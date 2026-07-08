El gobernador Beshear insta a McConnell a ser “transparente” y dar una actualización sobre su salud.

WASHINGTON – El gobernador de Kentucky, Andy Beshear, le está pidiendo a Mitch McConnell, el senador principal de su estado, información actualizada sobre su salud y si cree que puede continuar desempeñando su cargo.

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Beshear, un demócrata, envió una carta a la oficina de McConnell el miércoles instando al senador a ser “transparente” ya que “los habitantes de Kentucky están cada vez más preocupados por el estado actual de su salud y bienestar, y por su capacidad para ocupar cargos en el Senado de los Estados Unidos”.

La carta de Beshear llega 24 días después de que el republicano de Kentucky, de 84 años, fuera hospitalizado por primera vez tras una emergencia médica sobre la que su oficina se negó a dar más detalles.

Desde entonces, ha habido una especulación desenfrenada sobre la condición de McConnell tanto en la izquierda como en la extrema derecha.

NBC News informó la semana pasada que los paramédicos habían realizado RCP a un individuo que experimentó un “paro cardíaco” en una dirección conocida de McConnell el 14 de junio, el mismo día que su oficina reveló que había sido hospitalizado. Pero la oficina no ha proporcionado ninguna información sobre por qué fue hospitalizado, cuál es su condición actual o cuándo podría regresar al Senado.

“Durante las últimas semanas, los habitantes de Kentucky se han preocupado cada vez más por la salud y el bienestar del senador McConnell. Como gobernador, y colega funcionario público que comprende el compromiso que hemos asumido con las personas a las que servimos, solicito al senador que proporcione una actualización sobre su estado de salud actual”, dijo Beshear en un comunicado que acompaña a su carta.

“Permitir que continúe la especulación en los medios no es justo para el senador ni para los habitantes de Kentucky, y mi esperanza es que esto le brinde la oportunidad de compartir la información de manera transparente, directamente desde la fuente”, continuó el gobernador. “Le deseo una recuperación rápida y segura”.

La oficina de McConnell no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

El gobernador de Kentucky, Andy Beshear, habla en Detroit en abril. Archivo de Bill Pugliano/Getty Images

El martes, un portavoz de McConnell refirió a NBC News a algunos aliados de McConnell que habían dicho que habían mantenido llamadas telefónicas separadas de 20 minutos con el ex líder de la mayoría del Senado en los últimos días sobre una variedad de temas, incluida la guerra de Irán, el escándalo de Graham Platner en Maine y los fallos de la Corte Suprema.

Entre quienes dijeron que estaban conectados con McConnell se encuentran el líder de la mayoría del Senado, John Thune, RS.D., el líder de la mayoría del Senado, John Barrasso, republicano por Wyoming, y un ex asistente de campaña de McConnell, Scott Jennings.

A principios de esta semana, un portavoz de McConnell dijo que una declaración que la oficina emitió la semana pasada seguía siendo precisa y que el senador permanecía en el hospital. Esa declaración del 2 de julio decía: “El senador continúa mejorando y está trabajando estrechamente con su personal en asuntos de Kentucky y del Senado mientras el Senado está fuera de sesión”.

Está previsto que el Senado vuelva a sesionar la próxima semana, pero no está claro cuándo podría regresar McConnell.