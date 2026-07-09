Cancelado el Rally de Le Mans 2026

Nota de prensa del jueves 9 de julio: AUTOMÓVIL CLUB BRITÁNICOCon profunda decepción, pero con razón, a petición de la prefectura, se cancela el 60º RALLY DE LE MANS debido a las condiciones meteorológicas.

Éstas han evolucionado de forma diferente a las previsiones realizadas a principios de semana, principalmente las temperaturas que se esperan muy elevadas este fin de semana.

Entendemos esta decisión, pero pensamos en todo el trabajo de preparación de nuestros fieles voluntarios y también de los competidores que organizaron su viaje a Sarthe. Los riesgos humanos y materiales derivados de estas temperaturas excepcionales son grandes y la seguridad de todos es fundamental.

Gracias a todos los ponentes que nos ayudaron en la preparación de nuestro rally celebrado en Bonnetable el jueves 9 de julio en ECURIE LE MANS y ASA MAINE BRETAGNE. En lo que respecta a los asentamientos, todos los controles serán destruidos”.

El 60º rally de Le Mans tiene un recorrido de 111 kilómetros. Está dividido en 2 etapas y 3 secciones. Incluye 5 eventos especiales con una longitud total de 40 km.

El reconocimiento del rally tendrá lugar el 12 de julio de 2025. El precio de la inscripción está fijado en 320 euros con publicidad de los organizadores.

Programa para el rally Le Mans 2026

sábado 11 de julio de 2026 A 8h-14h30 Reconocimientos A A 09h-15h Controles administrativos y técnicos. A A A Inicio del mitin A ES1 18:48 Super especial 1,20 kilometros domingo 12 de julio de 2026 A A Salida Etapa 2 + Asistencia A ES2 10h50 Courcemont 8,95 kilometros ES3 11h21 salté 10,40 kilometros ES4 14h20 Courcemont 8,95 kilometros ES5 14h51 salté 10,40 kilometros

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