, solo creó una oportunidad para un compañero de equipo en sus cinco juegos.

Unos 366 jugadores tocaron el balón más veces que Ronaldo en el Mundial a pesar de que jugó todos menos nueve minutos en los cinco partidos de Portugal.

Martínez dijo: “Cuando necesitas un gol no puedes sacar a Cristiano, al menos en 90 minutos, él es físicamente capaz: su presencia, espacios abiertos, situaciones a balón parado, necesitamos su experiencia”.