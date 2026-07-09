Nunca los usaremos: las universidades de California almacenando AR

Para muchas universidades estatales en California, mantener seguros sus campus incluye poseer armamento de grado militar: AR-15, granadas aturdidoras diseñadas para causar ceguera temporal y armas sónicas que resuenan tan fuertemente que son conocidas en las fuerzas armadas como la voz de Dios.

Según la ley estatal de California, la policía del campus solo puede poseer equipo militar si el colegio cree que no hay otra manera de mantener la seguridad civil.

Esa ley, que se aprobó en 2021, también requiere que la policía haga todas sus transacciones de equipo excepcionalmente claras para el público. Sin embargo, no todos los colegios siguen cada parte de la ley, según una investigación de CalMatters en los 148 campus públicos en los sistemas de California Community Colleges, University of California y California State University.

Cada junta de gobierno estatal o distrital del campus, que da permiso para que la policía adquiera dichos elementos, debe aprobar anualmente una política de uso, un registro de cuándo se ha utilizado el equipo y un inventario. Una vez que el informe es aprobado y publicado en línea, la policía del campus tiene 30 días para realizar un foro convenientemente ubicado y “bien publicitado” para que el público conozca y dé retroalimentación sobre el equipo, según la ley estatal.

CalMatters intentó compilar los informes anuales y las políticas de uso de 2025 de cada departamento de policía de educación superior pública en el estado que posee equipo militar.

Varias departamentos de policía del campus crearon informes después de las investigaciones de CalMatters, aunque la ley requiere que los documentos se publiquen en línea siempre que el equipo sea utilizable. No todos los informes o políticas contenían los detalles exigidos por la ley de 2021; en muchos casos, los campus omitieron información, incluidas descripciones de los productos de los fabricantes, inventarios actualizados y cantidades de equipos. La junta de regentes de la Universidad de California aprobó el informe anual de UC Berkeley en septiembre pasado, pero la policía universitaria solo publicó su lista de equipos el 7 de abril, después de cuatro consultas de CalMatters.