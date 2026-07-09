A pesar de los conflictos, las Semanas de Diseño de Oriente Medio revelan fechas mientras el impulso sigue fuerte.

MILÁN – El conflicto y la amenaza de una guerra más amplia no están deteniendo la industria del diseño en Medio Oriente. Los organizadores en los principales centros de diseño de la región, Beirut, Dubai, Doha y Riyadh, le dijeron a WWD esta semana que importantes eventos de diseño siguen adelante, incluso cuando el conflicto entre EE.UU. e Irán afecta los viajes y la seguridad en el Golfo.

Aquí, un vistazo a lo que los organizadores siguen planeando.

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Beirut

We Design Beirut regresará para su tercera edición del 26 al 30 de mayo de 2027, dijeron los organizadores a WWD el jueves. Fundado en 2024, el evento se ha consolidado como una plataforma para diseñadores, artesanos, arquitectos y estudiantes en diseño de productos, interiores, arquitectura y artesanía, y un vehículo para posicionar a Beirut en la conversación global de diseño.

“Esto sucederá pase lo que pase. Si alguna vez tenemos que posponer por circunstancias, lo posponemos pero no nos detenemos,” dijo Mariana Wehbe, fundadora de We Design Beirut, a WWD.

Wehbe dijo que la asistencia se duplicó entre las ediciones de 2024 y 2025, impulsada en parte por visitantes internacionales, con un crecimiento reflejado en reservas de vuelos y ocupación hotelera. El evento ha contado con diseñadores libaneses establecidos como Nada Debs junto a nombres internacionales como el artista en vidrio italiano Christian Pellizzari.

Un gran atractivo para los curiosos internacionales del diseño ha sido la abundancia de exposiciones en sitios poco accesibles como Burj El Murr, el edificio de diseño de interiores del pilar del diseño libanés Khalil Khouri, y Villa Audi, el museo de mosaicos alojado en una residencia de 1910 que luego sirvió como sede del Bank Audi. El patrocinio también ha crecido, con socios como Arab Bank Switzerland, mientras que la Architectural Association School of Architecture de Londres y la Universidad de Miami se espera que contribuyan a la exposición de estudiantes de 2027.

“We Design Beirut es lo que me trajo de vuelta [a Líbano] después de 15 años a Beirut,” dijo Rani Jabban, director ejecutivo adjunto de Arab Bank Suiza. “Apoyar proyectos como este significa apoyar a la comunidad creativa de Líbano, su talento y su futuro,” dijo a WWD en un comunicado por correo electrónico.





“We Design Beirut se ha convertido en algo mucho más grande que un evento. Se ha convertido en una plataforma, una comunidad y ahora lleva una responsabilidad real,” agregó Wehbe.

La edición de 2027 se desarrollará en una nueva selección de sitios patrimoniales y privados bajo el tema “Love on the Mediterranean.” Una vez más, sitios raramente vistos abrirán sus puertas, entre ellos Maison Tabet, una villa privada, que albergará la exhibición de diseño “The Shape of Wonder” curada por Nathalie Khoury, además de una exposición de fotografía de Johanne Issa. En el espacio industrial PSLab, “What Remains of Summer” curada por Petra Abou Sleiman y “The Harvest” curada por Claudia Skaff, Galal Mahmoud y Karim Chaya explorarán las tradiciones de preservación de alimentos de mouneh de Líbano a través de instalaciones inmersivas de chefs y artesanos.





Otros lugares incluyen Maison Rose, abriendo públicamente por primera vez para “Licensed to Forget,” una exposición de estudiantes curada por Teymour Khoury, Yasmina Mahmoud y Karl Abi Karam que reunirá a participantes de 10 universidades en Líbano y en el extranjero para examinar el legado arquitectónico en peligro de Beirut. El programa también incluye una exposición de estudiantes apoyada por la UNESCO en la residencia frente al mar del fotógrafo Alaa Tanir en Manara.

Dubái





En otras partes de la región, la próxima edición del Dubai Design Week está programada del 3 al 8 de noviembre, con su feria principal Downtown Design del 5 al 9 de noviembre. El evento sigue siendo fundamental para el creciente sector de diseño y muebles de la región, que se proyecta alcanzar los $35 mil millones para 2031, según Mordor Intelligence.

Desde su lanzamiento en 2015, el Dubai Design Week ha crecido a más de 1,000 participantes de 50 países y atrajo a 150,000 visitantes en 2025. La directora Natasha Carella dijo que las conversaciones con diseñadores internacionales, instituciones y socios continúan con “un grado de pragmatismo”, pero agregó que el compromiso a lo largo del programa de este año sigue siendo fuerte.

La directora de Downtown Design, Mette Degn-Christensen, dijo que la demanda de diseño en la región sigue profundizándose, con Dubái cada vez más en el centro de ese impulso. Se refirió a la edición del 20 aniversario de Art Dubái, que atrajo a más de 25,000 visitantes en mayo a pesar del conflicto, con instituciones viajando desde Seúl, Ciudad del Cabo y Nueva York. “Eso es lo que significa avanzar para nosotros: no reaccionar a una sola temporada, sino construir constantemente una industria, con Dubái como su hogar natural en la región,” dijo.





Doha

El momento del conflicto entre EE.UU. e Irán llevó a los organizadores de Design Doha Biennale a posponer de abril al 5 de noviembre. El primer evento, realizado en 2024, fue un éxito, dijeron los organizadores. El centro de exposiciones Msheireb Downtown Doha recibió a 118,000 visitantes, incluidos casi 4,000 compradores internacionales y líderes de la industria. El evento generó un impacto económico de $17 millones y llegó a 45.6 millones de personas a través de varios canales. Actualmente se espera que la edición de 2026 proceda, con destacados como una exposición de Fromm.Lab, un hub creativo vinculando la escena de diseño de Qatar con Milán, presentando talento menor de 35 años y finalistas de su competencia internacional lanzada durante la Milan Design Week 2025. Fromm fue fundado por Alia Rachid, hija del director ejecutivo de Mayhoola for Investments, Rachid Mohamed Rachid. Una amplia variedad de exhibiciones incluirá la Presentación de Artesanía Contemporánea de Irthi Council, así como exhibiciones como Bricklab, que explorará la historia material del Golfo a través de Post-Oil y TypeAraby, que explorará la tipografía árabe.

Fahad Al Obaidly, director interino de Design Doha, dijo que la emoción en torno al evento sigue siendo fuerte. Museos, instituciones culturales y diseñadores están proponiendo proyectos en lugar de esperar invitaciones. “Eso dice mucho sobre cómo ha evolucionado la Bienal,” dijo, agregando que otro gran atractivo internacional es el Foro de Diseño de Doha y el nuevo Premio de Diseño de Doha, un prestigioso premio bienal que reconoce el talento destacado en diseño de toda la región de MENASA (Medio Oriente, África del Norte y Asia del Sur).

“La ambición no es simplemente crear un calendario cultural ocupado; es demostrar cómo el diseño puede activar un vecindario completo y dejar un legado duradero después de que la Bienal se cierre,” dijo.

Riyadh

En Riyadh, se espera que Salone del Mobile.Milano organice su primer evento en la capital de Arabia Saudita del 26 al 28 de noviembre en King Abdullah Financial District, aunque los organizadores aún no han emitido una actualización sobre si procederán o no con la fecha de noviembre. Se espera que el evento incluya a destacadas marcas de diseño de lujo como Molteni&C, Cassina, Porro, Poliform, Minotti, Giorgetti, Visionnaire y Artemide.

Este evento es parte de un proyecto de expansión más amplio que se alinea con los esfuerzos de los gobiernos de Arabia Saudita e Italia para impulsar los negocios en la región. También se alinea con el plan Visión 2030 de Arabia Saudita para diversificar la economía local lejos del petróleo y atraer inversión internacional. Desde el inicio de la iniciativa estratégica, la nación ha realizado una inversión significativa en moda y diseño, fomentando nuevos talentos y apoyando a los existentes.

Por ahora, el Departamento de Estado de EE.UU. lista a Arabia Saudita, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos como destinos de Nivel 3, aconsejando a los viajeros reconsiderar el viaje, mientras que Líbano actualmente se clasifica como Nivel 4: No viajar.

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