El estreno exclusivo en Prime Video en julio de Adarsh Baal Vidyalaya de Kay Kay Menon.

Prime Video estrenará la serie en hindi “Adarsh Baal Vidyalaya” a nivel mundial el 24 de julio, presentando un drama de comedia de siete episodios liderado por Kay Kay Menon como un director que intenta revivir una escuela en declive.

“Adarsh Baal Vidyalaya” está dirigida por Himank Gaur y creada y producida ejecutivamente por Biswapati Sarkar y Sameer Saxena bajo su banner de Posham Pa Pictures. La serie está escrita por Sarkar junto a Akshay Asthana, Nupur Pai, Tatsat Pandey y Meghna Srivastava.

Menon interpreta a Gyaneshwar Tripathi, un relajado director cuya búsqueda de un programa de formación patrocinado por el gobierno en Cambridge desencadena una transformación inesperada. Reúne a un improbable equipo de profesores para cambiar una de las escuelas más problemáticas de la ciudad, enfrentándose a aulas rebeldes, escasos recursos, padres indiferentes y obstáculos administrativos en el camino.

El elenco incluye a Archana Puran Singh, Naveen Kasturia, Prasanna Bisht, Abhimanyu Singh, Deven Bhojani, Ajitesh Gupta, Annapurna Soni y Prachee Shah.

“‘Adarsh Baal Vidyalaya’ es una comedia cálida y animada sobre el caos y las contradicciones de un sistema que se mantiene unido por la pura perseverancia de su gente”, dijo Nikhil Madhok, director y jefe de originales de Prime Video India. “La narrativa está llena de ingenio, alma y una historia profundamente relatable, llevada a la vida por la visión creativa de Biswapati Sarkar, Sameer Saxena, Himank Gaur y todo el equipo detrás del programa”.

Sarkar y Saxena, quienes se desempeñan como co-creadores y productores ejecutivos de la serie, reflexionaron sobre los orígenes del proyecto en una declaración conjunta.

“Comenzó con una idea simple – contar una historia sobre una escuela que parece estar fallando en todos los aspectos medibles pero se mantiene unida por personas que siguen apareciendo y lo intentan”, dijeron. “La serie explora la comedia, la absurdez y los desafíos cotidianos de la vida dentro de una escuela disfuncional, al mismo tiempo que celebra la resiliencia de los maestros y estudiantes que se niegan a abandonarse. Gyaneshwar es un protagonista poco convencional cuyo viaje es tan entretenido como conmovedor, y Kay Kay Menon aporta un encanto y profundidad increíbles al papel. Dar vida a este mundo con Himank, nuestros escritores, el elenco y el equipo ha sido inmensamente gratificante”.

“Adarsh Baal Vidyalaya” se suma a la lista de originales indios de Prime Video, que incluye “Panchayat”, “Mirzapur”, “The Family Man” y “Jubilee”.