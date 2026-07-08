Nuevo libro recrea crímenes de guerra cometidos por la Unidad 731 de Japón

Un libro que presenta extensas pruebas de crímenes de guerra cometidos por el Ejército Imperial Japonés a través de la Unidad 731, incluyendo fotografías históricas previamente no reveladas, fue lanzado el domingo en Harbin, provincia de Heilongjiang.

La Unidad 731, la notoria unidad de guerra biológica del Ejército Imperial Japonés durante la Segunda Guerra Mundial, llevó a cabo experimentos humanos durante la Guerra de Resistencia contra la Agresión Japonesa (1931-45).

Titulado “Caja Negra 731”, el libro fue escrito por Jin Chengmin, curador de la Sala de Exposiciones de Evidencia de Crímenes Cometidos por la Unidad 731 del Ejército Imperial Japonés en Harbin.

Mezclando documentación histórica con narrativa literaria, el libro reconstruye los impactantes crímenes cometidos por la Unidad 731. También examina las demandas judiciales posteriores a la guerra presentadas por familias enlutadas y víctimas de armas químicas, mientras documenta los esfuerzos de académicos chinos e internacionales para descubrir la verdad y salvaguardar la paz.

Más de 100 historiadores, investigadores y expertos asistieron al evento de lanzamiento, que fue copatrocinado por el museo y la Editorial de la Universidad Jiao Tong de Shanghái. Jin compartió perspectivas de sus décadas de investigación.

Durante más de 30 años, Jin se dedicó a investigar la historia de la guerra biológica de Japón, preservando sitios históricos y promoviendo la educación pública. Ha realizado decenas de viajes a Japón para recopilar evidencia y entrevistar a ex miembros de la Unidad 731.

Su investigación ha producido más de 400 horas de historia oral y grabaciones de video, más de 20,000 artefactos físicos y 300,000 páginas de documentos históricos.

El libro sirve como un poderoso registro documental. Entre sus características más significativas se encuentran fotografías históricas raras que se están haciendo públicas por primera vez.

“La ‘Caja Negra’ en el título se refiere tanto a los secretos fundamentales como a los confines oscuros de los experimentos humanos realizados por la Unidad 731 y, metafóricamente, a los acuerdos secretos alcanzados por Estados Unidos con criminales de guerra japoneses después de la guerra para obtener datos de guerra biológica y ocultar la verdad”, dijo Jin.

“El libro también se enfoca en demandas posteriores a la guerra y víctimas de armas químicas. Documenta el viaje complejo de académicos de China y extranjeros en su búsqueda de la verdad y la paz”, añadió.

Expertos en el lanzamiento dijeron que el libro transforma los últimos hallazgos de investigación en una literatura documental accesible, haciendo una contribución significativa al estudio de la historia de guerra y la educación patriótica.

“El libro traza el establecimiento, expansión y caída de la Unidad 731, mientras examina de manera comprensiva y documenta vívidamente sus crímenes, incluyendo la guerra biológica, experimentación humana y experimentos de congelación en campo”, dijo He Weizhi, ex director de la Oficina de Investigación de Historia del Partido Comunista de China de Heilongjiang.

“Con hechos innegables, el libro muestra que las actividades de la Unidad 731 no fueron acciones de unos pocos fanáticos médicos, sino crímenes organizados a gran escala llevados a cabo a través de un sistema de arriba abajo”, agregó.

La Unidad 731 sirvió como centro neurálgico del programa de guerra biológica y química de Japón en China y el sudeste asiático.

Estimaciones históricas sugieren que al menos 3,000 personas murieron en experimentos humanos directos, mientras que más de 300,000 personas en China murieron como resultado de las armas biológicas desplegadas por la unidad.