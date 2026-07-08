La firma china de conducción autónoma Momenta aumenta un 3% en su debut en bolsa de Hong Kong

La firma china de conducción autónoma Momenta aumenta un 3% en su...

Un coche equipado con la tecnología Momenta en exhibición en el espectáculo de movilidad IAA en Munich, Alemania en septiembre de 2025. Arjun Kharpal | CNBC

Las acciones de la empresa china de conducción autónoma Momenta subieron un 3% en su debut en Hong Kong en la apertura del mercado del miércoles.

En una oferta pública inicial de 5.890 millones de dólares de Hong Kong (751 millones de dólares estadounidenses), Momenta fijó el precio de sus acciones en HK $295.60, anunció la compañía a través de su prospecto. Recientemente se estaba negociando a HK$304.

La empresa de conducción autónoma con sede en Suzhou planea utilizar el 60% de los ingresos netos durante los próximos cinco años para mejorar su tecnología principal, incluidos sus algoritmos propios, su cadena de herramientas de automatización y su plataforma Momenta Mainline para seguir siendo competitiva en la industria de la automatización de conducción, según su prospecto.

Planea asignar el 20% de los ingresos para acelerar la comercialización y el desarrollo a gran escala de sus soluciones para servicios de robotaxi, dijo la compañía.

El resto de los ingresos se destinará a fortalecer las soluciones para vehículos producidos en masa, apoyar el desarrollo de productos de próxima generación y para fines de capital de trabajo.

Fundada en 2016 y dirigida por el CEO Cao Xudong, ex investigador en Microsoft Research Asia, la compañía desarrolla software de conducción autónoma como asistencia de emergencia, asistencia de conductor combinado y conducción altamente automatizada.

Momenta ya ha lanzado servicios comerciales de robotaxi en Shanghai y está expandiendo su presencia global a través de asociaciones estratégicas, como con los fabricantes de automóviles Audi, Honda y Mercedes-Benz AG. CNBC informó anteriormente sobre el acuerdo de la compañía con Uber para lanzar servicios de robotaxi en Europa.

Momenta y Grab firmaron una asociación estratégica en diciembre en un esfuerzo conjunto para llevar tecnologías avanzadas de conducción autónoma a los complejos mercados de movilidad urbana de la región, mientras la compañía desarrolla rápidamente su tecnología de robotaxi y avanza hacia un lanzamiento comercial de su flota de robotaxis.

La empresa registró 2.41 mil millones de yuanes en ingresos en 2025, frente a 1.32 mil millones de yuanes en 2024, según su prospecto.

China International Capital Corporation y Deutsche Bank actuaron como patrocinadores conjuntos para el debut en Hong Kong.

Inversores institucionales como GIC, Fidelity International y BlackRock, junto con el socio estratégico Mercedes-Benz, respaldaron la OPI como inversores ancla, según su prospecto.

Momenta forma parte de una ola de empresas que debutan en la bolsa de Hong Kong esta semana, junto con el proveedor de Apple Luxshare y la fundición de semiconductores Nexchip, lo que añade impulso al mercado local de OPI tecnológicas.

“Somos optimistas sobre las perspectivas del mercado de OPI de Hong Kong, impulsadas por la actividad creciente de OPI y una sólida cartera”, dijo Louis Lau, jefe del grupo de mercados de capitales de Hong Kong en KPMG China. Lau señaló que las listas exitosas de empresas relacionadas con la inteligencia artificial han reforzado la posición de Hong Kong como uno de los principales centros globales de captación de capital para el sector.