Mira a Mick Jagger y Ronnie Wood interpretar Ringing Hollow en un evento en Londres.

Los Rolling Stones se están preparando para lanzar su nuevo álbum “Foreign Tongues”, su LP número 25 que llegará el viernes, y antes de su lanzamiento, Mick Jagger y Ronnie Wood aparecieron en un evento en Londres donde presentaron “Ringing Hollow” en vivo.

En el clip que la banda compartió en Instagram, Jagger, Wood y el tecladista Matt Clifford interpretan la canción acústicamente en lo que parecía ser una reunión íntima. “Así que esto acaba de pasar en Londres”, dice la leyenda del clip. “Mick y Ronnie sorprendieron a los invitados en un evento especial, con una interpretación de Ringing Hollow, del nuevo álbum Foreign Tongues, ¡que sale este viernes!” No está claro dónde tuvo lugar el evento en Londres o por qué Keith Richards no está actuando en el video, pero Jagger y Wood fueron fotografiados en un evento de lanzamiento de álbum en el Hotel St. Clement en Londres el miércoles, donde probablemente tuvo lugar su presentación.

“Ringing Hollow”, un country rockero rítmico que recuerda la influencia de Gram Parsons en los Stones, es la carta de despedida de Jagger y Keith Richards a los EE. UU., según la reseña de Rolling Stone, que elogió el álbum. “Bueno, estaba locamente enamorado de ti / antes de conocernos”, canta Jagger. “Vi todas tus películas / fumé tus cigarrillos”. Pero ahora, canta Jagger, “la Dama de la Libertad tiene una mueca”.

Antes del lanzamiento del álbum, la banda lanzó “Jealous Lover” y “Divine Intervention”, que cuenta con una guitarra adicional tocada por Robert Smith de The Cure, precedidos por los sencillos “In the Stars” y “Rough and Twisted”.

Junto con el lanzamiento del álbum, lanzaron un podcast llamado “Speaking in Tongues”, que es presentado por Norah Jones. El podcast contará con seis episodios, y el Episodio Dos ya está disponible.

Recientemente, Richards sugirió que la banda puede que no haga giras. “No sé si las giras son posibles”, dijo. “Es el viaje lo que te agota. Pero veo la posibilidad de que hagamos una residencia en algún lugar. Donde sea, Londres, Nueva York, París, cualquier lugar. ¡Tocaré en Roma! Pero no veo por qué no deberían poder organizar algunos shows en un nuevo formato”.