Arbeloa anunciado como jefe de Fulham tras salir del Real Madrid

Fulham ha anunciado que el ex entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, es su nuevo entrenador principal luego de la partida de Marco Silva de Craven Cottage.

Arbeloa ha firmado un contrato de tres años con Fulham después de confirmar su salida de los gigantes de LaLiga al final de la campaña 2025-26.

El técnico de 43 años reemplazó a Xabi Alonso en la capital española en enero y logró ganar 18 de sus 28 partidos en todas las competiciones (D2 L8), pero terminó sin ningún trofeo.

Madrid terminó en segundo lugar en LaLiga, detrás de Barcelona, mientras que fueron eliminados en los cuartos de final de la Champions League y en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey.

El mandato de Arbeloa se vio afectado por varios problemas fuera del campo, con jugadores de alto perfil como Kylian Mbappé, Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni en el foco de atención.

Sin embargo, Arbeloa está entusiasmado con la oportunidad de dirigir en la Premier League y construir sobre las sólidas bases establecidas por Silva, quien ahora está a cargo del Benfica.

“Es un verdadero honor para mí embarcarme en esta nueva etapa en Fulham FC, el club más antiguo de Londres”, dijo Arbeloa al sitio web del club.

“Me siento con una gran responsabilidad, y estoy profundamente agradecido al Sr. Khan y Tony Khan por la confianza que han depositado en mí con Fulham en la Premier League.

“Estoy realmente emocionado por experimentar la atmósfera en Craven Cottage con los fanáticos del Fulham y comenzar la pretemporada con los jugadores la próxima semana.

“Estoy seguro de que vamos a disfrutar de un viaje increíble juntos.”

El primer partido competitivo de Arbeloa al mando será en casa contra los rivales locales Chelsea, dirigidos por Alonso, el 24 de agosto.

Fulham terminó en el puesto 11 en la Premier League la temporada pasada bajo la dirección de Silva, empatados en puntos con el Chelsea en el décimo lugar y a solo uno de un lugar en la Conference League.