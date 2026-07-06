5 Canciones No Oficiales que México hizo Virales durante la Copa Mundial de 2026: Hasta que te conocí, Esto es México y Más

En el contexto de la Copa Mundial de la FIFA 2026, los fanáticos mexicanos han demostrado ser los anfitriones de la alegría y la celebración. Las enormes reuniones en el Ángel de la Independencia, un monumento emblemático que representa a la Ciudad de México, han captado la atención mundial. Además, la música elegida por las personas para acompañar sus publicaciones en redes sociales se ha convertido en un fenómeno.

Canciones como “La Chona” de Los Tucanes de Tijuana, “Payaso de Rodeo” de Caballo Dorado, “El Sonidito” de Hechizeros Band, “Hasta Que Te Conocí” de Juan Gabriel, y “Esto es México” de Coray se han vuelto virales de forma orgánica, a pesar de no formar parte del álbum oficial del torneo.

Aún más sorprendente es que cuatro de ellas fueron lanzadas hace más de tres décadas y siguen siendo relevantes hoy en día.

La quinta canción, “Esto es México”, es un caso especial. Es una pista escrita poco antes del inicio del evento deportivo, con letras que capturan perfectamente la esencia del espíritu mexicano: “Nunca retroceden en el campo/ Aquí jugamos con honor/ Deja que todo el estadio ruja/ Cuando el Tricolor grita”.

El video musical en YouTube ha acumulado más de 5.7 millones de visitas, y su rápida popularidad incluso llegó a la presidencia, con la presidenta Claudia Sheinbaum nombrándola como una de sus favoritas.

Estos himnos espontáneos dominaron las listas de reproducción, convirtiéndose en un reflejo del ánimo de uno de los países anfitriones, que finalizó su participación el domingo (5 de julio) tras perder 3-2 contra Inglaterra en los octavos de final.

A continuación se muestra la historia detrás de las cinco canciones que México volvió virales durante la Copa Mundial.