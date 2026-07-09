Madonna: En el Ritmo

Madonna tuvo un épico 1985. Desde interpretar sus éxitos “Holiday” y “Into the Groove” en Live Aid en Filadelfia, hasta protagonizar la comedia “Desperately Seeking Susan” y encabezar su gira Virgin Tour (con el acto de apertura emergente Beastie Boys), fue un año para la historia.

El periodo seminal que lanzó a la cantante al estrellato mundial y la convirtió en un ícono de la moda será explorado en un nuevo libro de fotos de Simon & Schuster llamado “Madonna: Into the Groove: Un retrato íntimo de la Reina del Pop”. A salir en octubre, el libro se enfocará en imágenes tomadas por el famoso fotógrafo de rock Ken Regan, con el editor describiendo la colección como un tesoro de “hermosas imágenes atemporales, en su mayoría nunca antes publicadas, [que] sigue sus momentos inolvidables—poses en estudio, posiciones en dormitorio, rutinas de ejercicio, actuaciones en escenario—destacando su cruda y magnética sexualidad”.

El texto del libro de 160 páginas fue escrito por el redactor de Rolling Stone, Tomás Mier, y “rastrea brillantemente el desarrollo de su estilo característico,” e incluye nuevas entrevistas con el productor Nile Rodgers, el coreógrafo Brad Jefferies, la estilista Maripol y otras personas del círculo íntimo de la cantante en ese momento.

Ese icónico cuadro presentó a Madonna en medio de un icónico grupo de superestrellas del rock, incluyendo a Bob Dylan, Tina Turner y Mick Jagger.

Madonna acaba de lanzar su decimoquinto álbum de estudio, “Confesiones II”, que incluye el dúo con Sabrina Carpenter “Bring Your Love” y éxitos listos para la pista de baile como “I Feel Free”, “Danceteria” y “Bizarre” feat. Martin Garrix.