Madre estadounidense asesinada en una ciudad turística irlandesa mientras una persecución internacional apunta a un presunto solicitante de asilo

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Una madre estadounidense originaria de Nueva York fue encontrada muerta en su casa en una popular ciudad turística irlandesa, y la policía dijo que una persona de interés había huido del país. Algunas publicaciones irlandesas informan que la persona de interés es un solicitante de asilo.

La víctima fue identificada por el primer ministro irlandés como Jamey Carney, mientras que la policía irlandesa, An Garda Sochana, dijo que el cuerpo del hombre de 43 años fue encontrado el martes en una casa en Killarney, condado de Kerry.

La policía irlandesa dijo que la persona de interés abandonó la jurisdicción en las primeras horas del martes, antes de que el cuerpo de Carney fuera descubierto y reportado a las autoridades. La policía dijo que inició una investigación por asesinato y está colaborando con socios internacionales encargados de hacer cumplir la ley.

Carney era originaria del condado de Westchester, justo al norte de la ciudad de Nueva York, antes de mudarse a Irlanda en 2021 con su hija pequeña, según el Irish Independent.

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El Departamento de Estado confirmó a Fox News Digital que un ciudadano estadounidense murió en el condado de Kerry el 7 de julio y dijo que estaba brindando asistencia consular a la familia de la víctima.

“La Administración Trump no tiene mayor prioridad que la seguridad de los estadounidenses”, dijo la agencia.

El Irish Mirror informó que la persona de interés era un solicitante de asilo que vivía en un alojamiento estatal en Killarney y que supuestamente huyó a Turquía. El medio también informó que el hombre, que anteriormente vivió en Francia y el Reino Unido, conocía a Carney y se quedaba con frecuencia en su casa.

Los perfiles de Carney en las redes sociales la describían como una “neoyorquina en Irlanda” y la mostraban con un hombre que identificó como su pareja. En una publicación reciente, se refirió a ellos como una “pareja mixta”. La policía no ha identificado a la persona de interés ni ha dicho si es el hombre que aparece en las publicaciones.

Los documentos revisados ​​por Fox News Digital indican que ella también tenía vínculos con el condado de Rockland, Nueva York y el norte de Nueva Jersey, mientras que fuentes de Fox News Digital dijeron que era una cara familiar en MacLean Avenue de Yonkers, un vecindario con una gran comunidad irlandesa-estadounidense.

El Irish Independent, citando fuentes, informó que Carney fue encontrada con ropa de cama cubriendo su cuerpo y que había sufrido graves lesiones en la cabeza y el cuello, con indicios de que pudo haber luchado para defenderse. La habitación estaba muy manchada de sangre, según el medio.

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Los investigadores creen que la persona de interés llegó por primera vez al Reino Unido antes de viajar a Irlanda, informó RTÃ‰. Los detectives se han puesto en contacto con funcionarios de la aerolínea y del transporte y están coordinando con las autoridades británicas mientras trabajan para establecer su identidad y sus movimientos.

A pesar de la búsqueda internacional, la policía irlandesa no ha revelado el nombre, la imagen o la descripción del hombre, diciendo que no están en condiciones de comentar sobre su edad, nombre o nacionalidad por razones legales, según RTÃ‰.

La noticia ha sacudido a la pintoresca ciudad del suroeste de Irlanda, una puerta de entrada al Parque Nacional de Killarney y al famoso Anillo de Kerry, dos de los mayores atractivos de Irlanda para los visitantes estadounidenses.

El perfil de Carney en LinkedIn indicó que se mudó a Irlanda en 2021 para trabajar para una empresa de subcontratación de atención médica después de haber trabajado anteriormente como agente de seguros y vendedor de bienes raíces en el área metropolitana de Nueva York.

Sus cuentas de redes sociales están llenas de selfies y contenido tanto de su hija como de su pareja. Muestra que ella también apoyó el movimiento Palestino Libre y su biografía incluía críticas al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos.

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Carney es recordada localmente como una madre devota a la que le encantaba vivir en Killarney.

El concejal Martin Grady, quien dijo que la conocía personalmente, dijo al Irish Independent que era “una madre cariñosa y atenta” y “siempre feliz y sonriente”.

Carney celebró el 4 de julio con su pareja pocos días antes de su muerte, según su cuenta de redes sociales.