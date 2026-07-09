Dentro de la mejor temporada de Willson Contreras hasta la fecha: ‘Es increíble la pasión que tiene’

Willson Contreras no hace muchas cosas tranquilamente.

Los Medias Rojas de Boston no tardaron en descubrirlo. En los entrenamientos de primavera, sus compañeros de equipo lo apodaron Bowser, en honor al dragón que escupe fuego de la serie Mario Kart. En la primera serie en casa de la temporada en Fenway Park, se metió en una pelea a gritos con los Cerveceros, y su hermano menor, William, un receptor de Milwaukee, tuvo que acompañarlo por la línea de la primera base después de que fue golpeado por un lanzamiento.

Los Medias Rojas lucieron camisetas de práctica de bateo de Bowser con el número 40 de Contreras poco después.

“Si juegas contra mí y no te agrado, está bien para mí, pero en algún momento si jugamos juntos me amarás”, dijo Contreras a principios de enero, una declaración profética del jugador veterano durante su primera sesión con los medios luego de su cambio de St. Louis a Boston. Contreras tuvo que renunciar a su cláusula de no intercambio este invierno para que se completara el trato, destacando su deseo de jugar en Boston. “Juego para ganar, no juego para perder el tiempo”, dijo. “No juego para hacer amigos en otros equipos”.

Contreras ha vivido fiel a esas palabras y luego algunas escaramuzas con los Cerveceros, luego los Yankees de Nueva York y más recientemente con los Nacionales de Washington, una pelea que estalló cuando el abridor de Washington, Cade Cavalli, le gritó a Contreras: “¡Siéntate, muchacho!”, después de poncharlo.

Los Medias Rojas son un equipo joven, que todavía busca su identidad y todavía se tambalea después de un comienzo de año brutal, en el que el manager Alex Cora y seis entrenadores fueron despedidos en abril. Contreras, orgulloso y apasionado, ha llenado un vacío.

Willson Contreras aterrizó en Boston después de renunciar a su cláusula de no cambio este invierno. (Nam Y. Huh / Associated Press)

“Es un referente para nosotros”, dijo el tercera base Caleb Durbin. “Y todos nos alimentamos de la confianza y la arrogancia que aporta al juego todos los días”.

Pero Contreras no es sólo el líder apasionado de un club que lucha por mantener la coherencia. En medio de un año tumultuoso para los Medias Rojas, está armando la mejor temporada de su carrera a sus 34 años.

Su promedio de .285 y OPS de .921 marcan los mejores de su carrera. Ya ha conectado 20 jonrones, igualando el total de la temporada pasada. No hay duda de que superará el récord de su carrera de 24.

El martes, Contreras descubrió que reemplazaría a Vladimir Guerrero Jr. en el roster del Juego de Estrellas de la Liga Americana. Al día siguiente, Contreras anunció que participaría en el Home Run Derby. (Esa noche, cometió una falta con un balón en el pie, pero luego dijo a los periodistas en Chicago que en general no le preocupaba, según Ian Browne de la MLB).

Contreras ha estabilizado la defensa de Boston en la primera base, una posición a la que hizo la transición apenas el año pasado. Su intenso estilo de juego junto con su poderoso bate ha resucitado una temporada de los Medias Rojas con soporte vital.

“Cómo juega, su presencia en la alineación, lo que puede hacer con el bate, el poder”, dijo el manager interino Chad Tracy. â€”Quieres eso allÃ con la defensa. El ejemplo que es, por lo duro que juega, significa mucho para nosotros”.

Contreras fue suspendido siete juegos por su papel en el enfrentamiento entre los Nacionales y los Medias Rojas, aunque apeló la acción disciplinaria. Mientras espera una decisión, ha seguido generando conciencia y dinero para las víctimas del terremoto en su Venezuela natal.

Ha sido una primera mitad llena de acontecimientos para el veterano, pero Contreras tiene expectativas aún mayores para la segunda mitad.

“Creo que este año ha sido uno de mis años más productivos, obviamente”, dijo. “Pero nada ha cambiado, sólo mi mentalidad ha sido diferente”.

El 27 de mayo, Contreras jugó el partido número 1.130 de su carrera. Marcó exactamente 10 años de servicio.

Después del juego, Tracy, un veterano jugador de ligas menores que nunca llegó a las mayores como jugador, reconoció la importancia del hito y celebró una ceremonia en la casa club. Las luces se atenuaron y en las pantallas de televisión se reprodujo un montaje de clips de la carrera de Contreras. Sonny Gray, un viejo compañero de equipo de sus días en St. Louis, habló y le entregó a Contreras una botella de vino.

“Sólo he estado aquí durante cuatro meses”, dijo Contreras en un video compartido por el equipo, “pero siento que he estado aquí para siempre”.

@redsox ¡Felicitaciones por 10 años de servicio en las Grandes Ligas, Willson! ðŸ¥¹ #mlb #redsox #willsoncontreras #service #emotional â™¬ sonido original – Boston Red Sox

De todos sus logros, Contreras, quien pasó la mayor parte de su carrera en la MLB como receptor, considera sus más de 10 años en la liga como los más grandes.

“(La ceremonia) me sorprendió un poco porque no he estado aquí por mucho tiempo”, dijo Contreras. “Esperaba que alguien dijera algo, pero no lo que hicieron y eso fue especial. Fue muy emotivo cuando sabes de dónde vienes y cuando tienes gente que te dice que no vas a lograrlo, entonces llegas a los 10 años. Fue realmente agradable”.

Pero la salud y la longevidad en el juego, particularmente para un jugador que pasó la mayor parte de su carrera atrapando y jugando con tanta intensidad como él, no eran garantía.

Hace cinco años, Contreras se dio cuenta de que necesitaba hacer algunos cambios en su rutina. Reconoció que se cansaba con más facilidad y decidió empezar a priorizar un mejor horario de sueño. Su objetivo era dormir de ocho a diez horas, un hábito que todavía mantiene hoy. (Cuando el jefe de béisbol Craig Breslow llamó a Contreras a mitad del día para informarle de su condición de All-Star, Contreras estaba dormido).

Contreras también comenzó a remodelar sus entrenamientos para centrarse menos en el levantamiento de objetos pesados ​​y más en la agilidad, la potencia y la explosión junto con los movimientos de rotación. La recuperación después de los partidos se convirtió en una necesidad. Incorporó tinas de contraste de agua fría y caliente y botas de compresión Normatec para aumentar la circulación, reducir la hinchazón y ayudar a que sus piernas se recuperaran más rápido.

“Tengo una idea bastante clara de lo que necesito hacer para mantenerme saludable y hay días en los que te sientes adolorido o pesado y esos días intentas minimizar la carrera, pero creo que es por eso que tengo una rutina de recuperación realmente buena”, dijo.

“Es un referente para nosotros”, dijo el tercera base Caleb Durbin sobre Willson Contreras. “Y la confianza y la arrogancia que aporta al juego todos los días, todos nos alimentamos de eso.” (Charles Krupa / Associated Press)

El duro juego de Contreras en el campo imita su intensidad detrás de escena, algo que sus jóvenes compañeros han notado.

“La preparación que tiene es asombrosa”, dijo Wilyer Abreu, quien jugó con Contreras en el Equipo de Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol. “Siempre está listo y preparado para el juego y la pasión que tiene es asombrosa”.

En el campo, Contreras renovó su enfoque en el plato inclinándose hacia el contacto y poniendo la pelota en juego en lugar de esforzarse por lograr poder. Contraintuitivamente, esto le ha llevado a obtener los mejores números de poder de su carrera.

Si bien ya igualó su total de jonrones de la temporada pasada, no entró en la temporada con la intención de hacerlo. Más bien, un nuevo enfoque generó mejores resultados.

“Odio poncharme”, dijo Contreras. â€œNo me gusta poncharme, aunque todavÃa me gusta, asÃ que cambiar mi forma de pensar en lugar de buscar resultados, buscar contacto es mucho mejor para mÃ. Cuando pienso de esa manera, hago buenos turnos al bate”.

La tasa de ponches del 24,9 por ciento de Contreras es la más baja desde 2023. Lanza la pelota el 14 por ciento del tiempo, la mejor marca de su carrera, y su velocidad de bate de 76,9 mph se encuentra entre las mejores de las mayores.

El enfoque centrado en el contacto ha dado sus frutos.

“Fue algo que intenté este año porque cada motor de arranque que enfrentamos tiene una velocidad de 97 a 100 (mph), para ser consistente va a ser difícil”, dijo. â€œSoy un tipo que siempre trata de buscar la coherencia; Siempre hay seis meses por temporada, pero creo que cuanto más duro lanzan, más bajo tengo que ser. Sólo necesito hacer contacto con el cañón y la pelota saldrá. Eso es lo único que he cambiado este año”.

Contreras no puede controlar el segundo tiempo. Pero sí tiene control sobre si se queda o no en Boston para ello. Renunció a su cláusula de no cambio para dirigirse a Boston esta temporada baja, y Breslow aún necesitaría su aprobación para cualquier acuerdo antes de la fecha límite de cambios del 3 de agosto.

Con un contrato de cinco años y $87.5 millones que se extiende hasta 2027 con una opción de equipo para 2028, junto con su impactante temporada en el plato y en el campo, los equipos contendientes seguramente vendrán a llamar.

Para un club de los Medias Rojas en ascenso que finalmente encuentra su equilibrio a más de la mitad de la temporada, canjear a Contreras sería un duro golpe. Los Medias Rojas están haciendo todo lo posible para evitar ese escenario.

“No estamos donde queremos estar”, dijo Contreras la semana pasada. “Pero, por supuesto, estamos en una buena racha. Esto es algo que queríamos sentir durante esta temporada y finalmente nos ha llegado. Tenemos hambre”.