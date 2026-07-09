De querido Donald a trillón de Trump: Estrategia en EE. UU. del jefe de la OTAN, Mark Rutte.

El Secretario General de la OTAN, Mark Rutte, saluda a Donald Trump, Presidente de los Estados Unidos, durante una ceremonia de bienvenida de jefes de estado y gobierno aliados, el 8 de julio de 2026 en Ankara, Turquía. Win Mcnamee | Getty Images News | Getty Images

La OTAN tuvo una cumbre conflictiva en Turquía esta semana, con el Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, amenazando con cortar relaciones comerciales con un aliado y anexar el territorio de otro. Pero el jefe de la alianza elogió al hombre al que llamó “querido Donald”.

El Secretario General de la OTAN, Mark Rutte, agradeció a Trump, describiendo su impulso para que las naciones de la OTAN aumenten el gasto en defensa como un logro “asombroso” y una “gran victoria” para la alianza militar.

La estrategia de Rutte de utilizar la adulación para ganarse al presidente llevó a algunos a cuestionar si esto había resultado en beneficios tangibles para la alianza.

Durante dos días en Ankara, Trump amenazó con cortar los lazos comerciales con España, miembro de la OTAN, por el gasto en defensa, dijo que estaba muy decepcionado con la respuesta de la OTAN a la guerra de Estados Unidos con Irán y reavivó su disputa con Dinamarca, otro miembro de la alianza, sobre Groenlandia.

Pero para Rutte, Trump solo recibió elogios, describiéndolo como un “gran líder” y el “mayor activo” de la alianza.

Sentados uno al lado del otro durante una reunión bilateral el miércoles, Rutte elogió a “querido Donald” por lograr que Canadá y las naciones europeas gasten un adicional de $1.2 billones en defensa durante sus dos mandatos, diciendo que llamaba a esto el “billón de Trump”. Rutte utilizó este término durante una visita al Despacho Oval a finales del mes pasado, donde presentó a Trump gráficos que detallaban el aumento del gasto por parte de las naciones de la OTAN.

El jefe de la OTAN también intervino el miércoles cuando Trump criticó duramente a los ex presidentes de los Estados Unidos por no lograr que el resto de la OTAN aumentara sus compromisos de gasto en defensa: “Pero tú hiciste lo que Eisenhower empezó a intentar hacer. Y todos los otros presidentes, ninguno tuvo éxito. Tú fuiste el primero. Es tu victoria”.

Trump respondió: “Por eso me gusta él”.

El ir y venir continuo fue una continuación de la forma en que Rutte, un diplomático experimentado conocido como un constructor de consensos durante sus casi 14 años como primer ministro de los Países Bajos, ha adoptado desde que se convirtió en jefe de la OTAN a finales de 2024.

Marion Messmer, directora de programas de seguridad internacional en Chatham House, le dijo a CNBC que su conclusión de la cumbre en Ankara fue que no hay una persona que pueda manejar a Trump a largo plazo, y Europa está mejor enfocándose en fortalecer su propia seguridad en lugar de tratar de agradar al presidente de los Estados Unidos.

“Mientras Rutte logra mantenerse en los buenos libros de Trump con su mezcla de adulación y sumisión, otros líderes de la OTAN están cada vez más irritados con lo que perciben como un comportamiento de mal gusto”, dijo Messmer por correo electrónico.

En parte, Messmer dijo que esto se debe a que Rutte no ha logrado transformar su relación personal con Trump en un beneficio para la OTAN, ya que el presidente de los Estados Unidos sigue claramente insatisfecho con la alianza militar.

“Preocupa que el enfoque de Rutte para manejar a Trump no ayude a la alianza en su conjunto y podría enviar el mensaje equivocado a Rusia, de que los estados europeos se sienten débiles sin los Estados Unidos y están dispuestos a mantener a los Estados Unidos en Europa pase lo que pase”, agregó.

¿Qué dijeron otros líderes de la OTAN?

En contraste con Rutte de la OTAN, la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, adoptó un tono desafiante tras el último intento de Trump de controlar Groenlandia, un territorio autónomo danés.

Preguntada por Steve Sedgwick de CNBC si Dinamarca estaría preparada para defender militarmente a Groenlandia en caso de un ataque, Frederiksen respondió: “Estamos listos para defender cada pulgada de la OTAN, incluido nuestro propio territorio”.

Un día antes, el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, trató de calmar las tensiones respecto a los comentarios de Trump sobre Groenlandia. Hablando con CNBC, Stubb dijo: “Se más ártico, sé más tranquilo. Si se trata de seguridad ártica, tenemos siete países que son naciones árticas en la alianza”.

Agregó: “Finlandia ha entrenado a 1 millón de soldados en condiciones árticas; básicamente vivimos en condiciones árticas. Recordemos eso. Continuemos el proceso que los daneses, los estadounidenses y los groenlandeses tienen”.

El “romance” entre Rutte y Trump fue tema de conversación durante la cumbre de la OTAN del año pasado en los Países Bajos, cuando la alianza hizo historia al anunciar un aumento del gasto en defensa al 5% del producto interno bruto de los miembros individuales para 2035.

En esa época, los periodistas cuestionaron la estrategia de Rutte y en particular su descripción del presidente de los Estados Unidos como “Papi”, algo que Rutte más tarde describió como “una cuestión de gusto”.

Un año después en Ankara, un reportero preguntó al secretario general de la OTAN sobre su “autoestima” durante una rueda de prensa, quien sugirió que no había defendido a las naciones de la OTAN amenazadas por Trump durante la cumbre.

Rutte dijo que estaba ansioso por “reconocer cuando se debe elogiar, y creo que debemos elogiar a Donald Trump por el hecho de que la OTAN sea realmente mucho más fuerte”. Añadió que el aumento del gasto en defensa de Europa hacía al continente “más relevante” para los Estados Unidos como socio estratégico.

No todos criticaron la forma en que Rutte manejó a Trump en la cumbre, sin embargo.

“Mark Rutte es el secretario general de la OTAN, no el secretario general de la Unión Europea, no el presidente de la Comisión, su único trabajo es mantener funcionando la alianza”, dijo el presidente de Letonia, Edgars Rinkēvičs, a Steve Sedgwick de CNBC el miércoles.

“Su único trabajo es mantener la relación transatlántica intacta. Su único trabajo es hacer lo que sea necesario para que esta alianza funcione, y lo hace muy bien”, agregó.