Adolescente tailandés arrasa con la interpretación de Zombie en AGT: Mira

Nene Royal tiene un nombre y una voz que quizás vuelvas a escuchar.

Procedente de Phuket, Tailandia, la adolescente subió al escenario de America’s Got Talent para la última ronda de audiciones que se transmitió el martes por la noche (7 de julio). E inmediatamente logró que todos se pusieran de pie y prestaran atención.

Royal, como muchos aspirantes de AGT, consideró su actuación como el primer paso hacia un sueño de toda la vida. Comenzó a tocar la guitarra a los siete años y siempre ha soñado con ser una “superestrella de gira”, dijo a los jueces al comienzo. Bueno, llegó a la fábrica de sueños.

Actuando un día antes de cumplir 16 años, Royal dejó de lado cualquier nerviosismo persistente, tomó una guitarra eléctrica, subió el amplificador y arrasó con una versión de la canción protesta de mediados de los 90 de The Cranberries “Zombie”, una canción que pasó seis semanas en el puesto número 1 en la lista de Alternative Songs de Billboard.

No te equivoques. Este chico puede rockear.

Con su orgulloso padre mirando, Royal dejó a la habitación extasiada, con la mandíbula en el suelo. “Eso fue espectacular. Tienes muchas posibilidades de hacerlo muy bien en esta competencia”, entusiasmó Sofía Vergara. “¡Me encantó!”.

Howie Mandel recibió un despertar muy apreciado. “Eres una sorpresa con tu energía y el rock & roll. Eres una estrella de rock, joven dama, en verdad lo eres”, se entusiasmó.

Mel B elogió el control vocal de la joven. Y puede “matarla” con la guitarra. “Eres como una combinación perfecta. Eres brillante”.

Simon Cowell, como suele hacer, habló al final. “La tonalidad de tu voz”, comentó, “era realmente auténtica y incluso el hecho de que todo estuviera un poco desordenado en realidad hizo que, para mí, la audición fuera realmente buena”.

Cada juez votó, cada uno dio un rotundo sí. Y Royal continúa en su carrera hacia el sueño en esta 21ª temporada de America’s Got Talent de la NBC. Mira a continuación.