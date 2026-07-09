El jefe de arbitraje de la FIFA rechaza acusaciones de parcialidad en la victoria de Argentina sobre Egipto

El jefe de arbitraje de la FIFA, Pierluigi Collina, defendió el arbitraje en la victoria de Argentina por 3-2 sobre Egipto en los octavos de final de la Copa del Mundo, desestimando las acusaciones de parcialidad y diciendo que los árbitros actuaron con total independencia.

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En una entrevista publicada en inside.fifa.com el jueves, Collina dijo que las críticas a los árbitros eran parte del fútbol, ​​pero condenó el cuestionamiento de la integridad de los árbitros después de que Egipto se quejara del arbitraje tras la derrota.

“El debate constructivo sobre las decisiones siempre será parte del fútbol, ​​pero las acusaciones infundadas no tienen cabida en nuestro deporte”, dijo Collina.

“Nadie puede cuestionar la integridad de los árbitros de la Copa Mundial de la FIFA… Nadie puede afirmar que nadie puede influir en el arbitraje de la FIFA, ni siquiera el presidente de la FIFA (Gianni Infantino)”.

Collina dijo que tales acusaciones podrían provocar amenazas contra los árbitros y sus familias.

Egipto salió del torneo pero afirmó que había sido tratado injustamente después de que Argentina revirtiera un déficit de 2-0 para arrebatarle la victoria con un gol de Enzo Fernández en el tiempo añadido.

Lionel Messi #10 de Argentina celebra con sus compañeros después de la victoria 3-2 contra Egipto. Elsa/Getty Images

El entrenador Hossam Hassan alegó después del partido que pudo haber habido presión sobre el árbitro para mantener a Argentina en el torneo. Y la Asociación Egipcia de Fútbol dijo que “varios incidentes clave plantearon serias preocupaciones y dejaron profundas dudas sobre la coherencia y la justicia de las decisiones que influyeron directamente en el curso del juego”.

Egipto argumentó que el gol de Mostafa Zico en la segunda mitad fue anulado incorrectamente por lo que describió como una falta inexistente en la preparación. Egipto también estaba indignado porque un desafío a Mohamed Salah no fue penalizado momentos antes de que Argentina lanzara la jugada que produjo el gol de la victoria.

Mostafa Zico #11 de Egipto celebra el segundo gol de su equipo. Buda Mendes/Getty Images

Collina, de la FIFA, dijo que el VAR había recomendado correctamente anular el gol de Zico después de identificar una falta de Marwan Attia sobre el defensa argentino Lisandro Martínez durante la fase de posesión de ataque.

“Creemos que una falta es una falta”, dijo Collina. “Independientemente de si la falta parece ‘obvia’, si el árbitro no la vio en el terreno de juego, el VAR puede intervenir”.

Collina también defendió la decisión de no concederle un penal a Egipto antes del gol ganador de Argentina, diciendo que tanto el árbitro como el VAR consideraron el contacto entre Salah y Julián Álvarez como “un contacto futbolístico normal”.

“Pisar el pie de un oponente es una falta, mientras que un defensor que toca el balón primero y luego hace un contacto futbolístico normal no ha cometido una falta”, dijo.

Si bien reconoció que algunas decisiones siempre implicarían un elemento de subjetividad, Collina dijo que la FIFA estaba satisfecha con la forma en que se habían aplicado los principios del VAR durante todo el torneo.