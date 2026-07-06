Desde la rebelión punk al consumismo feliz

En el nexo entre los medios de comunicación y el mercado de China, los impulsos alternativos rara vez son extinguidos: son acelerados, monetizados y devueltos como nuevos placeres. La banda punk china The Flowers (1999-2005) es un caso destacado: su historia ilustra cómo rápidamente una forma opositora puede ser absorbida, en un país en el que las lógicas del mercado y las normas de difusión recompensan el contenido optimista y apolítico.

El cantante principal de la banda, Da Zhang Wei, más tarde desarrolló un nuevo estilo, llamado ‘Felicidad’ – una utopía de escape que invita a los fans a entrar en una burbuja donde todo es brillante, rítmico y poco serio. Para algunos oyentes, esa burbuja es genuinamente terapéutica: tres minutos de tonterías compartidas contra las rutinas intensas de la vida cotidiana. Para los críticos, es una máscara sonriente que evacua la crítica. De cualquier manera, cada encarnación es utópica en diferentes tonos: primero como un enérgico ‘no’, luego como un efervescente ‘sí’.

En la teoría crítica, la utopía se refiere no tanto a un plan finalizado, sino más bien a una forma de registrar la insatisfacción con el presente e imaginar la vida social de otra manera. Levitas trata la utopía de manera similar como un método: una forma de exponer la distancia entre los arreglos existentes y futuros posibles mejores. Las culturas alternativas pueden servir como laboratorios prácticos para ese deseo. Surgiendo en subculturas y contraculturas, se marcan a sí mismas fuera de los códigos principales a través de la música, la moda y el ritual. El estudio de Hebdige sobre el punk sigue siendo útil aquí porque muestra cómo el estilo puede funcionar como desafío simbólico al tiempo que permanece vulnerable a la incorporación por el mercado y los medios de comunicación. La continua lucha entre la resistencia y la incorporación determina si los impulsos utópicos perduran o se desvanecen.

La música popular en China desde finales de la década de 1990 ilustra esta dialéctica con una velocidad y claridad inusuales. A fines del milenio, la banda adolescente de Beijing The Flowers canalizaba el pop-punk global en una ‘utopía rebelde’ local: acordes rápidos, estética de hazlo tú mismo y letras que celebraban la libertad de la presión de los exámenes y la conformidad. Una década después, su líder, renombrado como Wowkie Zhang, se convirtió en la cara de Happyism: música pop con ganchos EDM hiperpegajosos, visuales de arco iris y payaseo de programas de variedades que cambia la crítica por el escapismo eufórico.

El cambio de la revuelta impulsada por la guitarra a la positividad lista para convertirse en meme reflejaba cambios estructurales más amplios dentro de China: una cultura de consumo acelerada, economías de atención en plataformas y un clima político que valora la ‘energía positiva’. Estos cambios, tanto en la cultura general como en la trayectoria de Zhang, plantean la cuestión de qué tipos de imaginación utópica o alternativa siguen siendo posibles dentro de la corriente principal china actualmente.