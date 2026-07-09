Teherán lanza más ataques tras las explosiones reportadas en el sur de Irán

Estados Unidos e Irán han intercambiado ataques por segunda noche, mientras los observadores informan de una caída “dramática” en el número de barcos que viajan a través del Estrecho de Ormuz.

Estados Unidos dice que alcanzó 90 objetivos militares, algunos cerca del Estrecho. Irán dice que 14 personas han muerto en los últimos dos días.

Los medios estatales también informaron que se alcanzaron objetivos cerca de la central nuclear de Bushehr, citando al vicegobernador de la provincia. Estados Unidos no ha comentado sobre los últimos ataques.

Irán dijo que en respuesta atacó activos estadounidenses en Kuwait, Bahrein y Qatar. Más tarde el jueves, Teherán lanzó más ataques contra sitios en Kuwait, Jordania e Irak, informaron medios vinculados al estado.

Por otra parte, grandes multitudes se han reunido para el entierro del difunto líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, después de seis días de funerales.

Multitudes se concentraron en las calles de Mashhad, en el noreste de Irán, ondeando banderas iraníes, mientras que algunas fueron fotografiadas sosteniendo carteles con amenazas de muerte dirigidas al presidente estadounidense Donald Trump.

Jamenei fue asesinado el 28 de febrero durante las primeras horas de los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán denunció los últimos ataques estadounidenses como un “grave crimen de guerra” y describió a la administración estadounidense como “malvada y psicópata”.

También resultaron dañados puentes y una ruta ferroviaria que conecta Teherán con la ciudad de Mashhad, donde se celebra el funeral del difunto líder supremo, dijo el Ministerio de Asuntos Exteriores.

El Ministerio de Salud de Irán dice que 14 personas han muerto durante esta última ronda de combates.

Hossein Kermanpour, jefe de relaciones públicas del ministerio, dijo que los ataques estadounidenses contra cinco provincias de Irán durante los días 8 y 9 de julio también han herido a 78 personas, de las cuales 47 permanecen en el hospital.

Las naciones del Golfo informaron de ataques iraníes tras los ataques estadounidenses, con explosiones en Manama, la capital de Bahréin, Kuwait interceptando misiles y drones, y Qatar emitiendo una alerta de seguridad.

Más tarde el jueves, se escucharon explosiones en el puerto de Konarak, en el sur de Irán, y un funcionario local dijo a la agencia de noticias oficial de Irán que un “enemigo” había atacado un sitio de la marina.

Sin embargo, un funcionario de defensa estadounidense dijo a la BBC que no se había llevado a cabo ningún ataque en Irán en las últimas horas.